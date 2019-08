Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"219aaf31-410e-4377-9127-be681b06d6ed","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"553 milliós a veszteség, a cég szerint az ambiciózus befeketetések miatt.\r

\r

","shortLead":"553 milliós a veszteség, a cég szerint az ambiciózus befeketetések miatt.\r

\r

","id":"20190807_Sulyos_veszteseg_a_Disneynel_a_masodik_negyedevben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=219aaf31-410e-4377-9127-be681b06d6ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bdbdd1d2-f997-42d9-b56e-46ded825e967","keywords":null,"link":"/kkv/20190807_Sulyos_veszteseg_a_Disneynel_a_masodik_negyedevben","timestamp":"2019. augusztus. 07. 11:31","title":"Súlyos veszteség a Disneynél a második negyedévben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d123bcc-418a-4e2e-9dfa-fca9ae6a88c8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A mélygarázs biztonsági rendszere semmitől nem véd meg – állapították meg egy bizottsági ülésen. Egy dandártábornok azzal próbált nyugtatni, hogy legfeljebb 200 kilogramm robbanószer fér be egy autóba.","shortLead":"A mélygarázs biztonsági rendszere semmitől nem véd meg – állapították meg egy bizottsági ülésen. Egy dandártábornok...","id":"20190807_Kosa_a_Parlament_biztonsagi_rendszererol_Egy_hetvege_alatt_megbutykolom_a_haverokkal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5d123bcc-418a-4e2e-9dfa-fca9ae6a88c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa67ae77-8f1f-4cc2-bcb5-17fbf9808b07","keywords":null,"link":"/itthon/20190807_Kosa_a_Parlament_biztonsagi_rendszererol_Egy_hetvege_alatt_megbutykolom_a_haverokkal","timestamp":"2019. augusztus. 07. 08:49","title":"Kósa a Parlament biztonsági rendszeréről: Egy hétvége alatt megbütykölöm a haverokkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab680c93-66af-417b-99bf-505a28e3352e","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Az EU soros elnöki tisztét júliusban átvett Finnország pont azt a két területet nevezte meg a legfontosabbnak, amelyen Magyarországnak, és a többi illiberális demokráciának komoly elmaradása van: a jogállamiságot és a klímavédelmet. Helsinki azt is kilátásba helyezte, támogatni fogja azokat a javaslatokat, melyek szerint a közösségi pénzek egy részének visszatartásával büntetnék meg az EU-s értékeket figyelmen kívül hagyó tagállamokat.","shortLead":"Az EU soros elnöki tisztét júliusban átvett Finnország pont azt a két területet nevezte meg a legfontosabbnak, amelyen...","id":"20190808_Az_illiberalisoknak_nem_fog_tetszeni_a_finn_EUs_elnokseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ab680c93-66af-417b-99bf-505a28e3352e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"edc1a37f-6f30-49ca-951c-9db206298550","keywords":null,"link":"/vilag/20190808_Az_illiberalisoknak_nem_fog_tetszeni_a_finn_EUs_elnokseg","timestamp":"2019. augusztus. 08. 10:38","title":"Az illiberálisoknak nem fog tetszeni a finn EU-s elnökség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1378b2f-5777-41e2-8557-c94c1847c440","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Látni is alig lehetett a repülőgépen, amely műszaki hiba miatt aztán kényszerleszállást hajtott végre.","shortLead":"Látni is alig lehetett a repülőgépen, amely műszaki hiba miatt aztán kényszerleszállást hajtott végre.","id":"20190807_Fust_lepte_el_a_British_Airways_egyik_gepenek_az_utasteret","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b1378b2f-5777-41e2-8557-c94c1847c440&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3fb6951a-d3b7-44a5-955e-9f2d36a9eca8","keywords":null,"link":"/elet/20190807_Fust_lepte_el_a_British_Airways_egyik_gepenek_az_utasteret","timestamp":"2019. augusztus. 07. 