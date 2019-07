Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a818fc6e-c434-40e4-9c1a-f7b125156c12","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Jobb bent, mint kint – így lehetne a legrövidebben összefoglalni azokat az elemzéseket, amelyek arról a fikcióról készültek, hogy Magyarország kilép, illetve kilépett az unióból. Ebben a sem politikailag, sem gazdaságilag nem létező forgatókönyvben csak a Századvég elemzői találtak pozitív részeket, az elemzésre felkért egyik tanszékvezető egyetemi tanár viszont egyenesen azt állítja: ha tényleg kilépnénk az EU-ból, Magyarország kompországként végleg kikötne a keleti parton.","shortLead":"Jobb bent, mint kint – így lehetne a legrövidebben összefoglalni azokat az elemzéseket, amelyek arról a fikcióról...","id":"20190722_Katasztrofa_lenne_a_magyar_EUkilepes_de_nem_kizart_hogy_egyszer_megtortenik","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a818fc6e-c434-40e4-9c1a-f7b125156c12&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cfebe061-d770-463e-b3be-8ae87aee3577","keywords":null,"link":"/itthon/20190722_Katasztrofa_lenne_a_magyar_EUkilepes_de_nem_kizart_hogy_egyszer_megtortenik","timestamp":"2019. július. 22. 11:38","title":"Katasztrófa lenne a magyar EU-kilépés, de nem kizárt, hogy egyszer megtörténik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2887a0db-c664-4b34-b7b4-a41ba00f7282","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Csikós udvar déli nyaktagja új bejáratként szolgál majd a Palotába, illetve a majdani Szent István-terembe.\r

\r

","shortLead":"A Csikós udvar déli nyaktagja új bejáratként szolgál majd a Palotába, illetve a majdani Szent István-terembe.\r

\r

","id":"20190723_Tovabb_duborog_a_budai_Var_ujragondolasa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2887a0db-c664-4b34-b7b4-a41ba00f7282&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e90851a-2408-4c34-96d7-02484538ad7e","keywords":null,"link":"/itthon/20190723_Tovabb_duborog_a_budai_Var_ujragondolasa","timestamp":"2019. július. 23. 13:01","title":"Tovább dübörög a budai Vár újragondolása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d50fc5a9-37cc-4852-84f8-ead32238116d","c_author":"","category":"cegauto","description":"A kínai részesedés most ismét nő.","shortLead":"A kínai részesedés most ismét nő.","id":"20190723_Lassan_azsiai_tulajdonba_kerul_a_Mercedes_gyartojanak_negyede","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d50fc5a9-37cc-4852-84f8-ead32238116d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10b8b84a-7410-4387-8f19-79c77643b6e8","keywords":null,"link":"/cegauto/20190723_Lassan_azsiai_tulajdonba_kerul_a_Mercedes_gyartojanak_negyede","timestamp":"2019. július. 23. 14:17","title":"Lassan ázsiai tulajdonba kerül a Mercedes gyártójának negyede","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26933e25-a4cd-4187-9b33-b7b7302da06b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy útépítés helyszínén vájtak maguknak költőhelyet a partifecskék, a beruházás tekintettel van a természetre.","shortLead":"Egy útépítés helyszínén vájtak maguknak költőhelyet a partifecskék, a beruházás tekintettel van a természetre.","id":"20190723_Oromhir_megmenekultek_a_mernyeszentmiklosi_fecskefeszkek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=26933e25-a4cd-4187-9b33-b7b7302da06b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0a9f694-69a6-43e8-9b0b-90db737a3c2b","keywords":null,"link":"/tudomany/20190723_Oromhir_megmenekultek_a_mernyeszentmiklosi_fecskefeszkek","timestamp":"2019. július. 23. 11:49","title":"Örömhír, megmenekültek a mernyeszentmiklósi fecskefészkek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d685ccd5-b1ae-46d7-b732-e50192fb9a28","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"Az egyik pályán leállt a vasúti forgalom a baleset után.","shortLead":"Az egyik pályán leállt a vasúti forgalom a baleset után.","id":"20190723_Biciklist_gazolt_el_egy_vonat_Balatonszeplaknal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d685ccd5-b1ae-46d7-b732-e50192fb9a28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a701a59-e820-4832-aff0-f63d256c1046","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20190723_Biciklist_gazolt_el_egy_vonat_Balatonszeplaknal","timestamp":"2019. július. 23. 09:42","title":"Biciklist gázolt el egy vonat Balatonszéplaknál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d958ffae-4aee-4ebc-8ec5-afeeff55f0b8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jövőben az Instagram mindenkinek egy külön, személyes felületre gyűjti össze a szabályszegéseket, ahol az is látszik majd, mennyi van még hátra a teljes tiltásig.","shortLead":"A jövőben az Instagram mindenkinek egy külön, személyes felületre gyűjti össze a szabályszegéseket, ahol az is látszik...","id":"20190722_instagram_profil_torlese_kozossegi_alapelvek_megsertese","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d958ffae-4aee-4ebc-8ec5-afeeff55f0b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f7e86a9-de05-4b1c-93e7-8a04dcbad293","keywords":null,"link":"/tudomany/20190722_instagram_profil_torlese_kozossegi_alapelvek_megsertese","timestamp":"2019. július. 22. 10:03","title":"Bevezeti a priuszt az Instagram","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9404f11a-33ef-4dfd-9ff1-58617f085a60","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Boxer hadihajó fedélzetén vethették be először élesben azt a rendszert, amelyet kifejezetten a tengeri drónelhárításhoz készítettek az amerikaiak.","shortLead":"A Boxer hadihajó fedélzetén vethették be először élesben azt a rendszert, amelyet kifejezetten a tengeri...","id":"20190722_dron_boxer_hadihajo_hormuzi_szoros_iran_madis","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9404f11a-33ef-4dfd-9ff1-58617f085a60&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a81fdd2-4b32-4965-855c-879fd915f380","keywords":null,"link":"/tudomany/20190722_dron_boxer_hadihajo_hormuzi_szoros_iran_madis","timestamp":"2019. július. 22. 10:33","title":"Újfajta technológiával szedhették le az iráni drónt a USS Boxer katonái","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9fdcc393-dcb2-43de-b96f-fbf8b7764e57","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Egy tárgyból nem vizsgázhatott, kettőből puskázni próbált, ezek után jött a hamisítás.","shortLead":"Egy tárgyból nem vizsgázhatott, kettőből puskázni próbált, ezek után jött a hamisítás.","id":"20190722_Nagyon_megkuzdott_az_erettsegivel_egy_zalai_fiatal_vegul_hamisitani_probalt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9fdcc393-dcb2-43de-b96f-fbf8b7764e57&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2cc5e18-3664-4b8b-bc77-f5a06f5b3e4c","keywords":null,"link":"/itthon/20190722_Nagyon_megkuzdott_az_erettsegivel_egy_zalai_fiatal_vegul_hamisitani_probalt","timestamp":"2019. július. 22. 13:08","title":"Nagyon megküzdött az érettségivel egy zalai fiatal, végül hamisítani próbált","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]