[{"available":true,"c_guid":"cee79846-8400-4d82-ae08-06e8e608cef1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kemoterápiára váró betegek hajnali 5-től állnak sorba, hogy aztán 7-től sorszámot húzhassanak a vizsgálatokra. Mindeközben egy szűk lépcsőházban, összezsúfolva várakoznak.","shortLead":"A kemoterápiára váró betegek hajnali 5-től állnak sorba, hogy aztán 7-től sorszámot húzhassanak a vizsgálatokra...","id":"20190726_ombudsman_orszagos_onkologiai_intezet_kemoterapia_rakos_beteg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cee79846-8400-4d82-ae08-06e8e608cef1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3aab22f4-7dfc-4fca-8033-d15615aa18b2","keywords":null,"link":"/itthon/20190726_ombudsman_orszagos_onkologiai_intezet_kemoterapia_rakos_beteg","timestamp":"2019. július. 26. 22:03","title":"Vizsgálatot indít az ombudsman az Országos Onkológiai Intézetben uralkodó állapotok miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"049308e9-751e-4d57-a278-7d9e56243ddd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár a YouTube-ot videomegosztó oldalként emlegetik, sokan inkább csak zenehallgatásra használják. Számukra érkezett egy hasznos újítás a YouTube Music appba, igaz egyelőre csak a YouTube Premium és a YouTube Music Premium előfizetők érhetik el, viszont bárki kipróbálhatja.","shortLead":"Bár a YouTube-ot videomegosztó oldalként emlegetik, sokan inkább csak zenehallgatásra használják. Számukra érkezett...","id":"20190727_youtube_music_premium_videok_kikapcsolasa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=049308e9-751e-4d57-a278-7d9e56243ddd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de31a942-e665-4a16-8978-2921d7182b16","keywords":null,"link":"/tudomany/20190727_youtube_music_premium_videok_kikapcsolasa","timestamp":"2019. július. 27. 08:03","title":"Újítás a YouTube-on: eltűnhetnek a videók a zenék mögül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"647e5967-d037-4734-b13c-6f1b6fd923f5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Fideszes polgármesterek nem így gondolják.","shortLead":"Fideszes polgármesterek nem így gondolják.","id":"20190726_Airbnb_a_lakaskiadok_szerint_mar_szabalyozott_a_piac","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=647e5967-d037-4734-b13c-6f1b6fd923f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90ca4182-a1cb-4dcc-97cc-2d56e945ed68","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190726_Airbnb_a_lakaskiadok_szerint_mar_szabalyozott_a_piac","timestamp":"2019. július. 26. 20:10","title":"Airbnb: a lakáskiadók szerint már szabályozott a piac","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d4f7393-b44a-4429-818a-857e4d9b32d8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nagyon jó állapotban lévő, embernagyságú combcsontra leltek.","shortLead":"Nagyon jó állapotban lévő, embernagyságú combcsontra leltek.","id":"20190728_dinoszaurusz_sauropod_combcsont_paleontologus_video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0d4f7393-b44a-4429-818a-857e4d9b32d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d60d7f8-3e8c-4bdc-bba8-7bd5f2142908","keywords":null,"link":"/tudomany/20190728_dinoszaurusz_sauropod_combcsont_paleontologus_video","timestamp":"2019. július. 28. 09:46","title":"Az egyik legnagyobb dinó combcsontját találták meg Franciországban - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5dfef72c-914b-45bd-99f2-8f85f9821bf5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google szeretné, ha minél többen használnák képtárolási szolgáltatását, ezért – hasonlóan az eddigi „könnyített” Go kiadásokhoz – alternatívát kínál a Google Fotókhoz is. Bejelentették a Gallery Gót.","shortLead":"A Google szeretné, ha minél többen használnák képtárolási szolgáltatását, ezért – hasonlóan az eddigi „könnyített” Go...","id":"20190728_google_gallery_go_google_fotok_light_lassu_netkapcsolat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5dfef72c-914b-45bd-99f2-8f85f9821bf5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e24739d-1a34-45b4-be24-2a6fc552c4ec","keywords":null,"link":"/tudomany/20190728_google_gallery_go_google_fotok_light_lassu_netkapcsolat","timestamp":"2019. július. 28. 08:03","title":"Kevés helyet foglal, gyorsan működik a Google új fotótároló alkalmazása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2224983-a927-4959-adf5-c43c5d6ec323","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Miért lett a bitcoin a digitális arany? Miért utálják egyesek, és miért esküsznek rá mások? És ki az a Satoshi Nakamoto? A hvg.hu tízrészes kriptovaluta-sorozatának újabb cikke.","shortLead":"Miért lett a bitcoin a digitális arany? Miért utálják egyesek, és miért esküsznek rá mások? És ki az a Satoshi...","id":"20190727_Mi_is_az_a_kriptopenz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d2224983-a927-4959-adf5-c43c5d6ec323&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2d5ed45-ee87-4128-a44f-2238d8587cd2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190727_Mi_is_az_a_kriptopenz","timestamp":"2019. július. 27. 10:50","title":"A pénz, ami nincs - és mégis van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52bbc1df-07a1-4fdc-bf7f-d8639c178c4c","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A négyes is szépen fizet.","shortLead":"A négyes is szépen fizet.","id":"20190727_Nem_volt_otos_a_lotton","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=52bbc1df-07a1-4fdc-bf7f-d8639c178c4c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0373bc38-46ca-4931-8791-d990bf3ce8c6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190727_Nem_volt_otos_a_lotton","timestamp":"2019. július. 27. 20:08","title":"Nem volt ötös a lottón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"619a4c5d-9292-4c55-bea4-06af445f2b42","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A száguldó kereket, amely később balesetet is okozott, videóra vették. ","shortLead":"A száguldó kereket, amely később balesetet is okozott, videóra vették. ","id":"20190727_Elszabadult_kerek_okozott_kaoszt_New_Jerseyben_egy_autopalyan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=619a4c5d-9292-4c55-bea4-06af445f2b42&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5445cc1c-a286-4703-b9af-c313d34460c1","keywords":null,"link":"/cegauto/20190727_Elszabadult_kerek_okozott_kaoszt_New_Jerseyben_egy_autopalyan","timestamp":"2019. július. 27. 10:53","title":"Elszabadult kerék okozott káoszt New Jersey-ben egy autópályán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]