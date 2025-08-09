Fox News: Putyin Magyarországon akart találkozni Trumppal

Magyarország, Svájc, Olaszország és az Egyesült Arab Emírségek is felmerült, mint potenciális helyszín a jövő pénteki Trump-Putyin-csúcsra – írja az amerikai Fox News. A portál szerint

Putyin eredetileg Magyarországra szeretett volna jönni.

Alaszka bejelentése előtt a HVG megkereste a kormányt, hogy lehetséges-e, hogy a Trump-Putyin-találkozót Magyarországon tartsák meg. Kérdésünkre nem kaptunk választ.

Egyes beszámolók szerint Olaszországot is komolyan fontolóra vették, azonban Róma esetében pont a Kreml tiltakozott az olasz atlantista vezetés ukránbarátsága miatt.

Ahogy arról beszámoltunk, a két elnök végül Alaszkában fog egymással találkozni. Trump belengette, hogy területi engedményekről lehet majd szó ukrán részről – mire Volodimir Zelenszkij azonnal jelezte: Ukrajna ebbe nem fog belemenni.