Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"301ba178-ffad-4624-ad02-1d30fee683aa","c_author":"Bedő Iván","category":"hetilap","description":"Összekapcsolható-e az emberi agy a számítógéppel és a világhálóval? Ami a Mátrix és más fantasztikus filmek témája volt, az újabban sokat ígérő kutatások tárgya.","shortLead":"Összekapcsolható-e az emberi agy a számítógéppel és a világhálóval? Ami a Mátrix és más fantasztikus filmek témája...","id":"201932__agyszamitogep_kapcsolat__memoriabovites__varrogeppel_afejbe__belenk_kotnenek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=301ba178-ffad-4624-ad02-1d30fee683aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a05c4bff-e839-48ef-9bd2-1e996179c8c9","keywords":null,"link":"/hetilap/2019.32/201932__agyszamitogep_kapcsolat__memoriabovites__varrogeppel_afejbe__belenk_kotnenek","timestamp":"2019. augusztus. 07. 00:00","title":"Belénk kötnének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b39c2fef-199a-4cd0-9ed2-475da4f964bb","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Szentlélek tér és az Aquincum között egy vágányon jár a H5. Update: megoldódott a probléma.","shortLead":"A Szentlélek tér és az Aquincum között egy vágányon jár a H5. Update: megoldódott a probléma.","id":"20190808_Nem_jo_hir_a_szigeteloknek_jarmuhiba_neheziti_a_HEV_kozlekedeset","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b39c2fef-199a-4cd0-9ed2-475da4f964bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59350029-ca43-4992-9f2f-cf3eec58fe91","keywords":null,"link":"/cegauto/20190808_Nem_jo_hir_a_szigeteloknek_jarmuhiba_neheziti_a_HEV_kozlekedeset","timestamp":"2019. augusztus. 08. 16:29","title":"Nem jó hír a Szigetre igyekvőknek: járműhiba nehezíti a HÉV közlekedését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1ab65b1-f0e4-4a11-a892-8adbb50f5778","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ed Sheeran már tavaly ősszel bedöntötte a Sziget webshopját, pedig rajta kívül is érkeznek izgalmas előadók a kezdésre. Idén is összegyűjtjük minden napra, mit ajánlunk a Sziget Fesztivál programjából: szerdán főleg a briteket szeretjük.","shortLead":"Ed Sheeran már tavaly ősszel bedöntötte a Sziget webshopját, pedig rajta kívül is érkeznek izgalmas előadók a kezdésre...","id":"20190807_Telt_hazzal_es_brit_menuvel_indit_a_27_Sziget_Fesztival_Ed_Sheeran_Michael_Kiwanuka","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c1ab65b1-f0e4-4a11-a892-8adbb50f5778&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"393bf2d8-0113-4feb-a2e8-99ae66c13c85","keywords":null,"link":"/elet/20190807_Telt_hazzal_es_brit_menuvel_indit_a_27_Sziget_Fesztival_Ed_Sheeran_Michael_Kiwanuka","timestamp":"2019. augusztus. 07. 08:15","title":"Telt házzal és brit menüvel indít a 27. Sziget Fesztivál – napi programajánló","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2fa513b7-af3f-45b0-99df-09b1c93cc382","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"gazdasag","description":"216 ezer forintnyi lej volt a nettó átlagfizetés Romániában júniusban, közel 16 százalékkal több, mint egy évvel korábban.","shortLead":"216 ezer forintnyi lej volt a nettó átlagfizetés Romániában júniusban, közel 16 százalékkal több, mint egy évvel...","id":"20190807_A_roman_atlagfizetes_16_szazalekkal_nott_mar_csak_hajszalnyira_van_a_magyartol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2fa513b7-af3f-45b0-99df-09b1c93cc382&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e43200b1-c396-431e-8938-05fe38e8e8f5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190807_A_roman_atlagfizetes_16_szazalekkal_nott_mar_csak_hajszalnyira_van_a_magyartol","timestamp":"2019. augusztus. 07. 14:18","title":"A román átlagfizetés 16 százalékkal nőtt, már csak hajszálnyira van a magyartól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81ae0581-f91c-46dc-ad2e-baba9ba15487","c_author":"Oroszi Babett","category":"gazdasag","description":"Tavaly 29,88 fok volt a legmagasabb érték azon a szakaszon, ahol 30 fok a határ, idén eddig 28,8 fok volt a csúcs. A határértéknél komoly korlátozásokat kellene bevezetni az élővilág érdekében.\r

