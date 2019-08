Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"adb45ca5-67c1-42b4-9837-dda4085cfc46","c_author":"HVG Extra A Nő","category":"brandchannel","description":"Régen minden jobb volt. Ja, nem. Régen egy csomó dolog nehezebb volt, de az talán igaz, hogy szülőként egyszerűbb lehetett az élet. A kisebb, hagyományait őrző közösségekben már kora gyerekkorától tanulta mindenki a szülőség koreográfiáját, a gyerekszülés, gondozás, nevelés kötött, évtizedeken (századokon) át érvényes lépéseit. Ma miben élünk?","shortLead":"Régen minden jobb volt. Ja, nem. Régen egy csomó dolog nehezebb volt, de az talán igaz, hogy szülőként egyszerűbb...","id":"20190806_Szulok_nyomas_alatt__igy_szabadulj_a_szabadsagtol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=adb45ca5-67c1-42b4-9837-dda4085cfc46&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f8c6128-81a7-4eec-bcb0-588770bcf0fe","keywords":null,"link":"/brandchannel/20190806_Szulok_nyomas_alatt__igy_szabadulj_a_szabadsagtol","timestamp":"2019. augusztus. 07. 10:05","title":"Szülők nyomás alatt - így szabadulj a szabadságtól!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"HVG Extra A Nő","c_partnerlogo":"7d7b7363-e571-4fe7-99c3-a7225075db95","c_partnertag":"hvgextrano"},{"available":true,"c_guid":"d4adf015-53e0-455d-a16f-47c600f4cb4e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Kérdéseket intéztek a melegbarát plakátokkal kampányoló vállalathoz.","shortLead":"Kérdéseket intéztek a melegbarát plakátokkal kampányoló vállalathoz.","id":"20190806_A_Hit_Gyulekezete_mar_attol_tart_hogy_a_CocaCola_atirna_a_magyar_alaptorvenyt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d4adf015-53e0-455d-a16f-47c600f4cb4e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3159898-f50d-4f4a-af85-88bbd282dfe5","keywords":null,"link":"/elet/20190806_A_Hit_Gyulekezete_mar_attol_tart_hogy_a_CocaCola_atirna_a_magyar_alaptorvenyt","timestamp":"2019. augusztus. 06. 11:32","title":"A Hit Gyülekezete már attól tart, hogy a Coca-Cola átírná a magyar alaptörvényt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9457dae7-3207-4260-bd17-b1090dddcc75","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"Idén is rengetegen lesznek, az első nap már telt házas. A zenekarok többsége budapesti képeslapot kért a szervezőktől, de volt, aki a saját nyomtatóját is elhozta. ","shortLead":"Idén is rengetegen lesznek, az első nap már telt házas. A zenekarok többsége budapesti képeslapot kért a szervezőktől...","id":"20190805_Ed_Sheeran_Sziget_fesztival_telthaz_bejaras","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9457dae7-3207-4260-bd17-b1090dddcc75&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"942dbbba-4126-43d2-96f8-cd3473853734","keywords":null,"link":"/elet/20190805_Ed_Sheeran_Sziget_fesztival_telthaz_bejaras","timestamp":"2019. augusztus. 05. 17:10","title":"Nemcsak Ed Sheeran, hanem egy ósdi nyomtató is lesz a Szigeten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c8a812b-0db0-4d37-a926-5f53d184e9dd","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A kép, a helyzet a rabszolgatartó időkre emlékeztetett sokakat.","shortLead":"A kép, a helyzet a rabszolgatartó időkre emlékeztetett sokakat.","id":"20190806_A_texasi_rendorok_bocsanatot_kernek_hogy_lohaton_kotelen_vezettek_egy_fekete_ferfit","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6c8a812b-0db0-4d37-a926-5f53d184e9dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bad9aa0c-d01f-458c-ab94-987abcca5300","keywords":null,"link":"/elet/20190806_A_texasi_rendorok_bocsanatot_kernek_hogy_lohaton_kotelen_vezettek_egy_fekete_ferfit","timestamp":"2019. augusztus. 06. 