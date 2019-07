Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d6f59550-261f-4e2b-8f20-a49250af5908","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google csapata az amerikai városokat járva szólít le idegeneket, hogy egy 5 dolláros kuponért cserébe fotózzák le az arcukat.","shortLead":"A Google csapata az amerikai városokat járva szólít le idegeneket, hogy egy 5 dolláros kuponért cserébe fotózzák le...","id":"20190723_google_arcazonositas_arckep_adat_informacio","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d6f59550-261f-4e2b-8f20-a49250af5908&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46d4d724-da71-41cf-bac9-83833e3686c9","keywords":null,"link":"/tudomany/20190723_google_arcazonositas_arckep_adat_informacio","timestamp":"2019. július. 23. 11:33","title":"Ennyit ér a személyes adat? 1450 forintot ad a Google az arcképéért cserébe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9ad4cf2-5612-43d7-ae08-4d35b8fd5683","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Katasztrófafilmekben látott vihar tombolt a Heves megyei településen. ","shortLead":"Katasztrófafilmekben látott vihar tombolt a Heves megyei településen. ","id":"20190722_Kocsira_zuhant_egy_haz_teteje_a_viharban_Sarudon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d9ad4cf2-5612-43d7-ae08-4d35b8fd5683&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dda796a8-17de-44e2-8917-99d7bd234c98","keywords":null,"link":"/itthon/20190722_Kocsira_zuhant_egy_haz_teteje_a_viharban_Sarudon","timestamp":"2019. július. 22. 18:06","title":"Kocsira zuhant egy ház teteje a viharban Sarudon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b63af68-dfaf-41fc-a71c-70fcc8052969","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A földrengés éjszaka volt, néhányan észlelték is. ","shortLead":"A földrengés éjszaka volt, néhányan észlelték is. ","id":"20190723_Volt_egy_kis_foldrenges_Jaszberenyben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9b63af68-dfaf-41fc-a71c-70fcc8052969&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17784692-27cc-4498-a01a-32fa0eedda54","keywords":null,"link":"/itthon/20190723_Volt_egy_kis_foldrenges_Jaszberenyben","timestamp":"2019. július. 23. 18:15","title":"Volt egy kis földrengés Jászberényben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2543e767-ad89-4f47-b5b1-7a8b0237c5d3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több ezer érdeklődőt vonzott már be egy viccnek szánt Facebook-esemény, amit az 51-es körzet tervezett \"elfoglalása\" alatt valósítanának meg az érdeklődők. A cél: Erdély visszafoglalása, miközben a világ egyik fele ufók után kutat a nevadai sivatagban.","shortLead":"Több ezer érdeklődőt vonzott már be egy viccnek szánt Facebook-esemény, amit az 51-es körzet tervezett \"elfoglalása\"...","id":"20190724_51_es_korzet_lerohanasa_facebook_esemeny_erdely_visszafoglalasa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2543e767-ad89-4f47-b5b1-7a8b0237c5d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7f6caf3-b6ff-431d-a445-b0e2b0a7c1dc","keywords":null,"link":"/tudomany/20190724_51_es_korzet_lerohanasa_facebook_esemeny_erdely_visszafoglalasa","timestamp":"2019. július. 24. 08:33","title":"Amíg Amerikában az 51-es körzetet rohannák le, addig itt sokan Erdélyt foglalnák vissza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c063360f-cd53-4768-bd5e-f469a3db144e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az operáció akár 24 órán át is eltarthat. A gyerekek és édesanyjuk, valamint az egyik magyar orvos már elutaztak.","shortLead":"Az operáció akár 24 órán át is eltarthat. A gyerekek és édesanyjuk, valamint az egyik magyar orvos már elutaztak.","id":"20190724_Bangladesben_fogjak_szetvalasztani_a_magyar_orvosok_a_fejuknel_osszenott_sziami_ikreket","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c063360f-cd53-4768-bd5e-f469a3db144e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dea82028-b4ed-4fa8-b2b8-4f7dced7a909","keywords":null,"link":"/elet/20190724_Bangladesben_fogjak_szetvalasztani_a_magyar_orvosok_a_fejuknel_osszenott_sziami_ikreket","timestamp":"2019. július. 24. 07:15","title":"Bangladesben fogják szétválasztani a magyar orvosok a fejüknél összenőtt sziámi ikreket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2887a0db-c664-4b34-b7b4-a41ba00f7282","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Csikós udvar déli nyaktagja új bejáratként szolgál majd a Palotába, illetve a majdani Szent István-terembe.\r

\r

","shortLead":"A Csikós udvar déli nyaktagja új bejáratként szolgál majd a Palotába, illetve a majdani Szent István-terembe.\r

\r

","id":"20190723_Tovabb_duborog_a_budai_Var_ujragondolasa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2887a0db-c664-4b34-b7b4-a41ba00f7282&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e90851a-2408-4c34-96d7-02484538ad7e","keywords":null,"link":"/itthon/20190723_Tovabb_duborog_a_budai_Var_ujragondolasa","timestamp":"2019. július. 23. 13:01","title":"Tovább dübörög a budai Vár újragondolása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c3259d6-c788-47ea-b5d5-79618efdc398","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Annak tűnhet, valójában azonban nem kegyetlen bosszú vagy baráti szívatás eredménye, hogy post-itekkel ragasztottak össze egy Mazdát a Ráday utcában.","shortLead":"Annak tűnhet, valójában azonban nem kegyetlen bosszú vagy baráti szívatás eredménye, hogy post-itekkel ragasztottak...","id":"20190724_post_it_cetli_ragasztas_auto_budapest_raday_utca_szuletesnapi_ajandek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5c3259d6-c788-47ea-b5d5-79618efdc398&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c0e22e8-f603-4269-a794-7b427b2dff42","keywords":null,"link":"/cegauto/20190724_post_it_cetli_ragasztas_auto_budapest_raday_utca_szuletesnapi_ajandek","timestamp":"2019. július. 24. 10:20","title":"Szülinapi ajándékként 3000 színes cetlivel borítottak be egy egész autót Budapesten – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"949b8f8f-d060-4c2d-84d1-bba5cb23051b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kísérletképpen több országban is kikapcsolta a fotók alatti lájkokat az Instagram, mondván, így majd nyugodtabbak lesznek az emberek. Úgy tűnik, igazuk lett, felháborodásnak nyoma sincs.","shortLead":"Kísérletképpen több országban is kikapcsolta a fotók alatti lájkokat az Instagram, mondván, így majd nyugodtabbak...","id":"20190723_instagram_lajkolas_like_gomb_fotomegosztas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=949b8f8f-d060-4c2d-84d1-bba5cb23051b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a60aae3-f35c-4dc7-942b-cd48b60d6a69","keywords":null,"link":"/tudomany/20190723_instagram_lajkolas_like_gomb_fotomegosztas","timestamp":"2019. július. 23. 18:03","title":"Eltüntette a lájkokat az Instagram – az emberek pedig imádják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]