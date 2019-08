Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6aefb64a-f4dd-4903-b50e-75382a90f4a6","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Holnapután kisorsolják a BL és az EL utolsó selejtezőinek párosításait, de már most szűkebb csoportokra bontották a mezőnyt, hogy egyszerűbb legyen a sorsolás.","shortLead":"Holnapután kisorsolják a BL és az EL utolsó selejtezőinek párosításait, de már most szűkebb csoportokra bontották...","id":"20190803_Megvan_kik_lehetnek_a_Ferencvaros_ellenfelei_ha_tovabbjutnak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6aefb64a-f4dd-4903-b50e-75382a90f4a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43bb9f4f-9662-49e0-a0b0-c886d9337c50","keywords":null,"link":"/sport/20190803_Megvan_kik_lehetnek_a_Ferencvaros_ellenfelei_ha_tovabbjutnak","timestamp":"2019. augusztus. 03. 11:35","title":"Megvan, kik lehetnek a Ferencváros ellenfelei, ha továbbjutnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78d3e949-916a-4c05-b7c2-2e3e70d354a8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A mátészalkai rendőrök a bejelentéstől számított néhány órán belül elfogták a feltételezett tettest.","shortLead":"A mátészalkai rendőrök a bejelentéstől számított néhány órán belül elfogták a feltételezett tettest.","id":"20190803_Lebontotta_a_tetot_hogy_bejusson_a_trafikba","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=78d3e949-916a-4c05-b7c2-2e3e70d354a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97a0cae6-3114-4cdf-bb49-8a21de2cd379","keywords":null,"link":"/itthon/20190803_Lebontotta_a_tetot_hogy_bejusson_a_trafikba","timestamp":"2019. augusztus. 03. 18:39","title":"Lebontotta a tetőt, hogy bejusson a trafikba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88582ec5-c5ee-46e2-956b-1f35a05b0ed2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az egyik magyar sértetti képviselő szerint nagyot hibázott egy másik szállodahajó kapitánya is. ","shortLead":"Az egyik magyar sértetti képviselő szerint nagyot hibázott egy másik szállodahajó kapitánya is. ","id":"20190804_Hableanytragedia_egy_masik_hajo_kapitanya_ellen_is_feljelentest_tettek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=88582ec5-c5ee-46e2-956b-1f35a05b0ed2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"750eb5b7-9a45-458b-bb0f-0e897adc37d4","keywords":null,"link":"/itthon/20190804_Hableanytragedia_egy_masik_hajo_kapitanya_ellen_is_feljelentest_tettek","timestamp":"2019. augusztus. 04. 15:42","title":"Hableány-tragédia: egy másik hajó kapitánya ellen is feljelentést tettek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f2b6751-cc5b-4d70-9bbb-e73097596b39","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Azonnal jelezni kell a közműszolgáltatónak, ha fizetési nehézsége támad valakinek - hívta fel a figyelmet Scherer Zsolt, a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) sajtófőnöke szombaton, az M1-en.","shortLead":"Azonnal jelezni kell a közműszolgáltatónak, ha fizetési nehézsége támad valakinek - hívta fel a figyelmet Scherer...","id":"20190803_mekh_szamla_kikapcsolas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5f2b6751-cc5b-4d70-9bbb-e73097596b39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dcab3dda-273f-4370-be87-19b6cdc05d99","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190803_mekh_szamla_kikapcsolas","timestamp":"2019. augusztus. 03. 12:24","title":"Nincs pénze a gázszámlára? Jelezze a szolgáltatónak, különben sokat fizethet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3af56270-0082-4ec2-9c80-491a67f4a62e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Rekordnyereséget termelt tavaly a Liszt Ferenc repülőteret üzemeltető Budapest Airport Zrt.","shortLead":"Rekordnyereséget termelt tavaly a Liszt Ferenc repülőteret üzemeltető Budapest Airport Zrt.","id":"20190805_Oriasi_osztalekot_vettek_fel_a_Budapest_Airport_tulajdonosai","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3af56270-0082-4ec2-9c80-491a67f4a62e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"802d699b-cf11-48fc-b8b5-d2dd82301e3a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190805_Oriasi_osztalekot_vettek_fel_a_Budapest_Airport_tulajdonosai","timestamp":"2019. augusztus. 05. 07:30","title":"Óriási osztalékot vettek fel a Budapest Airport tulajdonosai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1035ee4c-2282-43b9-9951-26b251a0bce2","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Felszökött a halálozási ráta nyáron. ","shortLead":"Felszökött a halálozási ráta nyáron. ","id":"20190804_Kanikula_hohullam_rekordmeleg_Nemetorszag_halalozasok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1035ee4c-2282-43b9-9951-26b251a0bce2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f2f0a73-97cf-4455-bcd7-651c237541b2","keywords":null,"link":"/vilag/20190804_Kanikula_hohullam_rekordmeleg_Nemetorszag_halalozasok","timestamp":"2019. augusztus. 04. 16:03","title":"Akár tízezer áldozata is lehet a tavalyi kánikulának Németországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8fef636-5f9e-4858-94a5-f20193d79ffc","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"A munkáltatóknak egyre nagyobb fejtörést okoz az Y generációs alkalmazottak megtartása. Az Y2Y szakértői ezeket a fiatalokat és munkáltatóikat támogatják a megfelelő megoldások megtalálásában.","shortLead":"A munkáltatóknak egyre nagyobb fejtörést okoz az Y generációs alkalmazottak megtartása. Az Y2Y szakértői ezeket...","id":"20190804_Y2Y_cegportre_coaching","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e8fef636-5f9e-4858-94a5-f20193d79ffc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d71f34b9-f045-4026-b981-08f2dc7db706","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20190804_Y2Y_cegportre_coaching","timestamp":"2019. augusztus. 04. 19:15","title":"Gyorsan továbblépnek az alkalmazottai? Ez segíthet megtartani őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"507f211e-a5cb-4849-8d34-45c52554a7e2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az államtitkár szerint az emberek is tudják, hogy az ellenzékre nem számíthatnak a családok.","shortLead":"Az államtitkár szerint az emberek is tudják, hogy az ellenzékre nem számíthatnak a családok.","id":"20190805_Novak_Katalin_Lehangolo_az_ellenzek_kulturalatlansaga","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=507f211e-a5cb-4849-8d34-45c52554a7e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"685c258a-f60e-41fb-ac1c-abe7ad5331a0","keywords":null,"link":"/itthon/20190805_Novak_Katalin_Lehangolo_az_ellenzek_kulturalatlansaga","timestamp":"2019. augusztus. 05. 07:49","title":"Novák Katalin: Lehangoló az ellenzék kulturálatlansága","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]