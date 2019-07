Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"32e0e7a6-af63-497a-927a-680aeacef3dc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Újabb sebezhetőséget találtak az igen népszerű médialejátszó programban, a VLC-ben, és a hibajavítás egyelőre még várat magára.","shortLead":"Újabb sebezhetőséget találtak az igen népszerű médialejátszó programban, a VLC-ben, és a hibajavítás egyelőre még várat...","id":"20190724_vlc_tavoli_kodfuttatas_sulyos_sebezhetoseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=32e0e7a6-af63-497a-927a-680aeacef3dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85b94cbd-f5db-4625-80bb-466660108112","keywords":null,"link":"/tudomany/20190724_vlc_tavoli_kodfuttatas_sulyos_sebezhetoseg","timestamp":"2019. július. 24. 09:03","title":"Lehet, hogy egy darabig nem kellene használnia a VLC lejátszót, súlyos gond van vele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"523fd34f-343b-4cc0-8db8-8ef88f22ec16","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Varga Dénes a kvangdzsui vizes vébé vízilabdatornájának nyitómeccsén sérült meg. Egy héttel később újra játszik. Egy héttel később újra játszik.","shortLead":"Varga Dénes a kvangdzsui vizes vébé vízilabdatornájának nyitómeccsén sérült meg. ","id":"20190723_varga_denes_vamos_marton_vizilabda_valogatott_vizes_vb","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=523fd34f-343b-4cc0-8db8-8ef88f22ec16&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f4a6438-7b76-49f3-8dfb-dfe125527141","keywords":null,"link":"/sport/20190723_varga_denes_vamos_marton_vizilabda_valogatott_vizes_vb","timestamp":"2019. július. 23. 18:53","title":"Így dob gólt törött ujjal a magyar pólóklasszis – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0143cfb9-2618-407c-af1f-71b9d2bf1c42","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A hosszú élet nem érdem, pusztán a szerencsés véletlen összessége – mondta a napokon belül 100 éves kertészmérnök.","shortLead":"A hosszú élet nem érdem, pusztán a szerencsés véletlen összessége – mondta a napokon belül 100 éves kertészmérnök.","id":"20190724_A_jovo_honapban_uj_konyve_jelenik_meg_Balint_gazdanak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0143cfb9-2618-407c-af1f-71b9d2bf1c42&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce08d6a4-2bec-4607-bd21-1385df8148a7","keywords":null,"link":"/kultura/20190724_A_jovo_honapban_uj_konyve_jelenik_meg_Balint_gazdanak","timestamp":"2019. július. 24. 12:50","title":"Életrajzi könyv jelenik meg Bálint gazdáról a jövő hónapban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6dc5cc92-98ff-4038-9c33-473a47cc3eab","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"„Én nem értek a politikához" – mondta. Arról is beszélt, egy inget csak egyszer vesz fel. Arról is beszélt, egy inget csak egyszer vesz fel.","shortLead":"„Én nem értek a politikához” – mondta. ","id":"20190724_Berki_Krisztian_felallt_es_az_interju_vege_elott_par_masodperccel_kisetalt_az_ATV_studiojabol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6dc5cc92-98ff-4038-9c33-473a47cc3eab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d248d78-918a-4d2e-bfa2-641a95f88956","keywords":null,"link":"/itthon/20190724_Berki_Krisztian_felallt_es_az_interju_vege_elott_par_masodperccel_kisetalt_az_ATV_studiojabol","timestamp":"2019. július. 24. 08:15","title":"Berki Krisztián felállt, és az interjú vége előtt pár másodperccel kisétált az ATV stúdiójából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30e9c645-6b0f-4a53-b59b-495804667fe7","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az utolsó farmerját rituálisan elégette, azóta pedig saját szabóságot is alapított.","shortLead":"Az utolsó farmerját rituálisan elégette, azóta pedig saját szabóságot is alapított.","id":"20190724_Egy_angol_srac_tul_unalmasnak_tartotta_a_mai_divatot_ezert_19_szazadi_szerelesre_valtott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=30e9c645-6b0f-4a53-b59b-495804667fe7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"358c60cf-ee3c-4128-b920-c1c8706b4c0a","keywords":null,"link":"/kultura/20190724_Egy_angol_srac_tul_unalmasnak_tartotta_a_mai_divatot_ezert_19_szazadi_szerelesre_valtott","timestamp":"2019. július. 24. 12:50","title":"Egy angol srác túl unalmasnak tartotta a mai divatot, ezért 19. századi szerelésre váltott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"911d62be-2dd8-41e2-8ca5-e92eca33c1b2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 4-es és a 6-os villamos nem közlekedik a Jászai Mari tér és az Oktogon között – közölte a BKK, ám azóta ismét az eredeti menetrend van érvényben.","shortLead":"A 4-es és a 6-os villamos nem közlekedik a Jászai Mari tér és az Oktogon között – közölte a BKK, ám azóta ismét...","id":"20190725_Megint_gond_van_a_46os_villamos_vonalan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=911d62be-2dd8-41e2-8ca5-e92eca33c1b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9ba49d6-eee2-4eb6-8b30-b2de2544d955","keywords":null,"link":"/itthon/20190725_Megint_gond_van_a_46os_villamos_vonalan","timestamp":"2019. július. 25. 09:10","title":"Megint gond volt a 4-es, 6-os villamos vonalán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93f7f852-563f-4796-a866-ee1b02c3823a","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Két nappal az Apollo–11 holdra szállásának fél évszázados évfordulója után, 95 éves korában meghalt az amerikai űrkutatási hivatal (NASA) első repülési igazgatója, Chris Kraft mérnök, aki az amerikai-szovjet űrverseny és a holdra szállás idején állt a szervezet élén.","shortLead":"Két nappal az Apollo–11 holdra szállásának fél évszázados évfordulója után, 95 éves korában meghalt az amerikai...","id":"20190724_nasa_repulesi_igazgato_chris_kraft_halalhir_holdra_szallas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=93f7f852-563f-4796-a866-ee1b02c3823a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6d7700b-87b8-4d74-88e4-422b82459ebe","keywords":null,"link":"/tudomany/20190724_nasa_repulesi_igazgato_chris_kraft_halalhir_holdra_szallas","timestamp":"2019. július. 24. 14:03","title":"95 éves korában meghalt a NASA első \"karmestere\", aki a holdra szállást is levezényelte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a2634c1-7a39-4851-860e-ecc880a1d09e","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A szervezett utak királya Görögország, az egyénieké Horvátország. Olaszország pedig bronzérmes. Olaszország pedig bronzérmes.","shortLead":"A szervezett utak királya Görögország, az egyénieké Horvátország. Olaszország pedig bronzérmes.","id":"20190724_Horvatorszag_es_Gorogorszag_a_ket_slager_ha_kulfoldi_nyaralasrol_van_szo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9a2634c1-7a39-4851-860e-ecc880a1d09e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90d19922-d8e4-44aa-8caf-952eed3f9d85","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190724_Horvatorszag_es_Gorogorszag_a_ket_slager_ha_kulfoldi_nyaralasrol_van_szo","timestamp":"2019. július. 24. 05:26","title":"Horvátország és Görögország a két sláger, ha külföldi nyaralásról van szó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]