08:10","title":"Füst lepte el a British Airways egyik gépének az utasterét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f5adb35-1776-4a1c-8728-058382c153fa","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Híd-Tám Kft. fejezi be a székesfehérvári vasútállomás gyalogos-felüljáróját 2,5 milliárd forintért. A megbízáshoz a referenciát Mészáros Lőrinc egyik cége és Simicska Lajos volt birodalmának volt ékköve, a Közgép nyújtja.","shortLead":"A Híd-Tám Kft. fejezi be a székesfehérvári vasútállomás gyalogos-felüljáróját 2,5 milliárd forintért. A megbízáshoz...","id":"20190807_Meszaros_Lorinc_occsenek_csodacege_25_milliardert_fejez_be_egy_gyalogos_feluljarot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2f5adb35-1776-4a1c-8728-058382c153fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"687037dd-6dd7-402d-a794-fcef582fe7cd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190807_Meszaros_Lorinc_occsenek_csodacege_25_milliardert_fejez_be_egy_gyalogos_feluljarot","timestamp":"2019. augusztus. 07. 16:49","title":"Mészáros Lőrinc öccsének csodacége 2,5 milliárdért fejez be egy gyalogos-felüljárót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"104b803b-3579-4106-a2ba-309b2913d217","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Egy angol másodosztályú csapathoz igazolt. Sajtóhírek szerint 814 millió forintot fizettek érte.","shortLead":"Egy angol másodosztályú csapathoz igazolt. Sajtóhírek szerint 814 millió forintot fizettek érte.","id":"20190808_Nagy_Adam_elhagyta_a_Bolognat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=104b803b-3579-4106-a2ba-309b2913d217&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce3a18de-c5dc-44c3-ac7c-b731ffa8adfd","keywords":null,"link":"/sport/20190808_Nagy_Adam_elhagyta_a_Bolognat","timestamp":"2019. augusztus. 08. 14:11","title":"Nagy Ádám elhagyta a Bolognát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0000ae9-9e24-444b-92ec-4b8438438a04","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A háztartási készüléket ezúttal nem pont arra használták, mint amire eredetileg szánták.","shortLead":"A háztartási készüléket ezúttal nem pont arra használták, mint amire eredetileg szánták.","id":"20190809_a_nap_fotoja_vasaloval_ekeltek_ki_egy_parkolo_autot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a0000ae9-9e24-444b-92ec-4b8438438a04&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39964ca1-f41d-4db6-9685-a741e3877578","keywords":null,"link":"/cegauto/20190809_a_nap_fotoja_vasaloval_ekeltek_ki_egy_parkolo_autot","timestamp":"2019. augusztus. 09. 06:41","title":"A nap fotója: vasalóval ékeltek ki egy parkoló autót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c64604d7-5773-4b7e-86f0-e899533cbf4b","c_author":"Csatlós Hanna","category":"elet","description":"A világ minden pontjáról összesen 107 kutató húzza meg ismét a vészharangot az ENSZ Éghajlatváltozási Kormányközi Testületének (IPCC) legfrissebb jelentésében. Aszályokról, élelmiszerhiányról, a termőtalaj elpusztulásáról írnak. A globális felmelegedéshez a mezőgazdasági gyakorlataink megváltoztatásával kell alkalmazkodnunk.","shortLead":"A világ minden pontjáról összesen 107 kutató húzza meg ismét a vészharangot az ENSZ Éghajlatváltozási Kormányközi...","id":"20190808_Azonnal_le_kell_allnunk_a_Fold_kizsigerelesevel_kulonben_teljesen_kiszaritjuk","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c64604d7-5773-4b7e-86f0-e899533cbf4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73f38a9e-df39-4c55-ac87-d92af6d8f407","keywords":null,"link":"/elet/20190808_Azonnal_le_kell_allnunk_a_Fold_kizsigerelesevel_kulonben_teljesen_kiszaritjuk","timestamp":"2019. augusztus. 08. 10:45","title":"Azonnal le kell állnunk a Föld kizsigerelésével, különben teljesen kiszárítjuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]