\r

","shortLead":"Tavaly 29,88 fok volt a legmagasabb érték azon a szakaszon, ahol 30 fok a határ, idén eddig 28,8 fok volt a csúcs...","id":"20190808_12_fokkal_marad_el_az_engedelyezettnel_a_Duna_homerseklete_Paksnal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=81ae0581-f91c-46dc-ad2e-baba9ba15487&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed4d4c58-8a86-4dab-ae97-81237504de1b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190808_12_fokkal_marad_el_az_engedelyezettnel_a_Duna_homerseklete_Paksnal","timestamp":"2019. augusztus. 08. 16:51","title":"1,2 fokkal marad el az engedélyezettnél a Duna hőmérséklete Paksnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8aed2c6c-6cdc-4912-8352-9fbaf30b7c0c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Sonnyfive néven ismert grafikus számos filmhez készített már hivatalos vizuált, ezúttal viszont egy rajongói plakátot dobott össze.","shortLead":"A Sonnyfive néven ismert grafikus számos filmhez készített már hivatalos vizuált, ezúttal viszont egy rajongói plakátot...","id":"20190807_stranger_things_3_plakat_szalay_sandor_sonnyfive","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8aed2c6c-6cdc-4912-8352-9fbaf30b7c0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b5cc8c9-5900-4198-8b4c-241bb2c3230b","keywords":null,"link":"/tudomany/20190807_stranger_things_3_plakat_szalay_sandor_sonnyfive","timestamp":"2019. augusztus. 07. 09:33","title":"Szuper rajongói plakátot csinált egy magyar grafikus a Stranger Things 3-hoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"422bb457-6d73-4470-baeb-0810fb0ce202","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Úgy kívánja trendibbé és versenyképesebbé tenni a céget az IBM vezetősége, hogy elküldi az idősebbeket, és inkább fiatalabb munkaerőt alkalmazna – áll egy bírósági dokumentumban.","shortLead":"Úgy kívánja trendibbé és versenyképesebbé tenni a céget az IBM vezetősége, hogy elküldi az idősebbeket, és inkább...","id":"20190808_ibm_idosebb_munkavallalok_elbocsatasa_per","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=422bb457-6d73-4470-baeb-0810fb0ce202&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0190b306-7968-4fa7-834e-9b44140914fe","keywords":null,"link":"/tudomany/20190808_ibm_idosebb_munkavallalok_elbocsatasa_per","timestamp":"2019. augusztus. 08. 10:33","title":"Úgy akar trendi lenni az IBM, hogy megszabadul az idősebb munkavállalóktól?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a9937a6-11e3-48cd-ad76-0012500ad05a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem tartják be a törvényeket a kórházvezetők, nem hajtják végre a kidolgozott terveket, nem alkalmazzák az előírt leltárokat, káosz van – keményen fogalmazott Domokos László ÁSZ-elnök.\r

\r

","shortLead":"Nem tartják be a törvényeket a kórházvezetők, nem hajtják végre a kidolgozott terveket, nem alkalmazzák az előírt...","id":"20190807_Kaosz_van_nem_javult_az_ASZ_szerint_a_korhazi_gazdalkodas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7a9937a6-11e3-48cd-ad76-0012500ad05a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7a0bc14-1780-499f-bff9-5282f27f2403","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190807_Kaosz_van_nem_javult_az_ASZ_szerint_a_korhazi_gazdalkodas","timestamp":"2019. augusztus. 07. 10:10","title":"Káosz van, nem javult az ÁSZ szerint a kórházi gazdálkodás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]