Pottyondy Edina: Most miért nem látjuk Orbánt, ahogy mondjuk informatikusoknak segít?

Tegnap délután leállt, és azóta sem működik az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltató Tér (EESZT), ezért az ehhez kapcsolódó receptek kiváltása is szünetel.

Pottyondy Edina humorista Facebook oldalán azt írja, hogy emiatt ő sem tud gyógyszert kiváltani, és a Belügyminisztérium javaslatát is kritizálta, miszerint az ügyeletes orvosnál kérjenek papíralapú receptet az érintettek.

„Azon gondolkodom, hogy mi a nagyobb szívás. Nem bevenni a gyógyszert, és vállalni az ezzel járó egészségügyi kockázatot, vagy a kislányommal átmenni a város másik felébe, x órát várakozni a hőségben, mert gondolom a szerencsétlen ügyeletes orvos arra nincs felkészülve, hogy fél Budapest nála kajtat majd papír alapú receptért”- írja Pottyondy.

„Hol van ilyenkor Orbán Viktor? Hol az ország miniszterelnöke, amikor 24 órája nem jutnak az emberek a gyógyszerükhöz. Amikor áradás van, akkor kint pózol a gátakon. Most miért nem látjuk, ahogy mondjuk informatikusoknak segít? Például hogy azt üvölti nekik, hogy Hajrá Magyarország! Hajrá magyar informatikusok! Éljen a digitális honfoglalás!”

A témában szombaton már Magyar Péter is megszólalt, a Tisza párt elnöke üzent Takács Péter egészségügyért felelős államtitkárnak. „Egy napja nem működik a receptek kiváltásához is szükséges EESZT-rendszer. És tegnap szinte a teljes online közigazgatás leállt, rengeteg embernek és cégnek okozva nem kis kellemetlenséget” – foglalta össze Facebook oldalán azt a helyzetet Magyar. Takács válaszában úgy fogalmazott, hogy Magyar „nem tett semmit” az ügy érdekében, majd hozzátette: „Amúgy te miért nem teszel semmit? Miért nem szaladsz be a NISZ-hez és viszel magaddal két elosztókábelt?”. Vitájukról itt írtunk bővebben.