Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5f90c14a-b9b9-4fed-881c-0a7fb409fd91","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az alkalmazások újdonságait elsőként kiszúró Jane Manchun Wong szerint az androidos Facebook-alkalmazásba hamarosan megérkezhet a sötét mód.","shortLead":"Az alkalmazások újdonságait elsőként kiszúró Jane Manchun Wong szerint az androidos Facebook-alkalmazásba hamarosan...","id":"20190813_facebook_androidos_alkalmazas_sotet_mod_jane_manchun_wong","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5f90c14a-b9b9-4fed-881c-0a7fb409fd91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f650a0bf-de27-4211-9e62-8c052a5209df","keywords":null,"link":"/tudomany/20190813_facebook_androidos_alkalmazas_sotet_mod_jane_manchun_wong","timestamp":"2019. augusztus. 13. 11:33","title":"Hamarosan \"elsötétülhet\" a Facebook, és ennek csak örülhetünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f87105e-d5b5-428c-a865-8d10e41be3e8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Először szólalt meg Dr. Pető Erika, aki a múlt héten egy VII. kerületi kórházból tűnt el.","shortLead":"Először szólalt meg Dr. Pető Erika, aki a múlt héten egy VII. kerületi kórházból tűnt el.","id":"20190813_Nagy_volt_a_nyomas_feladtam_egy_pillanatra__ezert_tunt_el_a_korhazbol_a_doktorno","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4f87105e-d5b5-428c-a865-8d10e41be3e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f23967d-de6d-42c9-b8b1-e267bb2a253f","keywords":null,"link":"/itthon/20190813_Nagy_volt_a_nyomas_feladtam_egy_pillanatra__ezert_tunt_el_a_korhazbol_a_doktorno","timestamp":"2019. augusztus. 13. 12:45","title":"„Nagy volt a nyomás, feladtam egy pillanatra” – ezért tűnt el a kórházból a doktornő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab963ceb-a396-474f-aac5-a8759384740e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az amerikai Rezvani bemutatta a Tank X modell második generációját, amelynél továbbra sem találni nagyon megdöbbentőbb autót. ","shortLead":"Az amerikai Rezvani bemutatta a Tank X modell második generációját, amelynél továbbra sem találni nagyon megdöbbentőbb...","id":"20190813_Teljesen_orult_jarmu_a_Rezvani_kozuti_tankja_de_mukodik","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ab963ceb-a396-474f-aac5-a8759384740e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2dd3d189-6732-4dc6-b01d-fb7697da6026","keywords":null,"link":"/cegauto/20190813_Teljesen_orult_jarmu_a_Rezvani_kozuti_tankja_de_mukodik","timestamp":"2019. augusztus. 13. 10:23","title":"Teljesen őrült jármű a Rezvani közúti harckocsija, de ettől jó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4603e7eb-d8ce-40e9-b4bb-f43e8fc16e01","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20190813_Novak_Katalinnak_most_mar_nagyon_kellene_egy_igazi_nagy_csaladi_auto","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4603e7eb-d8ce-40e9-b4bb-f43e8fc16e01&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d6578f3-eff7-4c1f-a7fa-e9450136df93","keywords":null,"link":"/elet/20190813_Novak_Katalinnak_most_mar_nagyon_kellene_egy_igazi_nagy_csaladi_auto","timestamp":"2019. augusztus. 13. 07:21","title":"Novák Katalinnak most már nagyon kellene egy igazi nagy családi autó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ecc832b-667b-45d3-b17a-89d64c4b768e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"„Lássuk be, amit az elmúlt két hónapban itt a szervezetek jelentős része leművelt, az egy kabaré volt” – indokolta a Momentum, miért csukták rá az ajtót a DK-ra, a Jobbikra, a Párbeszédre és a Márki-Zay Péter fémjelezte Mindenki Magyarországa Mozgalomra.","shortLead":"„Lássuk be, amit az elmúlt két hónapban itt a szervezetek jelentős része leművelt, az egy kabaré volt” – indokolta...","id":"20190814_Tovabb_bomlott_az_ellenzeki_egyseg_Bekescsaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9ecc832b-667b-45d3-b17a-89d64c4b768e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d55c767-a9a2-4526-b722-70c286ed82ff","keywords":null,"link":"/itthon/20190814_Tovabb_bomlott_az_ellenzeki_egyseg_Bekescsaban","timestamp":"2019. augusztus. 14. 16:10","title":"Tovább bomlott az ellenzéki egység Békéscsabán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"863fedbe-b9b2-4d17-ba84-04611680ebfa","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Vizoviczkit hét évre ítélték el, bűnszervezetben elkövetett költségvetési csalás miatt. ","shortLead":"Vizoviczkit hét évre ítélték el, bűnszervezetben elkövetett költségvetési csalás miatt. ","id":"20190814_Vizoviczki_racs_mogott_marad","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=863fedbe-b9b2-4d17-ba84-04611680ebfa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62de1ad9-f678-427b-a3ed-bd54e9371af9","keywords":null,"link":"/itthon/20190814_Vizoviczki_racs_mogott_marad","timestamp":"2019. augusztus. 14. 12:54","title":"Vizoviczki rács mögött marad","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5d074c0-59fe-4b6b-8815-a7045d0ff4cf","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nem tudni, hogy milyen megfontolásból hagyták ott Solymáron ezeket a szemre nem rossz állapotú szanitereket.","shortLead":"Nem tudni, hogy milyen megfontolásból hagyták ott Solymáron ezeket a szemre nem rossz állapotú szanitereket.","id":"20190813_a_nap_fotoi_hibatlan_wckagylokat_hagytak_az_ut_mellett","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c5d074c0-59fe-4b6b-8815-a7045d0ff4cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f87ee03-d335-42d6-a1bd-1bb0a2f29b1e","keywords":null,"link":"/cegauto/20190813_a_nap_fotoi_hibatlan_wckagylokat_hagytak_az_ut_mellett","timestamp":"2019. augusztus. 13. 06:41","title":"A nap fotói: Hibátlan WC-kagylókat hagytak az út mellett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4430a663-5052-4457-af62-1b4f4414d417","c_author":"HVG Extra A Nő","category":"brandchannel","description":"A legmélyebb magánügyünk, életünk egyik legintimebb szelete. Mégis szinte állandó a társadalmi nyomás, az elvárás: a nő arra született, hogy anyává váljon. A Nők gyermek nélkül című interjúkötetben 18 nő történetét olvashatjuk – a könyvből most Bocskor Bíborka énekesnő szerkesztett történetét közöljük.","shortLead":"A legmélyebb magánügyünk, életünk egyik legintimebb szelete. Mégis szinte állandó a társadalmi nyomás, az elvárás: a nő...","id":"20190814_Nok_gyermek_nelkul_gyermektelenseg_endometriozis_Tanacs_Eszter_konyv","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4430a663-5052-4457-af62-1b4f4414d417&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7757b87c-a4c1-4a58-a016-d9d5ec18c929","keywords":null,"link":"/brandchannel/20190814_Nok_gyermek_nelkul_gyermektelenseg_endometriozis_Tanacs_Eszter_konyv","timestamp":"2019. augusztus. 14. 09:30","title":"Van, aki azt hiszi, azért nincs gyerek, mert nem akarsz az életedben teret engedni neki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"HVG Extra A Nő","c_partnerlogo":"7d7b7363-e571-4fe7-99c3-a7225075db95","c_partnertag":"hvgextrano"}]