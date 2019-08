Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6dd9ddad-7e4d-4902-9753-692511ac188b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Megugrott az elnököt váltani kívánók aránya.","shortLead":"Megugrott az elnököt váltani kívánók aránya.","id":"20190730_Az_oroszok_38_szazaleka_meglenne_Putyin_nelkul","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6dd9ddad-7e4d-4902-9753-692511ac188b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"602d8b02-549d-4a2f-bf56-5d41d1db83a6","keywords":null,"link":"/vilag/20190730_Az_oroszok_38_szazaleka_meglenne_Putyin_nelkul","timestamp":"2019. július. 30. 13:05","title":"Az oroszok 38 százaléka meglenne Putyin nélkül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01a6bf3e-2183-412d-905c-e1188d9a5cca","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Nem jött be az ötlet, most fizetnie kell.","shortLead":"Nem jött be az ötlet, most fizetnie kell.","id":"20190730_Katy_Perry_egy_targyaloteremben_akarta_eloadni_a_Dark_Horset_hogy_cafolja_a_plagium_vadjat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=01a6bf3e-2183-412d-905c-e1188d9a5cca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9515db44-d752-494f-9bd4-1d7874801195","keywords":null,"link":"/kultura/20190730_Katy_Perry_egy_targyaloteremben_akarta_eloadni_a_Dark_Horset_hogy_cafolja_a_plagium_vadjat","timestamp":"2019. július. 30. 11:46","title":"Katy Perry egy tárgyalóteremben akarta előadni a Dark Horse-t, hogy cáfolja a plágium vádját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70527d52-014a-4a4f-b19b-8370a8ebc9a5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Meg kellett oldani a klubnak a negatív saját tőke problémáját, hát túlárazottan vásárolt a tulajdonos cég pár Ferencváros-részvényt, azaz tőkét emelt.","shortLead":"Meg kellett oldani a klubnak a negatív saját tőke problémáját, hát túlárazottan vásárolt a tulajdonos cég pár...","id":"20190731_Tularazott_sajat_reszvenyeket_vett_igy_lett_a_Ferencvaros_ertekesebb_mint_a_Real_vagy_a_Barcelona_egyutt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=70527d52-014a-4a4f-b19b-8370a8ebc9a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e651d8bb-5089-4e2e-96e3-71dd197f698c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190731_Tularazott_sajat_reszvenyeket_vett_igy_lett_a_Ferencvaros_ertekesebb_mint_a_Real_vagy_a_Barcelona_egyutt","timestamp":"2019. július. 31. 17:37","title":"Túlárazott saját részvényeket vett, így lett a Ferencváros értékesebb, mint a Real és a Barcelona együtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da2dceef-08a0-4fc1-9f3e-7bf7f4cbc3b7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Kedves kis emlékként hozta a tulajdonosa Kuvaitból, de elvették tőle.","shortLead":"Kedves kis emlékként hozta a tulajdonosa Kuvaitból, de elvették tőle.","id":"20190730_Raketaveto_lapult_a_repteri_poggyaszban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=da2dceef-08a0-4fc1-9f3e-7bf7f4cbc3b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ec4d539-5967-4e39-bb88-9f714bd9ee63","keywords":null,"link":"/elet/20190730_Raketaveto_lapult_a_repteri_poggyaszban","timestamp":"2019. július. 30. 10:19","title":"Rakétavető lapult a reptéri poggyászban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd0941e9-a4fe-4ab4-b166-40030c1a52ae","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy váratlan haláleset és egy lakástűz okozta a példátlan tragédiasorozatot, a falu most gyűjtés rendez, hogy megsegítsék az érintettet. \r

","shortLead":"Egy váratlan haláleset és egy lakástűz okozta a példátlan tragédiasorozatot, a falu most gyűjtés rendez...","id":"20190731_Szuleit_es_egyetlen_gyereket_is_elvesztette_egy_honap_alatt_egy_simasagi_no","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dd0941e9-a4fe-4ab4-b166-40030c1a52ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bed6337e-9429-4dbb-8742-d3d41c3d5625","keywords":null,"link":"/itthon/20190731_Szuleit_es_egyetlen_gyereket_is_elvesztette_egy_honap_alatt_egy_simasagi_no","timestamp":"2019. július. 31. 19:46","title":"Szüleit és egyetlen gyerekét is elvesztette egy hónap alatt egy simasági nő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ada40b7-59be-4e64-ab1f-e2fcefa53447","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Erre vajon miért van szükségük? ","shortLead":"Erre vajon miért van szükségük? ","id":"20190731_Foo_Fighters_Sziget_fesztival_Kadar_Tamas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9ada40b7-59be-4e64-ab1f-e2fcefa53447&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6d7b113-be0f-4142-8f81-fef268e6f97c","keywords":null,"link":"/kultura/20190731_Foo_Fighters_Sziget_fesztival_Kadar_Tamas","timestamp":"2019. július. 31. 11:54","title":"Hármat tippelhet, de nem fogja kitalálni, mit kért a Sziget szervezőitől a Foo Fighters","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5232a39e-ff94-436f-9b6e-3a57f7c852d1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Elindult az űrszippantóskocsi utolsó útjára.","shortLead":"Elindult az űrszippantóskocsi utolsó útjára.","id":"20190730_Kukat_es_kakat_uritettek_a_Nemzetkozi_Urallomason","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5232a39e-ff94-436f-9b6e-3a57f7c852d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac7acb64-0bd9-4535-b12c-cb48d072bda4","keywords":null,"link":"/tudomany/20190730_Kukat_es_kakat_uritettek_a_Nemzetkozi_Urallomason","timestamp":"2019. július. 30. 10:54","title":"Kukát és kakát ürítettek a Nemzetközi Űrállomáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7886f6c-b023-4dc0-a371-bb607b76777b","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A Toyota vette át a második helyet.","shortLead":"A Toyota vette át a második helyet.","id":"20190730_Mar_csak_harmadik_legnagyobb_a_NissanRenault","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a7886f6c-b023-4dc0-a371-bb607b76777b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22a914b5-d461-405b-9620-9d12d74e2e5b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190730_Mar_csak_harmadik_legnagyobb_a_NissanRenault","timestamp":"2019. július. 30. 10:20","title":"Már csak harmadik legnagyobb a Nissan-Renault","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]