22:15","title":"Magyarázkodik a texasi rendőrség, miért vezettek lóháton, kötélen egy fekete férfit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d74ea32e-588b-4c3c-ab30-37a64b1716b3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Közleményük mellé több fotót is tettek, azt mutatva, hogyan néz ki egy rendőrségi élelmiszercsomag.","shortLead":"Közleményük mellé több fotót is tettek, azt mutatva, hogyan néz ki egy rendőrségi élelmiszercsomag.","id":"20190805_Az_ORFK_szerint_alhir_hogy_ehetetlen_szendvicseket_kaptak_a_Maccabi_Jatekokon_dolgozo_rendorok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d74ea32e-588b-4c3c-ab30-37a64b1716b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77a451a2-76a8-4236-8201-afeef5e6f073","keywords":null,"link":"/itthon/20190805_Az_ORFK_szerint_alhir_hogy_ehetetlen_szendvicseket_kaptak_a_Maccabi_Jatekokon_dolgozo_rendorok","timestamp":"2019. augusztus. 05. 19:13","title":"Az ORFK szerint nem igaz, hogy ehetetlen szendvicseket kaptak a Maccabi Játékokon dolgozó rendőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e8cdebc-43d3-44b0-a310-15ff3fba9cd2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Miközben itt Európában minden gramm CO2 ellen folyik a harc, a világ más részein még elég könnyelműen szabályozzák az erős motorú autókat.","shortLead":"Miközben itt Európában minden gramm CO2 ellen folyik a harc, a világ más részein még elég könnyelműen szabályozzák...","id":"20190807_Daciabol_is_letezik_igazi_elmenyauto_de_messze_elkerul_minket","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7e8cdebc-43d3-44b0-a310-15ff3fba9cd2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fef8b1ec-ee02-48f2-b0a7-557a8b3e2025","keywords":null,"link":"/cegauto/20190807_Daciabol_is_letezik_igazi_elmenyauto_de_messze_elkerul_minket","timestamp":"2019. augusztus. 07. 12:25","title":"Daciából is létezik igazi élményautó, de messze elkerül minket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f620022-49e4-4284-9af5-b118f654111d","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"A főváros vezetőitől vagy a kormánytól kérdezzük-e meg, hogy miért nincs légkondi a metrón? A kerület vagy a főváros felel-e azért, hogy rendben legyen egy-egy utca? Kinél kell reklamálni, ha túl nagy a zaj éjszaka? Az önkormányzati választásra készülve összeszedtük, hogy a legfontosabb budapesti ügyek melyik testület hatáskörébe tartoznak. ","shortLead":"A főváros vezetőitől vagy a kormánytól kérdezzük-e meg, hogy miért nincs légkondi a metrón? A kerület vagy a főváros...","id":"20190806_budapest_onkormanyzat_keruletek_fovaros","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9f620022-49e4-4284-9af5-b118f654111d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b4d3ce2-1009-4af3-a324-e7ad1a125199","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190806_budapest_onkormanyzat_keruletek_fovaros","timestamp":"2019. augusztus. 06. 20:00","title":"Nem tudja, kinél kell panaszkodni, ha gondja van Budapesten? Nem csodáljuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b52a221-942f-44bd-b839-75149edf387f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Úgy volt, hogy felújítják a halálkanyarnak is nevezett szakaszt, de lassan a nyárnak is vége, kopogtat az ősz, a munka pedig el sem kezdődött. Pedig nem ártana, még a rendőrség is táblákkal figyelmeztetett, hogy veszélyes kanyar van itt. A Magyar Közút közleményben reagált.","shortLead":"Úgy volt, hogy felújítják a halálkanyarnak is nevezett szakaszt, de lassan a nyárnak is vége, kopogtat az ősz, a munka...","id":"20190806_Egymas_utan_csusznak_az_arokba_az_autok_egy_veszelyes_szakaszon_megsem_tesznek_ellene","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3b52a221-942f-44bd-b839-75149edf387f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b76f2ce0-6676-4854-b939-0e3e272926c3","keywords":null,"link":"/cegauto/20190806_Egymas_utan_csusznak_az_arokba_az_autok_egy_veszelyes_szakaszon_megsem_tesznek_ellene","timestamp":"2019. augusztus. 06. 09:01","title":"Egymás után csúsznak az árokba az autók egy veszélyes szakaszon Komárom-Esztergom megyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]