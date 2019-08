Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"aaa84952-3a4a-4a11-a354-3eaaa15138a3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mától vezették be az új várakozási rendszert az Országos Onkológiai Intézetben, megnéztük, hogyan működik.","shortLead":"Mától vezették be az új várakozási rendszert az Országos Onkológiai Intézetben, megnéztük, hogyan működik.","id":"20190801_onkologia_tulora_varakozas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=aaa84952-3a4a-4a11-a354-3eaaa15138a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e82fe40f-523c-46b9-ae51-879528b495c1","keywords":null,"link":"/itthon/20190801_onkologia_tulora_varakozas","timestamp":"2019. augusztus. 01. 09:52","title":"Kötelező túlórát rendeltek el az Onkológiai Intézetben, hogy ne maradjon el kemoterápia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90901f8b-2109-4b90-aff7-a32a2cef51b4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A végeredmény ugyanaz, nem lesz Heiko Maas – Szijjártó Péter találkozó.","shortLead":"A végeredmény ugyanaz, nem lesz Heiko Maas – Szijjártó Péter találkozó.","id":"20190731_A_nemet_kulugyminiszter_mondta_le_a_talalkozot_nem_Szijjarto_idejebe_nem_fert_bele","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=90901f8b-2109-4b90-aff7-a32a2cef51b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57919206-f6dd-4fdc-a901-c6c3f486a735","keywords":null,"link":"/itthon/20190731_A_nemet_kulugyminiszter_mondta_le_a_talalkozot_nem_Szijjarto_idejebe_nem_fert_bele","timestamp":"2019. július. 31. 11:27","title":"A német külügyminiszter mondta le a találkozót, nem Szijjártó idejébe nem fért bele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f84be49-c6cb-4c64-9ef7-66fab603c46f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az ötlete 50 ezer dollárt ért a Google pályázatán.","shortLead":"Az ötlete 50 ezer dollárt ért a Google pályázatán.","id":"20190731_mikromuanyag_kolloid_kiserlet_muanyagszennyezes_google_palyazat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6f84be49-c6cb-4c64-9ef7-66fab603c46f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce427dc6-f6bb-4d5c-915f-66b47086fdce","keywords":null,"link":"/tudomany/20190731_mikromuanyag_kolloid_kiserlet_muanyagszennyezes_google_palyazat","timestamp":"2019. július. 31. 12:35","title":"Ír tinédzser ötlete segíthet megoldani a mikroműanyag-krízist","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bbf03fc8-cfc6-4e04-af01-44d91faf1ab5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A budafoki 79 éves bácsi ki tudná fizetni a kapcsolódó költségeit. Visszament az egykori bérlakásához nosztalgiázni, látható az RTL Klub Híradójának anyagában.\r

\r

","shortLead":"A budafoki 79 éves bácsi ki tudná fizetni a kapcsolódó költségeit. Visszament az egykori bérlakásához nosztalgiázni...","id":"20190801_Voltam_valaki_most_semmi_vagyok_megszolalt_a_budafoki_hajlektalanszallora_szamuzott_bacsi","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bbf03fc8-cfc6-4e04-af01-44d91faf1ab5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d94fe1a-3a28-4bb9-8351-9af0feacfaac","keywords":null,"link":"/itthon/20190801_Voltam_valaki_most_semmi_vagyok_megszolalt_a_budafoki_hajlektalanszallora_szamuzott_bacsi","timestamp":"2019. augusztus. 01. 19:41","title":"\"Voltam valaki, most semmi vagyok\" megszólalt a budafoki, hajléktalanszállóra száműzött bácsi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7823098-c0e6-413b-98c7-e745adc902bb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egyedül Gulyás Gergely árulta el, hogy mit fog csinálni a kormány háromhetes szünetében. ","shortLead":"Egyedül Gulyás Gergely árulta el, hogy mit fog csinálni a kormány háromhetes szünetében. ","id":"20190731_Titkoljak_a_miniszterek_hogy_hova_mennek_nyaralni","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a7823098-c0e6-413b-98c7-e745adc902bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3059df61-3c20-46a3-bcb7-cd8ccd36cd2b","keywords":null,"link":"/itthon/20190731_Titkoljak_a_miniszterek_hogy_hova_mennek_nyaralni","timestamp":"2019. július. 31. 19:44","title":"Titkolják a miniszterek, hogy hova mennek nyaralni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b18cc90-e21f-47c8-953f-80a1ca0e2998","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":" ","shortLead":" ","id":"20190731_Ismet_van_farkas_Magyarorszagon_de_ugy_tunik_egy_borztol_is_inaba_szall_a_batorsaga","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4b18cc90-e21f-47c8-953f-80a1ca0e2998&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12c74ec2-0396-4772-b35a-b05e95405815","keywords":null,"link":"/elet/20190731_Ismet_van_farkas_Magyarorszagon_de_ugy_tunik_egy_borztol_is_inaba_szall_a_batorsaga","timestamp":"2019. július. 31. 15:23","title":"Ismét van farkas Magyarországon, de úgy tűnik, egy borztól is inába száll a bátorsága","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"230d5c3d-cb4d-4350-9be4-ebec243b734d","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"Ha nagy a nyomás, nehezebb tartani az étrendünket, ami fokozhatja a stresszt. Hogyan alakíthatunk ki kedvezőbb kapcsolatot az evéssel?","shortLead":"Ha nagy a nyomás, nehezebb tartani az étrendünket, ami fokozhatja a stresszt. Hogyan alakíthatunk ki kedvezőbb...","id":"20190801_On_is_az_evesben_keresi_a_megnyugvast_Ezt_erdemes_tudnia","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=230d5c3d-cb4d-4350-9be4-ebec243b734d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b226422-fffd-41b4-b0aa-7c215cfcd0c0","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20190801_On_is_az_evesben_keresi_a_megnyugvast_Ezt_erdemes_tudnia","timestamp":"2019. augusztus. 01. 14:15","title":"Ön is az evéstől reméli a megnyugvást? Ezt érdemes tudnia!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b34cb84-ce56-4b28-b397-e773d637c404","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az interjút az utolsó pillanatban mondták le. ","shortLead":"Az interjút az utolsó pillanatban mondták le. ","id":"20190731_SZDSZes_multja_miatt_mondtak_le_a_Suhanj_Alapitvany_vezetojenek_kozradios_interjujat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6b34cb84-ce56-4b28-b397-e773d637c404&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c4fa087-df2a-4718-833e-e865df53fb39","keywords":null,"link":"/itthon/20190731_SZDSZes_multja_miatt_mondtak_le_a_Suhanj_Alapitvany_vezetojenek_kozradios_interjujat","timestamp":"2019. július. 31. 14:53","title":"SZDSZ-es múltja miatt mondták le a Suhanj! Alapítvány vezetőjének közrádiós interjúját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]