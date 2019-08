Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2f8f6a8e-b5fc-4444-9ad8-bd84bcd9dc01","c_author":"Tamás Gáspár Miklós","category":"kultura","description":"Nem szabad senkit indokolatlanul bírálni. Orbán Viktort se.","shortLead":"Nem szabad senkit indokolatlanul bírálni. Orbán Viktort se.","id":"20190801_TGM_A_keresztyen_szabadsag_Helyesbites","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2f8f6a8e-b5fc-4444-9ad8-bd84bcd9dc01&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7256e2c-8714-4e3e-be2b-873474cd4eeb","keywords":null,"link":"/kultura/20190801_TGM_A_keresztyen_szabadsag_Helyesbites","timestamp":"2019. augusztus. 01. 12:00","title":"TGM: A keresztyén szabadság. Helyesbítés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ef4fbc8-3519-4f80-9fab-07231ff48080","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Búcsúlevelet is írt.","shortLead":"Búcsúlevelet is írt.","id":"20190731_Egy_folyoban_holtan_talaltak_a_ket_napja_eltunt_indiai_kavekiralyt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1ef4fbc8-3519-4f80-9fab-07231ff48080&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dee43c3e-acf6-4634-a5ad-f69a7932abf4","keywords":null,"link":"/kkv/20190731_Egy_folyoban_holtan_talaltak_a_ket_napja_eltunt_indiai_kavekiralyt","timestamp":"2019. július. 31. 09:34","title":"Egy folyóban, holtan találták a két napja eltűnt indiai kávékirályt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ade4448-0244-4057-8f08-a45047896707","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A MÁV virtuóz futamokat játszik a Budapest-Göd-Vác vasútvonal utasainak idegein.\r

\r

","shortLead":"A MÁV virtuóz futamokat játszik a Budapest-Göd-Vác vasútvonal utasainak idegein.\r

\r

","id":"20190731_Kabareba_illo_allapotok_az_egyik_MAVvonalon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5ade4448-0244-4057-8f08-a45047896707&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f7b0f17-a334-4e15-9e72-6865049b1991","keywords":null,"link":"/itthon/20190731_Kabareba_illo_allapotok_az_egyik_MAVvonalon","timestamp":"2019. július. 31. 20:19","title":"Kabaréba illő állapotok az egyik MÁV-vonalon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fff2b3b6-723d-49f6-8654-84281c9f8e42","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Augusztus 15-től így is változik a szabályozás, mélyen a zsebükbe nyúlhatnak a légitársaságok, ha éjfél után utaztatnak. Palkovics László szerint működésképtelen a budapesti repülőtér.","shortLead":"Augusztus 15-től így is változik a szabályozás, mélyen a zsebükbe nyúlhatnak a légitársaságok, ha éjfél után...","id":"20190801_repules_ejszaka_zajvedelem_budapest_airport_ferihegy","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fff2b3b6-723d-49f6-8654-84281c9f8e42&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"161390c8-c44f-4dfb-82da-38571615c233","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190801_repules_ejszaka_zajvedelem_budapest_airport_ferihegy","timestamp":"2019. augusztus. 01. 14:00","title":"A kormány állítja, éjszakai repülési tilalomról szó sem volt ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4878293f-b190-4551-91b9-fa103a139c78","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem csak mi, emberek szenvedjük meg a hőhullámokat, a grönlandi jégmezőkön sem jobb a helyzet. A legutolsó jókora bajt csinált. ","shortLead":"Nem csak mi, emberek szenvedjük meg a hőhullámokat, a grönlandi jégmezőkön sem jobb a helyzet. A legutolsó jókora bajt...","id":"20190801_gronland_jegmezo_olvadas_hohullam","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4878293f-b190-4551-91b9-fa103a139c78&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b44305c-8c70-4409-8864-78ec75003654","keywords":null,"link":"/tudomany/20190801_gronland_jegmezo_olvadas_hohullam","timestamp":"2019. augusztus. 01. 08:33","title":"Úgy olvadnak a grönlandi jégmezők, mintha egy hatalmas hajszárítóval melegítenék őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c46d2cd1-69de-49cf-acde-9199b729c388","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Hát, ez nem egy hétköznapi kétkerekű az biztos.","shortLead":"Hát, ez nem egy hétköznapi kétkerekű az biztos.","id":"20190731_Biciklibol_csinalt_Kawasaki_Ninjat_egy_delkeletazsiai_fanatikus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c46d2cd1-69de-49cf-acde-9199b729c388&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cba70eaa-3e28-4a67-96e9-ef3b9e73f434","keywords":null,"link":"/cegauto/20190731_Biciklibol_csinalt_Kawasaki_Ninjat_egy_delkeletazsiai_fanatikus","timestamp":"2019. július. 31. 10:41","title":"Bicikliből csinált Kawasaki Ninját egy délkelet-ázsiai fanatikus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39f25fb6-85bc-4575-a1c0-4be84fe46581","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A visszavitt termékeket kicserélik. ","shortLead":"A visszavitt termékeket kicserélik. ","id":"20190731_Kutyaeledeleket_hiv_vissza_a_Fressnapf","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=39f25fb6-85bc-4575-a1c0-4be84fe46581&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"939072de-95f0-4ecf-aa70-b3e47f3e82fc","keywords":null,"link":"/kkv/20190731_Kutyaeledeleket_hiv_vissza_a_Fressnapf","timestamp":"2019. július. 31. 16:51","title":"Kutyaeledeleket hív vissza a Fressnapf","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a21f1e9-649c-4b0d-a565-27dd56688d50","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Bár az orosz hatóságok végig ködösítettek, szakértők szerint csakis a Majak nukleáris létesítményből jöhetett a két éve mindent beborító sugárzás. De közben egy szibériai vegyi üzemben környezeti katasztrófa fenyeget.","shortLead":"Bár az orosz hatóságok végig ködösítettek, szakértők szerint csakis a Majak nukleáris létesítményből jöhetett a két éve...","id":"20190731_Kiderult_honnan_szarmazik_a_Fukusimainal_is_erezhetobb_sugarszennyezes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7a21f1e9-649c-4b0d-a565-27dd56688d50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d75dcce4-5134-4476-91b6-9a6b507b698d","keywords":null,"link":"/vilag/20190731_Kiderult_honnan_szarmazik_a_Fukusimainal_is_erezhetobb_sugarszennyezes","timestamp":"2019. július. 31. 17:30","title":"Kiderült, melyik orosz erőműből jött a fukusimainál százszor erősebb sugárzás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]