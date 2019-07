Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b090660e-1772-47ba-a25d-4e6f03659fbf","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20190718_marabu_feknyuz_toltotoll","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b090660e-1772-47ba-a25d-4e6f03659fbf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"370eb166-f55f-4dc5-9a39-c309c92122b0","keywords":null,"link":"/itthon/20190718_marabu_feknyuz_toltotoll","timestamp":"2019. július. 18. 11:25","title":"Marabu Féknyúz: Töltőtoll","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b34136f1-362d-4465-a307-b3ea7bdb8fe5","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Tavaly és idén is gyógyszer-hatóanyagot találtak az étrend-kiegészítőben.","shortLead":"Tavaly és idén is gyógyszer-hatóanyagot találtak az étrend-kiegészítőben.","id":"20190719_nebih_boomboom_etrend_kiegeszito_potencianovelo_forgalmazas_megtiltas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b34136f1-362d-4465-a307-b3ea7bdb8fe5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a9e4733-2dda-49ae-b2c3-9dcc39489b03","keywords":null,"link":"/kkv/20190719_nebih_boomboom_etrend_kiegeszito_potencianovelo_forgalmazas_megtiltas","timestamp":"2019. július. 19. 07:19","title":"Végleg megtiltotta a Nébih egy potencianövelő forgalmazását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"970c2ff1-de98-4c41-b5c7-d3587cf48bbc","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A független Szarvas Péter jövőre is beleveti magát a kampányba.","shortLead":"A független Szarvas Péter jövőre is beleveti magát a kampányba.","id":"20190717_A_Fidesz_es_a_Jobbik_is_ugyanazt_a_jeloltet_tamogatja_Bekescsaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=970c2ff1-de98-4c41-b5c7-d3587cf48bbc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"033c771f-1f0a-4c64-8240-a25edb4af440","keywords":null,"link":"/itthon/20190717_A_Fidesz_es_a_Jobbik_is_ugyanazt_a_jeloltet_tamogatja_Bekescsaban","timestamp":"2019. július. 17. 20:53","title":"A Fidesz és a Jobbik is ugyanazt a jelöltet támogatja Békéscsabán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da780981-73d0-4207-96db-99dfc16f665d","c_author":"Tóth Richárd","category":"kultura","description":"Ősszel érkezik. A címe: Mindig Homérosznak.","shortLead":"Ősszel érkezik. A címe: Mindig Homérosznak.","id":"20190718_Igazi_kulonlegesseg_lesz_Krasznahorkai_Laszlo_uj_konyve","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=da780981-73d0-4207-96db-99dfc16f665d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0344a671-6769-46fc-af7d-b8dc55688dac","keywords":null,"link":"/kultura/20190718_Igazi_kulonlegesseg_lesz_Krasznahorkai_Laszlo_uj_konyve","timestamp":"2019. július. 18. 13:18","title":"Igazi különlegesség lesz Krasznahorkai László új könyve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dcf333b5-1c4d-4a14-8260-75258a564dbc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Rengeteg hulladékot hozott magával az árhullám, a szemét a vízlépcsőnél gyűlt össze.","shortLead":"Rengeteg hulladékot hozott magával az árhullám, a szemét a vízlépcsőnél gyűlt össze.","id":"20190718_kiskore_tisza_szemetsziget_dronvideo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dcf333b5-1c4d-4a14-8260-75258a564dbc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ecf2708-62de-4cdc-8ca4-22010b74d3f3","keywords":null,"link":"/itthon/20190718_kiskore_tisza_szemetsziget_dronvideo","timestamp":"2019. július. 18. 12:47","title":"Drónnal szálltak az óriási szemétsziget fölé Kiskörénél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d109e4e-fe90-4744-8c61-8976e8d35e2f","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Az űrverseny első évei egyértelműen a szovjeteké voltak: a kommunista birodalom bocsátotta Föld körüli pályára az első műholdat, Jurij Gagarin volt az első ember, aki megjárta a világűrt, a szovjetek küldték az első űreszközöket a Holdra, s Alekszej Leonov volt az első űrhajós, aki kilépett a kozmoszba. Moszkva mégis elvesztette az egyik legfontosabb versenyt, a holdra szállásért vívott ütközetet. És nem is véletlenül.","shortLead":"Az űrverseny első évei egyértelműen a szovjeteké voltak: a kommunista birodalom bocsátotta Föld körüli pályára az első...","id":"20190719_Ezert_nem_sikerult_a_szovjeteknek_a_holdra_szallas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7d109e4e-fe90-4744-8c61-8976e8d35e2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d776d3f-def1-4d32-ba5a-81893eb8eeb8","keywords":null,"link":"/vilag/20190719_Ezert_nem_sikerult_a_szovjeteknek_a_holdra_szallas","timestamp":"2019. július. 19. 11:30","title":"Ezért nem sikerült a szovjeteknek a holdra szállás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3177936d-5aee-4bc8-8310-ecbcf0ed8ebf","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A marokkói hatóságok terrorcselekményként kezelik a kettős gyilkosságot.","shortLead":"A marokkói hatóságok terrorcselekményként kezelik a kettős gyilkosságot.","id":"20190718_Halalra_iteltek_Marokkoban_a_skandinav_turistanok_gyilkosait","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3177936d-5aee-4bc8-8310-ecbcf0ed8ebf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6bc292c-0960-4a1c-acf0-190e2fe62d8e","keywords":null,"link":"/vilag/20190718_Halalra_iteltek_Marokkoban_a_skandinav_turistanok_gyilkosait","timestamp":"2019. július. 18. 21:44","title":"Halálra ítélték Marokkóban a skandináv turistanők gyilkosait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3cd742c-4ea9-43b6-9ba8-87d8a4d5e6d2","c_author":"Jakus Ibolya","category":"gazdasag","description":"A HVG szubjektív lapajánlója.","shortLead":"A HVG szubjektív lapajánlója.","id":"201929_az_adathalasz_esatenger","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a3cd742c-4ea9-43b6-9ba8-87d8a4d5e6d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb495d7f-5f53-418d-b43e-0f7be51e16d2","keywords":null,"link":"/gazdasag/201929_az_adathalasz_esatenger","timestamp":"2019. július. 18. 10:35","title":"Jakus Ibolya: Az adathalász és a tenger","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]