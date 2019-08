Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"412b3125-b630-4b99-9247-6623a7950441","c_author":"Gergely Márton","category":"tudomany","description":"Jó pénzért bárkiknek elmagyarázom, mekkora marhák – mondja Jorgen Randers, a klímastratégia professzora, a Norvég Üzleti Iskola volt igazgatója. A 75 éves akadémikus állítja, a Föld lakossága 2050 után gyors csökkenésnek indul, a felmelegedést viszont a katasztrófa határáig tolja az emberi önzés. A legutóbbi HVG-ben megjelent interjú a magyar kormányoldalon több véleményformálót is felzaklatott.","shortLead":"Jó pénzért bárkiknek elmagyarázom, mekkora marhák – mondja Jorgen Randers, a klímastratégia professzora, a Norvég...","id":"201930__jorgen_randers_klimakutato__demografiai_tevhitekrol_anepessegfogyas_elonyeirol__legalabb_figyeljenek_oda","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=412b3125-b630-4b99-9247-6623a7950441&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ecc0b57-abb9-4c4f-8d96-7e3ee08e2478","keywords":null,"link":"/tudomany/201930__jorgen_randers_klimakutato__demografiai_tevhitekrol_anepessegfogyas_elonyeirol__legalabb_figyeljenek_oda","timestamp":"2019. július. 31. 14:00","title":"Jorgen Randers: „Végre azokat a nőket kellene jutalmazni, akik nem alapítanak nagycsaládot” ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d830021-9922-418f-ad73-78e43a265b28","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Régen éveket kellett várni az igénylés után, akkor is legtöbbször Trabant lett a dolog vége. Most – a családvédelmi akcióterv részeként – három hét telt el, és már jött is a szalonba az autó.","shortLead":"Régen éveket kellett várni az igénylés után, akkor is legtöbbször Trabant lett a dolog vége. Most – a családvédelmi...","id":"20190731_Harom_hete_igenyeltek_a_Herczeg_csalad_mar_meg_is_kapta_az_uj_hetuleses_autojat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3d830021-9922-418f-ad73-78e43a265b28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4126cb1b-2219-4b3a-b3b7-783877b40251","keywords":null,"link":"/itthon/20190731_Harom_hete_igenyeltek_a_Herczeg_csalad_mar_meg_is_kapta_az_uj_hetuleses_autojat","timestamp":"2019. július. 31. 10:11","title":"Három hete igényelték, a Herczeg család már meg is kapta az új, hétüléses autóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd0941e9-a4fe-4ab4-b166-40030c1a52ae","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy váratlan haláleset és egy lakástűz okozta a példátlan tragédiasorozatot, a falu most gyűjtés rendez, hogy megsegítsék az érintettet. \r

\r

","shortLead":"Egy váratlan haláleset és egy lakástűz okozta a példátlan tragédiasorozatot, a falu most gyűjtés rendez...","id":"20190731_Szuleit_es_egyetlen_gyereket_is_elvesztette_egy_honap_alatt_egy_simasagi_no","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dd0941e9-a4fe-4ab4-b166-40030c1a52ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bed6337e-9429-4dbb-8742-d3d41c3d5625","keywords":null,"link":"/itthon/20190731_Szuleit_es_egyetlen_gyereket_is_elvesztette_egy_honap_alatt_egy_simasagi_no","timestamp":"2019. július. 31. 19:46","title":"Szüleit és egyetlen gyerekét is elvesztette egy hónap alatt egy simasági nő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea369f73-98e0-41d4-b6b4-5541172f4676","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Immár a család is megerősítette, hogy a furcsa kísérleteivel híres youtuberré vált Grant Thompson a halálos áldozata egy siklóernyőzés közben történt balesetnek.","shortLead":"Immár a család is megerősítette, hogy a furcsa kísérleteivel híres youtuberré vált Grant Thompson a halálos áldozata...","id":"20190731_sikloernyos_baleset_youtuber_grant_thompson_the_king_of_random","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ea369f73-98e0-41d4-b6b4-5541172f4676&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd7f993a-1ae4-4866-94a4-f8e8e1e303f4","keywords":null,"link":"/tudomany/20190731_sikloernyos_baleset_youtuber_grant_thompson_the_king_of_random","timestamp":"2019. július. 