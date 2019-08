Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"86718ff8-9844-4cfc-a256-4a09e84ff3ea","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem szeretné az Apple, ha a felhasználók nem hivatalos forrásból származó akkumulátort tennének az iPhone-ba, ezért egy furcsa üzenettel bombázza őket. A cég most szerint mindez a vásárlókat szolgálja.","shortLead":"Nem szeretné az Apple, ha a felhasználók nem hivatalos forrásból származó akkumulátort tennének az iPhone-ba, ezért...","id":"20190815_iphone_iphone_akkumulator_csereje_figyelmezteto_uzenet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=86718ff8-9844-4cfc-a256-4a09e84ff3ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"508df99c-a420-4b00-a50a-f94767d251cc","keywords":null,"link":"/tudomany/20190815_iphone_iphone_akkumulator_csereje_figyelmezteto_uzenet","timestamp":"2019. augusztus. 15. 09:33","title":"Akkumulátorügy: az Apple szerint a felhasználókat védik az ijesztgetéssel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb37d267-5762-4bac-9d3a-a01cc4d1f967","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Kengyel határában nyolc ember maradványai a bukkantak, mindannyian a Vörös Hadsereg állományába tartoztak 1919-ben. ","shortLead":"Kengyel határában nyolc ember maradványai a bukkantak, mindannyian a Vörös Hadsereg állományába tartoztak 1919-ben. ","id":"20190815_Halasto_asasa_kozben_kerult_elo_a_magyar_katonak_tomegsirja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cb37d267-5762-4bac-9d3a-a01cc4d1f967&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09cee9bd-68a9-4353-8992-7f6853c4353c","keywords":null,"link":"/itthon/20190815_Halasto_asasa_kozben_kerult_elo_a_magyar_katonak_tomegsirja","timestamp":"2019. augusztus. 15. 17:10","title":"Halastó ásása közben került elő a magyar katonák tömegsírja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4077b783-3be8-4fdd-a560-8dd3cb32e3df","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy új fejlesztésnek hála már érzelmek sorát képes felismerni az Amazon Rekognition algoritmusa. A gyorsan okosodó program sokak szerint egyre veszélyesebbé is válik.","shortLead":"Egy új fejlesztésnek hála már érzelmek sorát képes felismerni az Amazon Rekognition algoritmusa. A gyorsan okosodó...","id":"20190815_amazon_rekognition_arcfelismero_algoritmus_szoftver","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4077b783-3be8-4fdd-a560-8dd3cb32e3df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac0e18e2-96d0-4735-b94c-f02132ccc94c","keywords":null,"link":"/tudomany/20190815_amazon_rekognition_arcfelismero_algoritmus_szoftver","timestamp":"2019. augusztus. 15. 10:03","title":"Nagyot fejlődött az Amazon arcfelismerője, már a félelmet is érzékeli","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee27e4d1-1927-4491-b12c-2ce1daad1350","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ha minden a tervek szerint alakul, már szeptemberben bemutathatja a OnePlus saját márkás okostelevízióját. A készülék nevén egy éve ötletelnek, és most kiderült, melyik névváltozat lett a befutó.","shortLead":"Ha minden a tervek szerint alakul, már szeptemberben bemutathatja a OnePlus saját márkás okostelevízióját. A készülék...","id":"20190814_oneplus_okosteve_neve_logoja_oneplus_tv","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ee27e4d1-1927-4491-b12c-2ce1daad1350&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92d58bca-d16e-4bc5-95ac-685a46af4222","keywords":null,"link":"/tudomany/20190814_oneplus_okosteve_neve_logoja_oneplus_tv","timestamp":"2019. augusztus. 14. 18:03","title":"Kiderült, mi lesz a neve a OnePlus okostévéjének – nem kreatívkodták túl a dolgot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a06db183-91de-4b2c-a220-c8295983ef54","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Ötvennégy diákkal kezdi meg az első tanévet a fizetős, mégis önkormányzati, meglepően haladó szellemiségű iskola Debrecenben.","shortLead":"Ötvennégy diákkal kezdi meg az első tanévet a fizetős, mégis önkormányzati, meglepően haladó szellemiségű iskola...","id":"20190815_Negymilliard_adoforintba_kerult_eddig_a_kvazi_onkormanyzati_de_leginkabb_maganiskola","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a06db183-91de-4b2c-a220-c8295983ef54&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d47add8e-7d3e-4c55-a7de-b5cb75f8eaf9","keywords":null,"link":"/elet/20190815_Negymilliard_adoforintba_kerult_eddig_a_kvazi_onkormanyzati_de_leginkabb_maganiskola","timestamp":"2019. augusztus. 15. 11:06","title":"Négymilliárd adóforintba került eddig a kvázi önkormányzati, de leginkább magániskola","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02fafb8f-098b-4566-ab50-3b034dbc8a01","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Két év szünet után ismét meghirdették a tanfolyamot.","shortLead":"Két év szünet után ismét meghirdették a tanfolyamot.","id":"20190815_Ujraindul_az_ujsagirokepzes_a_MUOSZnal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=02fafb8f-098b-4566-ab50-3b034dbc8a01&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7767fbac-d4db-47bf-8435-5c20d53fd1c1","keywords":null,"link":"/kultura/20190815_Ujraindul_az_ujsagirokepzes_a_MUOSZnal","timestamp":"2019. augusztus. 15. 11:45","title":"Újraindul az újságíróképzés a MÚOSZ-nál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18d611af-eca1-40b1-a5c9-cc8345feb278","c_author":"Farkas Tímea","category":"hetilap","description":"A társadalom nagyon jelentős része ma már abban érdekelt, hogy ez a rezsim hosszabb távon működjön – mondja rezignáltan Békesi László, aki pénzügyminiszterként Magyarország két kritikus időszakában is a gazdaságpolitika fő irányítója volt.","shortLead":"A társadalom nagyon jelentős része ma már abban érdekelt, hogy ez a rezsim hosszabb távon működjön – mondja rezignáltan...","id":"201933__bekesi_laszlo_expenzugyminiszter__valsagkezelesrol_orban_viktor_hatalmi_bazisarol__tulelo_uzemmodban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=18d611af-eca1-40b1-a5c9-cc8345feb278&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"771f70d0-2b68-44dd-9048-92cf6c72f30b","keywords":null,"link":"/hetilap/2019.33/201933__bekesi_laszlo_expenzugyminiszter__valsagkezelesrol_orban_viktor_hatalmi_bazisarol__tulelo_uzemmodban","timestamp":"2019. augusztus. 14. 00:00","title":"Túlélő üzemmódban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a8a82ab-5ea3-4a2a-8012-8e517cab50b4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"És a frászt hozza rájuk. A titokzatos tévéember már több készüléket is a tornácokon hagyott. Hogy miért csinálja, és ki lehet, senki nem tudja.","shortLead":"És a frászt hozza rájuk. A titokzatos tévéember már több készüléket is a tornácokon hagyott. Hogy miért csinálja, és ki...","id":"20190815_teveember_virginia_regi_televizio","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8a8a82ab-5ea3-4a2a-8012-8e517cab50b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"698815f0-aac0-4c7e-9d92-0aec5f84f0cd","keywords":null,"link":"/tudomany/20190815_teveember_virginia_regi_televizio","timestamp":"2019. augusztus. 15. 12:03","title":"Napi abszurd: egy tévének öltözött ember régi televíziókat hagy mások háza előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]