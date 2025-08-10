Észak-Korea elkezdte leszerelni a határ menti hangszóróit

Dél-Korea hadserege szerint Észak-Korea elkezdte eltávolítani néhány hangszórót, amelyeket propaganda sugárzására használt. A lépés pozitív reakciónak tűnik az újonnan megválasztott dél-koreai elnök, Lee Jae Myung nyitására, aki kampányában a két ország közötti kapcsolatok javítását ígérte – írja a BBC.

Dél-Korea a héten már saját hangszóróinak egy részét lebontotta. Az ország röviddel Lee hivatalba lépése után, júniusban leállította a demilitarizált övezet mentén folytatott sugárzásokat. A dél-koreai adások gyakran K-pop dalokat és híreket sugároztak, míg az északi oldal nyugtalanító zajokat, például állatüvöltést is játszott a politikai üzenetek mellett.

A dél-koreai hadsereg szombati közleményében azt írta: „Ma reggeltől észleltük, hogy az észak-koreai csapatok egyes helyeken a frontvonal mentén propaganda-hangszórókat szerelnek le”, illetve, hogy továbbra is figyelemmel kísérik a folyamatokat.

A sugárzást korábban is többször felfüggesztették, azonban hatéves szünet után 2024 júniusában újraindult, válaszul arra, hogy Phenjan szeméttel töltött léggömböket küldött déli szomszédja légterébe.

A határ mentén élők panaszkodtak, hogy mindkét oldal zaja megkeseríti életüket, néha az éjszaka közepén is. Szöul szerint az adások nappal akár 10 kilométerre, éjjel pedig 24 kilométerre is elhallatszottak a határon túlra.