31. 14:03","title":"Balesetet szenvedett és meghalt az egyik legismertebb youtuber","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07c72eb9-9205-4354-8dac-bacec755a03b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Adománygyűjtő dobozból akartak lopni, rablás lett a vége. ","shortLead":"Adománygyűjtő dobozból akartak lopni, rablás lett a vége. ","id":"20190730_Adomanygyujto_dobozbol_loptak_el_a_penzt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=07c72eb9-9205-4354-8dac-bacec755a03b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a98d6021-429a-4717-8683-3a6c6e326d30","keywords":null,"link":"/itthon/20190730_Adomanygyujto_dobozbol_loptak_el_a_penzt","timestamp":"2019. július. 30. 16:28","title":"Adománygyűjtő dobozból lopták el a pénzt Csepelen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0cdaad5-a33c-4d0c-9216-10aebaab3b17","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Jövőre nagyobb arányban tartalmaznak majd biokomponenseket. Az autók motorját ezek felhasználása nem károsítja, Európa számos államában évek óta ezzel futnak a járművek.","shortLead":"Jövőre nagyobb arányban tartalmaznak majd biokomponenseket. Az autók motorját ezek felhasználása nem károsítja, Európa...","id":"20190731_Megvaltozik_a_hazai_benzin_es_a_dizel_uzemanyagok_receptje","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f0cdaad5-a33c-4d0c-9216-10aebaab3b17&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29b262a7-7c7a-445f-922e-aeba48595f75","keywords":null,"link":"/cegauto/20190731_Megvaltozik_a_hazai_benzin_es_a_dizel_uzemanyagok_receptje","timestamp":"2019. július. 31. 14:47","title":"Megváltozik a hazai benzin és a dízel üzemanyagok receptje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64dbb34f-5b20-466e-b552-660d21007db1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Orbán Viktor is levelet írt neki.","shortLead":"Orbán Viktor is levelet írt neki.","id":"20190731_A_diszpolgarsagat_megfurtak_de_a_Fidesz_is_felkoszontotte_a_100_eves_Balint_gazdat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=64dbb34f-5b20-466e-b552-660d21007db1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"712b4df7-6d13-4450-93b0-7ea6417896fb","keywords":null,"link":"/itthon/20190731_A_diszpolgarsagat_megfurtak_de_a_Fidesz_is_felkoszontotte_a_100_eves_Balint_gazdat","timestamp":"2019. július. 31. 09:18","title":"A díszpolgárságát megfúrták, de a Fidesz is felköszöntötte a 100 éves Bálint gazdát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8125822-5903-4fcb-b9ed-e77002e5aa11","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A háromgyerekes férfi 2008-ban kapott menekültstátuszt Svájcban, stabil állása volt, de múlt csütörtök óta körözték. ","shortLead":"A háromgyerekes férfi 2008-ban kapott menekültstátuszt Svájcban, stabil állása volt, de múlt csütörtök óta körözték. ","id":"20190730_Peldas_eletet_elt_Svajcban_a_Frankfurtban_embereket_a_vonat_ala_loko_ferfi","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e8125822-5903-4fcb-b9ed-e77002e5aa11&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"951eb945-7894-410c-bd79-b0a099d7dc79","keywords":null,"link":"/vilag/20190730_Peldas_eletet_elt_Svajcban_a_Frankfurtban_embereket_a_vonat_ala_loko_ferfi","timestamp":"2019. július. 30. 17:04","title":"Példás életet élt Svájcban a Frankfurtban embereket a vonat alá lökő férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]