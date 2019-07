Lövés dördült a kecskeméti Alföld Áruházban szerdán délután - írja a megyei Baon.hu.

A lap azt írja, az áruház egyik boltjában dördült el a lövés, majd a rendőrök elfogtak egy férfit és bilincsben vitték el.

A rendőrség honlapján azt írják, délután 4 után kaptak bejelentést a lövöldözésről, ekkor a rendőrök azonnal a helyszínre vonultak, ahol elfogták a feltételezett elkövetőt. Vele szemben a Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság emberölés bűntett kísérlete miatt indított büntetőeljárást. A férfi elszámoltatása folyamatban van.

A lap egy szemtanútól úgy értesült, egy férfi a boltban dolgozó volt élettársára támadt rá, mert a nő három héttel ezelőtt szakított vele. Úgy tudni, hogy a férfi már a kapcsolatuk során is többször agresszív volt, többször is bántalmazta a nőt. Információk szerint a férfi az elmúlt három hétben többször is életveszélyesen megfenyegette a nőt, aki ezért testőrt is fogadott. Szerda délután a férfi a sörétes puskájával bement az üzletbe, hogy végezzen a nővel. Úgy tudni, hogy a nő gázspray-vel a férfi felé fújt, erre a férfi lövést adott le, de az mellément. Ezután a nő testőre leteperte a férfit, majd az áruház biztonsági őreivel visszatartották a rendőrök kiérkezéséig.

A történtek során nem sérült meg senki – írja közleményében a rendőrség.