[{"available":true,"c_guid":"32e0e7a6-af63-497a-927a-680aeacef3dc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Újabb sebezhetőséget találtak az igen népszerű médialejátszó programban, a VLC-ben, és a hibajavítás egyelőre még várat magára.","shortLead":"Újabb sebezhetőséget találtak az igen népszerű médialejátszó programban, a VLC-ben, és a hibajavítás egyelőre még várat...","id":"20190724_vlc_tavoli_kodfuttatas_sulyos_sebezhetoseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=32e0e7a6-af63-497a-927a-680aeacef3dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85b94cbd-f5db-4625-80bb-466660108112","keywords":null,"link":"/tudomany/20190724_vlc_tavoli_kodfuttatas_sulyos_sebezhetoseg","timestamp":"2019. július. 24. 09:03","title":"Lehet, hogy egy darabig nem kellene használnia a VLC lejátszót, súlyos gond van vele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eee22891-d3bd-4c5e-9327-5054253bfaa0","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az író hosszú levélben válaszolt a Magyartanárok Egyesülete elnökének a bíráló szavaira. Szerinte Arató László észrevételei egy olyan kor emlékét hozzák vissza, amikor törvényileg megengedhető volt a szellemi termékek irtása.","shortLead":"Az író hosszú levélben válaszolt a Magyartanárok Egyesülete elnökének a bíráló szavaira. Szerinte Arató László...","id":"20190723_Hay_Janos_A_szerzo_megregulazasa_egy_ocska_kor_emleket_idezi","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=eee22891-d3bd-4c5e-9327-5054253bfaa0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30330506-a8e4-478e-933c-5214f3c4687a","keywords":null,"link":"/kultura/20190723_Hay_Janos_A_szerzo_megregulazasa_egy_ocska_kor_emleket_idezi","timestamp":"2019. július. 23. 20:17","title":"Háy János: A szerző megregulázása egy ócska kor emlékét idézi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96e0c213-eeda-4c74-a446-ec46b5eb792b","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Suhajda az első magyar hegymászó, aki oxigénpalack nélkül feljutott a K2 csúcsára. ","shortLead":"Suhajda az első magyar hegymászó, aki oxigénpalack nélkül feljutott a K2 csúcsára. ","id":"20190725_Suhajda_Szilard_feljutott_a_K2_csucsara_Klein_David_nem","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=96e0c213-eeda-4c74-a446-ec46b5eb792b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e27e3e2e-a883-4112-a79d-44774911eb02","keywords":null,"link":"/sport/20190725_Suhajda_Szilard_feljutott_a_K2_csucsara_Klein_David_nem","timestamp":"2019. július. 25. 12:44","title":"Suhajda Szilárd feljutott a K2 csúcsára, Klein Dávid nem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93f7f852-563f-4796-a866-ee1b02c3823a","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Két nappal az Apollo–11 holdra szállásának fél évszázados évfordulója után, 95 éves korában meghalt az amerikai űrkutatási hivatal (NASA) első repülési igazgatója, Chris Kraft mérnök, aki az amerikai-szovjet űrverseny és a holdra szállás idején állt a szervezet élén.","shortLead":"Két nappal az Apollo–11 holdra szállásának fél évszázados évfordulója után, 95 éves korában meghalt az amerikai...","id":"20190724_nasa_repulesi_igazgato_chris_kraft_halalhir_holdra_szallas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=93f7f852-563f-4796-a866-ee1b02c3823a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6d7700b-87b8-4d74-88e4-422b82459ebe","keywords":null,"link":"/tudomany/20190724_nasa_repulesi_igazgato_chris_kraft_halalhir_holdra_szallas","timestamp":"2019. július. 24. 14:03","title":"95 éves korában meghalt a NASA első \"karmestere\", aki a holdra szállást is levezényelte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"911d62be-2dd8-41e2-8ca5-e92eca33c1b2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 4-es és a 6-os villamos nem közlekedik a Jászai Mari tér és az Oktogon között – közölte a BKK, ám azóta ismét az eredeti menetrend van érvényben.","shortLead":"A 4-es és a 6-os villamos nem közlekedik a Jászai Mari tér és az Oktogon között – közölte a BKK, ám azóta ismét...","id":"20190725_Megint_gond_van_a_46os_villamos_vonalan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=911d62be-2dd8-41e2-8ca5-e92eca33c1b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9ba49d6-eee2-4eb6-8b30-b2de2544d955","keywords":null,"link":"/itthon/20190725_Megint_gond_van_a_46os_villamos_vonalan","timestamp":"2019. július. 25. 09:10","title":"Megint gond volt a 4-es, 6-os villamos vonalán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5d0c0f5-fcdc-45c1-84ae-6c60282721ef","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ki akart kerülni egy torlódást, nem érdekelte, hogy mindkét irányból lezárt szakaszra hajtott. Most emelt ellene vádat a magyar ügyészség.","shortLead":"Ki akart kerülni egy torlódást, nem érdekelte, hogy mindkét irányból lezárt szakaszra hajtott. Most emelt ellene vádat...","id":"20190724_130cal_ment_a_magyar_autos_a_lezart_autopalyan_amig_egy_hidnak_nem_hajtott","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c5d0c0f5-fcdc-45c1-84ae-6c60282721ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24f7b8bb-bec7-4b19-8a24-aa2e4bb704c0","keywords":null,"link":"/cegauto/20190724_130cal_ment_a_magyar_autos_a_lezart_autopalyan_amig_egy_hidnak_nem_hajtott","timestamp":"2019. július. 24. 14:22","title":"130-cal ment a magyar autós a lezárt autópályán, amíg egy hídnak nem hajtott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d4974fb-4702-4c5e-9c40-16b4f629bcc7","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Az előrejelzések szerint több városban hőmérsékleti rekordokat írhatnak át.","shortLead":"Az előrejelzések szerint több városban hőmérsékleti rekordokat írhatnak át.","id":"20190725_hohullam_nyugat_europa_hoseg_forrosag_klimavaltozas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0d4974fb-4702-4c5e-9c40-16b4f629bcc7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a3d7310-0517-431b-81b9-6c5d2b377c74","keywords":null,"link":"/vilag/20190725_hohullam_nyugat_europa_hoseg_forrosag_klimavaltozas","timestamp":"2019. július. 25. 07:35","title":"Kegyetlenül meleg lesz Nyugat-Európában, most tetőzik az újabb hőhullám","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b32f188c-a389-4a35-9c15-c0986152b673","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A háromszoros olimpiai bajnokot lenyűgözte Milák Kristóf teljesítménye, azt mondja, a fiatal tehetség eredménye őt is motiválja.","shortLead":"A háromszoros olimpiai bajnokot lenyűgözte Milák Kristóf teljesítménye, azt mondja, a fiatal tehetség eredménye őt is...","id":"20190725_hosszu_katinka_milak_kristof_vilagcsucs_uszas_vizes_vb","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b32f188c-a389-4a35-9c15-c0986152b673&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de293c42-081c-420e-8a68-bda553a9ba81","keywords":null,"link":"/sport/20190725_hosszu_katinka_milak_kristof_vilagcsucs_uszas_vizes_vb","timestamp":"2019. július. 25. 09:59","title":"Hosszú Katinka: Egyszerűen nem találtam a szavakat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]