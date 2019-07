Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"624dfb05-4bb0-470f-ad51-d998230f2322","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Pedig szigorúak a szabályok.","shortLead":"Pedig szigorúak a szabályok.","id":"20190727_Sorra_torik_ossze_magukat_az_elektromos_rollerezok_Londonban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=624dfb05-4bb0-470f-ad51-d998230f2322&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d8f1bca-802f-4f9c-a0b4-77923e110f0c","keywords":null,"link":"/cegauto/20190727_Sorra_torik_ossze_magukat_az_elektromos_rollerezok_Londonban","timestamp":"2019. július. 27. 15:10","title":"Sorra törik össze magukat az elektromos rollerezők Londonban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72963150-138d-4387-8fc5-455d30290c45","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"Két Sencor-modellel van gond.","shortLead":"Két Sencor-modellel van gond.","id":"20190726_mobilklima_tuzveszely_visszahivas_sencor","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=72963150-138d-4387-8fc5-455d30290c45&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1be6fabe-95c9-49c9-b348-acfdbcf3aab8","keywords":null,"link":"/kkv/20190726_mobilklima_tuzveszely_visszahivas_sencor","timestamp":"2019. július. 26. 09:28","title":"Mobil klímákat hívtak vissza, mert kigyulladhatnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8196afc3-6a4c-4479-b648-49d902e6ded9","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Bohus Richárd 50 méter háton szintén elődöntőben úszott. ","shortLead":"Bohus Richárd 50 méter háton szintén elődöntőben úszott. ","id":"20190727_Bohus_Richard_4_lett_az_50_meter_hat_elodontojeben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8196afc3-6a4c-4479-b648-49d902e6ded9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bedbb94a-d13c-488f-94ae-3c494eb0bf20","keywords":null,"link":"/sport/20190727_Bohus_Richard_4_lett_az_50_meter_hat_elodontojeben","timestamp":"2019. július. 27. 14:20","title":"Bohus Richárd 4. lett az 50 méter hát elődöntőjében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"894e3346-5f60-46c2-93c7-b52e9d50a9b1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem tudta feldolgozni a szakítást, ezért puskázott.","shortLead":"Nem tudta feldolgozni a szakítást, ezért puskázott.","id":"20190726_Orizetbe_vettek_a_vadaszpuskas_kecskemeti_lovoldozot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=894e3346-5f60-46c2-93c7-b52e9d50a9b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df0e4eda-8a08-4020-b099-6882e91e44a5","keywords":null,"link":"/itthon/20190726_Orizetbe_vettek_a_vadaszpuskas_kecskemeti_lovoldozot","timestamp":"2019. július. 26. 09:26","title":"Őrizetbe vették a vadászpuskás kecskeméti lövöldözőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d146ba6-6035-4200-b9f8-b846ef38a8b0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ezzel a felvezetésel posztolt Országos Mentőszolgálat egy valóban döbbenetes légi felvételt a Facebookon: az M5-ösön történt baleset után igazán mindent megtettek az autósok, hogy a mentők tehessék a dolgukat.","shortLead":"Ezzel a felvezetésel posztolt Országos Mentőszolgálat egy valóban döbbenetes légi felvételt a Facebookon: az M5-ösön...","id":"20190727_Itt_a_bizonyitek_hogy_a_magyar_autosok_is_tudjak_mit_kell_tenniuk","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0d146ba6-6035-4200-b9f8-b846ef38a8b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bbe888f4-9f6a-4a31-8cb8-5cedecd0aa1e","keywords":null,"link":"/cegauto/20190727_Itt_a_bizonyitek_hogy_a_magyar_autosok_is_tudjak_mit_kell_tenniuk","timestamp":"2019. július. 27. 07:15","title":"Itt a bizonyíték, hogy a magyar autósok is tudják, mit kell tenniük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1446ad15-7c73-4279-9a04-53905133ef41","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy kamionnak nem kell gyorsan haladnia ahhoz, hogy hatalmas pusztítást végezzen. Kis sebesség mellett is ripityára törhet mindent.","shortLead":"Egy kamionnak nem kell gyorsan haladnia ahhoz, hogy hatalmas pusztítást végezzen. Kis sebesség mellett is ripityára...","id":"20190726_kamion_43_kilometer_per_ora_auto_baleset_dekra_roadsafety","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1446ad15-7c73-4279-9a04-53905133ef41&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66c92d7e-d51f-4b83-a97f-9099ee1132b6","keywords":null,"link":"/cegauto/20190726_kamion_43_kilometer_per_ora_auto_baleset_dekra_roadsafety","timestamp":"2019. július. 26. 16:49","title":"Csak 43 km/órával haladt ez a kamion, mégis ripityára zúzta az előtte álló kocsit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e91853fc-8fb6-4301-a481-c134f753ecb5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nem értették az orvosok, mitől lehetett annyira rosszul a fiatal betegük, meglepte őket is a műtét eredménye.","shortLead":"Nem értették az orvosok, mitől lehetett annyira rosszul a fiatal betegük, meglepte őket is a műtét eredménye.","id":"20190725_Rosszullettel_kerult_korhazba_egy_no_majd_talaltak_a_gyomraban_kozel_ketszaz_ekszert","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e91853fc-8fb6-4301-a481-c134f753ecb5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"585815ee-8a3f-45d0-843a-c42a407d062d","keywords":null,"link":"/elet/20190725_Rosszullettel_kerult_korhazba_egy_no_majd_talaltak_a_gyomraban_kozel_ketszaz_ekszert","timestamp":"2019. július. 25. 19:59","title":"Rosszulléttel került kórházba egy nő, majd találtak a gyomrában közel kétszáz ékszert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"849709d5-698f-4eb5-a42d-2b2f31705104","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Állt a forgalom Budapest felé.","shortLead":"Állt a forgalom Budapest felé.","id":"20190727_Baleset_miatt_bedugult_az_M1es_autopalya","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=849709d5-698f-4eb5-a42d-2b2f31705104&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed9f1fb9-2b55-4421-a487-cd91f98f2f3d","keywords":null,"link":"/cegauto/20190727_Baleset_miatt_bedugult_az_M1es_autopalya","timestamp":"2019. július. 27. 10:05","title":"Baleset miatt bedugult az M1-es autópálya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]