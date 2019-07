Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8c19e318-cd8e-44c1-b6ba-8af46efc7db4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Több panaszon is évek óta ül az Ab. A cilviltörvény miatti alkotmányjogi panaszon 696 napja ül a testület.","shortLead":"Több panaszon is évek óta ül az Ab. A cilviltörvény miatti alkotmányjogi panaszon 696 napja ül a testület.","id":"20190725_2025_napja_nem_dontott_az_Alkotmanybirosag_egy_betiltott_tuntetes_ugyeben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8c19e318-cd8e-44c1-b6ba-8af46efc7db4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8a47dcf-e22a-4962-a04a-fe2a802840e1","keywords":null,"link":"/itthon/20190725_2025_napja_nem_dontott_az_Alkotmanybirosag_egy_betiltott_tuntetes_ugyeben","timestamp":"2019. július. 25. 13:35","title":"2025 napja nem döntött az Alkotmánybíróság egy betiltott tüntetés ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b44a391b-d91e-48fc-91d4-37472ab3ee54","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Torlódásra, várakozásra kell számítani. ","shortLead":"Torlódásra, várakozásra kell számítani. ","id":"20190726_baleset_karambol_m6_m7_autopalya","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b44a391b-d91e-48fc-91d4-37472ab3ee54&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c92bb13c-4802-4d9f-b7e0-a247817e75c5","keywords":null,"link":"/cegauto/20190726_baleset_karambol_m6_m7_autopalya","timestamp":"2019. július. 26. 13:10","title":"Balesetek miatt beállt az M6-os és az M7-es","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b7311517-fd44-40bb-abd2-01ddda3b265c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Hárommilliárd forintot kellene a Bp2017 Kft.-nek kifizetnie, miközben a bankszámláján és a pénztárában együtt 100 millió forint van.","shortLead":"Hárommilliárd forintot kellene a Bp2017 Kft.-nek kifizetnie, miközben a bankszámláján és a pénztárában együtt 100...","id":"20190725_Tobb_szaz_millio_forint_veszteseget_termelt_meg_2018ban_is_a_vizes_vbt_szervezo_ceg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b7311517-fd44-40bb-abd2-01ddda3b265c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e2d670b-1f34-4352-a5a9-11bf48dfb690","keywords":null,"link":"/kkv/20190725_Tobb_szaz_millio_forint_veszteseget_termelt_meg_2018ban_is_a_vizes_vbt_szervezo_ceg","timestamp":"2019. július. 25. 15:31","title":"Több százmillió forint veszteséget termelt még 2018-ban is a vizes vb-t szervező cég","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ec68bd5-8c3f-4271-ae5b-5b23ba93afb8","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"Tizenkét ezüst emlékérmet adott át a külügyminiszter Zágrábban. A horvát autópályán történt balesetről van szó.","shortLead":"Tizenkét ezüst emlékérmet adott át a külügyminiszter Zágrábban. A horvát autópályán történt balesetről van szó.","id":"20190725_Szijjarto_kituntette_a_Horvatorszagban_balesetet_szenvedett_magyar_csalad_megmentoit","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4ec68bd5-8c3f-4271-ae5b-5b23ba93afb8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"baa4a29a-db06-44d5-89ec-910073f90ea0","keywords":null,"link":"/cegauto/20190725_Szijjarto_kituntette_a_Horvatorszagban_balesetet_szenvedett_magyar_csalad_megmentoit","timestamp":"2019. július. 25. 11:50","title":"Szijjártó kitüntette a Horvátországban balesetet szenvedett magyar család megmentőit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3467c47b-ff24-4577-9dda-9f5714fd4ac9","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"Mióta a hvg.hu nyilvánosságra hozta, hogy szexuális fajtalanság történt a Honvédelmi Minisztériumhoz tartozó honvéd középiskolában, a kormánypárt több körben próbálja megmagyarázni a honvédség feltuningolásának időszakában duplán kínos esetet. Ezúttal Németh Szilárd futott neki a pacalfőzésnél valamivel komplexebb kihívásnak, hogy alig pár mondaton belül önellentmondásba keveredjen: felsorolta, milyen lépéseket tettek a bántalmazási ügy rendezéséért, majd hozzátette, hogy amúgy az egész csak „az ellenzéki média” hazugsága. Azt is kikövetkeztette, hogy egy anális zaklatóból nem lesz esküjéhez hű honvédő. \r

\r

","shortLead":"Mióta a hvg.hu nyilvánosságra hozta, hogy szexuális fajtalanság történt a Honvédelmi Minisztériumhoz tartozó honvéd...","id":"20190725_Nemeth_Szilard_zsenit_villant_szexualis_zaklatobol_nem_lesz_jo_svadaju_katona","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3467c47b-ff24-4577-9dda-9f5714fd4ac9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"954d1b39-5eb6-43eb-8904-40720f1294ad","keywords":null,"link":"/itthon/20190725_Nemeth_Szilard_zsenit_villant_szexualis_zaklatobol_nem_lesz_jo_svadaju_katona","timestamp":"2019. július. 25. 09:54","title":"Németh Szilárd zsenit villant: szexuális zaklatóból nem lesz jó svádájú katona","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bfb9a872-2f8b-447c-8962-fae63d1d32b2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az édesanyja mellől lógott meg az az amerikai kisfiú, aki minden biztonsági ember orra előtt el tudott suhanni, majd fel is pattant a poggyászszálító szalagra.","shortLead":"Az édesanyja mellől lógott meg az az amerikai kisfiú, aki minden biztonsági ember orra előtt el tudott suhanni, majd...","id":"20190726_repuloter_poggyasszallito_szalag_hartsfield_jackson_nemzetkozi_repuloter","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bfb9a872-2f8b-447c-8962-fae63d1d32b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56216532-5dd4-4bb9-99a7-71fbf504b83e","keywords":null,"link":"/tudomany/20190726_repuloter_poggyasszallito_szalag_hartsfield_jackson_nemzetkozi_repuloter","timestamp":"2019. július. 26. 12:33","title":"Videó: A poggyászokkal \"ment egy kört\" a kisfiú az atlantai repülőtéren","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"145072ce-6807-4b27-8819-87ffbfb37a8e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy idő előtt a felhasználókhoz került Windows-frissítésből derült ki, hogy a Microsoft ismét átvariálja a Start menüt. Viszlát, élő csempék!","shortLead":"Egy idő előtt a felhasználókhoz került Windows-frissítésből derült ki, hogy a Microsoft ismét átvariálja a Start menüt...","id":"20190725_windows_10_frissites_uj_start_menu","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=145072ce-6807-4b27-8819-87ffbfb37a8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e24fe14c-0588-45a7-96e4-ac6c8432da48","keywords":null,"link":"/tudomany/20190725_windows_10_frissites_uj_start_menu","timestamp":"2019. július. 25. 12:33","title":"A Microsoft véletlenül megmutatta, hogyan variálja át megint a Start menüt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"654a5150-b0d7-46b5-8d48-fd368851f484","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kultura","description":"A felújításért felelős építész szerint a nagy meleg miatt beomolhat a székesegyház boltozata.","shortLead":"A felújításért felelős építész szerint a nagy meleg miatt beomolhat a székesegyház boltozata.","id":"20190725_notre_dame_hohullam_europa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=654a5150-b0d7-46b5-8d48-fd368851f484&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09c83396-9172-4dae-8aad-442c60fe44a2","keywords":null,"link":"/kultura/20190725_notre_dame_hohullam_europa","timestamp":"2019. július. 25. 04:58","title":"Az újabb európai hőhullám miatt a Notre-Dame sincs biztonságban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]