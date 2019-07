Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"949b8f8f-d060-4c2d-84d1-bba5cb23051b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A lájkvadászat okozta pszichikai nyomás miatt kísérletképpen (de csak néhány országban) kikapcsolja a fotó alatti lájkokat az Instagram.","shortLead":"A lájkvadászat okozta pszichikai nyomás miatt kísérletképpen (de csak néhány országban) kikapcsolja a fotó alatti...","id":"20190718_instagram_like_lajk_fotomegoszto","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=949b8f8f-d060-4c2d-84d1-bba5cb23051b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8efc7f30-799b-423f-9090-c51372e565a1","keywords":null,"link":"/tudomany/20190718_instagram_like_lajk_fotomegoszto","timestamp":"2019. július. 18. 19:33","title":"Elindult az Instagram nagy kísérlete: eltüntetik a lájkokat a fotókról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"754e7435-c074-4741-8bfb-5de904789a27","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Takács Szabolcs munkájáért havi bruttó 700 ezer forintot kap. ","shortLead":"Takács Szabolcs munkájáért havi bruttó 700 ezer forintot kap. ","id":"20190718_Lesz_Brexitbiztos_de_a_kulugyminiszteriumban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=754e7435-c074-4741-8bfb-5de904789a27&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c30741c0-a93c-43c6-8358-11fb041bc833","keywords":null,"link":"/itthon/20190718_Lesz_Brexitbiztos_de_a_kulugyminiszteriumban","timestamp":"2019. július. 18. 21:26","title":"Lesz Brexit-biztos, de a külügyminisztériumban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"059fa274-10e8-48f6-aa7f-c37cbf3a91ba","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Bizonyos zavarok azért még elképzelhetők a Galileo-rendszerben – jelentette a Politico.","shortLead":"Bizonyos zavarok azért még elképzelhetők a Galileo-rendszerben – jelentette a Politico.","id":"20190719_gps_galileo_europai_unio_helymeghatarozas_navigacio","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=059fa274-10e8-48f6-aa7f-c37cbf3a91ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7c2e1df-d61e-4f52-aef1-296872eea0e1","keywords":null,"link":"/tudomany/20190719_gps_galileo_europai_unio_helymeghatarozas_navigacio","timestamp":"2019. július. 19. 13:45","title":"Újra működik az európai GPS, közel egy hét alatt sikerült megjavítani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0685126b-1008-4c11-a4d4-c77cbae47b1e","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Egyelőre két emberöléssel és csalással gyanúsítják. ","shortLead":"Egyelőre két emberöléssel és csalással gyanúsítják. ","id":"20190719_d_csaba_csantaver_rendorseg_emberoles_csalas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0685126b-1008-4c11-a4d4-c77cbae47b1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3eef110f-d432-452f-be32-fe136e83862f","keywords":null,"link":"/itthon/20190719_d_csaba_csantaver_rendorseg_emberoles_csalas","timestamp":"2019. július. 19. 14:15","title":"További emberölési ügyekben is vizsgálják a csantavéri bérgyilkos felelősségét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99f523a4-bd1a-46cb-af89-3ac7dafa03e6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az elmúlt hat hónap megpróbáltatásairól beszélt egy interjúban az ismert diáktüntető. Azt mondta, volt olyan tanára, aki kijelentette, nem hajlandó egy tablón szerepelni Nagy Blankával.","shortLead":"Az elmúlt hat hónap megpróbáltatásairól beszélt egy interjúban az ismert diáktüntető. Azt mondta, volt olyan tanára...","id":"20190718_Nagy_Blanka_Pokoli_volt_ez_a_fel_ev","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=99f523a4-bd1a-46cb-af89-3ac7dafa03e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82f19f52-e778-4d3b-a87b-47f9b8dee707","keywords":null,"link":"/elet/20190718_Nagy_Blanka_Pokoli_volt_ez_a_fel_ev","timestamp":"2019. július. 18. 10:47","title":"Nagy Blanka: Pokoli volt ez a fél év","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ba2982c-0da5-495a-9010-5bf6850c64d0","c_author":"Szlavkovits Rita","category":"gazdasag","description":"Jövő heti rendkívüli ülésükön hozhatnak döntést a Romániából érkező import víz jövőjéről az Alföldvíz Zrt. tulajdonosai. Két éve azonban már teljesen leállt az a projekt, amely az aradi és a békési vízmű közös cége közreműködésével lassan tíz éve, kisebb-nagyobb lendülettel ugyan, de araszolt előre.","shortLead":"Jövő heti rendkívüli ülésükön hozhatnak döntést a Romániából érkező import víz jövőjéről az Alföldvíz Zrt...","id":"20190718_ivoviz_vizmu_alfoldviz_arad_romnia","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6ba2982c-0da5-495a-9010-5bf6850c64d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1247980-47af-4223-b90a-e3d69cb5ac1e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190718_ivoviz_vizmu_alfoldviz_arad_romnia","timestamp":"2019. július. 18. 11:35","title":"Bebukhat az olcsó békési ivóvíz terve, de Mészáros Lőrinc legalább jól járt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8149a7af-a442-422a-80bc-02c44a5343bf","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A-listás hiphopelőadók, afrikai énekesek és Beyoncé családja működött közre az énekes új, The Gift című albumján, amelyet Az oroszlánkirály című film inspirált. ","shortLead":"A-listás hiphopelőadók, afrikai énekesek és Beyoncé családja működött közre az énekes új, The Gift című albumján...","id":"20190719_beyonce_blue_ivy_carter_az_oroszlankiraly","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8149a7af-a442-422a-80bc-02c44a5343bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6bc01463-139d-41e2-88e6-ab1a7873e86a","keywords":null,"link":"/kultura/20190719_beyonce_blue_ivy_carter_az_oroszlankiraly","timestamp":"2019. július. 19. 17:07","title":"Beyoncé lányát is hallhatjuk énekelni Az oroszlánkirályhoz készült albumon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d857ff02-56f9-4cc9-a86f-22922401a238","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Coca-Cola HBC Magyarországon is elindítja a Costa Coffee forgalmazását 2020-ban.","shortLead":"A Coca-Cola HBC Magyarországon is elindítja a Costa Coffee forgalmazását 2020-ban.","id":"20190718_Hamarosan_jon_a_Coca_Colakave","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d857ff02-56f9-4cc9-a86f-22922401a238&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47bf6333-a074-4da5-973a-5241a6a21eb1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190718_Hamarosan_jon_a_Coca_Colakave","timestamp":"2019. július. 18. 13:49","title":"Hamarosan jön a Coca-Cola-kávé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]