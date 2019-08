Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"519ebdec-8c68-418d-920e-e956a1b3d1c2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A régi pártházban van négy tanterem, ezekkel van a gond. ","shortLead":"A régi pártházban van négy tanterem, ezekkel van a gond. ","id":"20190807_Egeszsegre_karos_mennyisegu_a_penesz_az_etyeki_iskolaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=519ebdec-8c68-418d-920e-e956a1b3d1c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13d64c3e-1f99-4056-a3a2-891c1a361481","keywords":null,"link":"/itthon/20190807_Egeszsegre_karos_mennyisegu_a_penesz_az_etyeki_iskolaban","timestamp":"2019. augusztus. 07. 21:56","title":"Egészségre káros mennyiségű a penész az etyeki iskolában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c4efe87-7329-4ece-a015-6350d9d05e36","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A legtöbb meteor ezen az éjszakán lép be a légkörbe, és ég el fényes csíkot húzva. Egy probléma van: a telehold túl erősen fog ragyogni. Hajnali 1-től indul a show.\r

\r

","shortLead":"A legtöbb meteor ezen az éjszakán lép be a légkörbe, és ég el fényes csíkot húzva. Egy probléma van: a telehold túl...","id":"20190808_Hetfo_ejjel_erdemes_fennmaradni_akkor_lesz_az_ev_csillaghullasa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5c4efe87-7329-4ece-a015-6350d9d05e36&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12f080df-3202-453d-a5c1-bfd960dbe508","keywords":null,"link":"/elet/20190808_Hetfo_ejjel_erdemes_fennmaradni_akkor_lesz_az_ev_csillaghullasa","timestamp":"2019. augusztus. 08. 17:37","title":"Hétfő éjjel érdemes fennmaradni, akkor lesz az év csillaghullása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d2421d0-46f8-4f16-8ced-68f298bff392","c_author":"MTI","category":"sport","description":"49 aranyérmet hoztak el a magyarok a budapesti rendezvényen. ","shortLead":"49 aranyérmet hoztak el a magyarok a budapesti rendezvényen. ","id":"20190807_A_magyar_csapat_volt_a_masodik_legeredmenyesebb_a_Maccabi_Europa_Jatekokon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6d2421d0-46f8-4f16-8ced-68f298bff392&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28a9f392-e185-412a-8491-51a6b2b7af14","keywords":null,"link":"/sport/20190807_A_magyar_csapat_volt_a_masodik_legeredmenyesebb_a_Maccabi_Europa_Jatekokon","timestamp":"2019. augusztus. 07. 18:14","title":"A magyar csapat volt a második legeredményesebb a Maccabi Európa Játékokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 17 éves fiatal végül saját magát is megsebesítette.","shortLead":"A 17 éves fiatal végül saját magát is megsebesítette.","id":"20190808_Levagta_a_nyomkovetot_a_labarol_aztan_megkeselt_ket_embert","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52495d96-34b6-4e76-8b8f-eef6c02c47d2","keywords":null,"link":"/itthon/20190808_Levagta_a_nyomkovetot_a_labarol_aztan_megkeselt_ket_embert","timestamp":"2019. augusztus. 08. 12:21","title":"Levágta a nyomkövetőt a lábáról, aztán megkéselt két embert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2610cd9-e0ae-4c9c-98b2-6ca44cd3d0b3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Szörnyű magyarsággal megírt nyelven próbálkoznak adatokat kicsalni.","shortLead":"Szörnyű magyarsággal megírt nyelven próbálkoznak adatokat kicsalni.","id":"20190808_Most_az_OTPseknel_probalkoznak_az_adathalaszok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a2610cd9-e0ae-4c9c-98b2-6ca44cd3d0b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4692d14-8fd2-4e58-a65a-1be00e8f8ccc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190808_Most_az_OTPseknel_probalkoznak_az_adathalaszok","timestamp":"2019. augusztus. 08. 08:52","title":"Most az OTP-seknél próbálkoznak az adathalászok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae0f113f-9852-4030-97ab-2947654007e8","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Kibírhatatlan tömeg volt a Szigeten, többek szerint gyakorlatilag lehetetlen volt kijutni. A szervezők szerint a kijutás a biztonsági terveknek megfelelőlen haladt.","shortLead":"Kibírhatatlan tömeg volt a Szigeten, többek szerint gyakorlatilag lehetetlen volt kijutni. A szervezők szerint...","id":"20190808_A_pultosok_mentettek_a_latogatokat_a_Szigeten_akkora_volt_a_tomegnyomor","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ae0f113f-9852-4030-97ab-2947654007e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2905332c-727d-4c1b-b72d-454628a94282","keywords":null,"link":"/kultura/20190808_A_pultosok_mentettek_a_latogatokat_a_Szigeten_akkora_volt_a_tomegnyomor","timestamp":"2019. augusztus. 08. 05:40","title":"Tömegnyomor a Szigeten, a pultosok mentettek embereket, inogni kezdett a K-híd is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a11a7c0-1496-422b-8073-3f2e7a8a6375","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Több mint ötmillióan látták már azokat a jó nagyra nőtt patkányokat, amelyek egy japán élelmiszerboltban garázdálkodtak.","shortLead":"Több mint ötmillióan látták már azokat a jó nagyra nőtt patkányokat, amelyek egy japán élelmiszerboltban garázdálkodtak.","id":"20190807_Patkanyok_ilyen_sikert_meg_nem_ertek_el_a_YouTubeon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6a11a7c0-1496-422b-8073-3f2e7a8a6375&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97715070-17de-4571-b6d0-26b291eb2424","keywords":null,"link":"/elet/20190807_Patkanyok_ilyen_sikert_meg_nem_ertek_el_a_YouTubeon","timestamp":"2019. augusztus. 07. 10:43","title":"Patkányok ilyen sikert még nem értek el a YouTube-on","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c8780f9-5f98-4fa5-bfc3-cac26ccc3801","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"elet","description":"Mikroszkóppal mutatnák ki a vérben jelenlévő Lyme-kórt okozó baktériumokat. ","shortLead":"Mikroszkóppal mutatnák ki a vérben jelenlévő Lyme-kórt okozó baktériumokat. ","id":"20190807_Magyarok_altal_fejlesztett_uj_eljaras_segithet_kimutatni_a_Lymekort","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9c8780f9-5f98-4fa5-bfc3-cac26ccc3801&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fabaa9e3-aac5-4e59-81cc-adc0861267c4","keywords":null,"link":"/elet/20190807_Magyarok_altal_fejlesztett_uj_eljaras_segithet_kimutatni_a_Lymekort","timestamp":"2019. augusztus. 07. 12:31","title":"Magyarok által fejlesztett új eljárás segíthet kimutatni a Lyme-kórt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]