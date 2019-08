Hableány-tragédia: egy másik hajó kapitánya ellen is feljelentést tettek

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Minden adott az Asus ZenFone 6-ban, hogy erős induló legyen a legjobb mobilok kategóriájában. Ár-érték arány tekintetében nyugodtan nevezhetjük az év egyik legjobb okostelefonjának. Ugyanakkor azt is megállapíthatjuk: a kevesebb néha több. Ár-érték arány tekintetében nyugodtan nevezhetjük az év egyik legjobb okostelefonjának. Ugyanakkor azt is megállapíthatjuk: a kevesebb néha több. 2019. augusztus. 03. 16:00 Erős androidos telefon, egy trükkös megoldással: teszten az Asus ZenFone 6 A Nyugat-Európából hazatérő vendégmunkások és a nyaralók miatt torlódás alakult ki több Csongrád megyei határátkelőhelyen szombat délelőtt - tájékoztatta Szabó Szilvia, a Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság szóvivője az MTI-t. 2019. augusztus. 03. 09:45 Hirtelen sokan lettek a szerb határnál ne leghűbb ügyészként viselkedjen. 2019. augusztus. 02. 18:05 Feljelentést tett a DK az ügyészségnél a Microsoft-botrány miatt miatt 2019. augusztus. 03. 08:35 Az egész országra figyelmeztetést adtak ki a vihar mellett Jön az 570 méteres 2006 QQ23 nevű égitest. 2019. augusztus. 02. 20:19 A jövő héten egy újabb aszteroida suhan el a Föld csapódott A második szabadedzést félbe is kellett szakítani Alexander Albon balesete miatt. 2019. augusztus. 02. 18:58 Hungaroring: Gasly volt az esőben a leggyorsabb, Albon a falnak koncertturnéjával érkezik Ed Sheeran, aki sem a dalait, sem a fellépéseit nem bonyolítja túl. Egy évtizede még az utcán is aludt, a Szigetre viszont a világ tavaly legnagyobb bevételt hozó koncertturnéjával érkezik Ed Sheeran, aki sem a dalait, sem a fellépéseit nem bonyolítja túl. 2019. augusztus. 03. 17:30 Plüssmackókat és legókat gyűjt, mellékesen 10 év alatt utcazenészből szupersztár lett pedig nem veszi észre, hogy az öt éve bedobott témája, a migráció fölött eljárt az idő. De mi köze mindennek a szelídgesztenyéhez? Ez a Fülke, a hvg.hu közéleti podcastja. A populistáknak nincs válaszuk a globális felmelegedésre és a klímakatasztrófára, Orbán Viktor pedig nem veszi észre, hogy az öt éve bedobott témája, a migráció fölött eljárt az idő. De mi köze mindennek a szelídgesztenyéhez? Ez a Fülke, a hvg.hu közéleti podcastja. 2019. augusztus. 03. 11:00 Fülke: Greta Thunberg kiénekelte a sajtot Orbán Viktor szájából