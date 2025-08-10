Újra elérhető az EESZT, véget érhet a papíralapú receptírás

„Az EESZT újra zavartalanul működik, az e-receptek kiváltásának nincs akadálya!” – írta vasárnap reggel a Facebookon Takács Péter, az egészségügyért felelős Belügyminisztérium államtitkára.

Mint a HVG pénteken elsőként beszámolt róla, digitális leállás volt az állami rendszerekben, nem működött a magyarorszag.hu oldal sem, és nem lehetett belépni az ezen keresztül elérhető felületekre. A legnagyobb fennakadást természetesen az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltató Tér (EESZT) fennakadása okozta, amihez hasonló májusban és júliusban is tapasztalható volt.

A Belügyminisztérium szombaton elrendelte, hogy az Országos Mentőszolgálat által üzemeltetett háziorvosi ügyeleti pontokon papír alapú receptírást is biztosítani kell. Ez a kényszer most elmúlni látszik, ugyanis a jelek szerint akadálytalanul lehet belépni az eeszt.gov.hu oldalra, és a dokumentumok is elérhetők.

A leállásból kisebb politikai vita is kerekedett, Magyar Péter, a Tisza párt elnöke üzent Takácsnak, azt írta: „Egy napja nem működik a receptek kiváltásához is szükséges EESZT-rendszer. És tegnap szinte a teljes online közigazgatás leállt, rengeteg embernek és cégnek okozva nem kis kellemetlenséget.” Magyar szerint „eközben a kormány lapít, semmilyen tájékoztatást nem ad. Pont úgy, ahogy a mentésirányítás korábbi összeomlásakor tette”. Takács válaszában úgy fogalmazott, hogy Magyar „nem tett semmit” az ügy érdekében, majd hozzátette: „Amúgy te miért nem teszel semmit? Miért nem szaladsz be a NISZ-hez és viszel magaddal két elosztókábelt?”. Vitájukról itt írtunk bővebben.

Takács Péter szombaton azt írta, a probléma oka, hogy az elektronikus közigazgatás hardvereleme is meghibásodott pénteken kora délután. A szakemberek felvették a kapcsolatot a termékeket gyártó nemzetközi céggel is, és eszközhibát azonosítottak, a hibaelhárítást megkezdték – írta az államtitkár.

Nyitókép: Takács Péter megtekinti a szolnoki Hetenyi Géza kórházat 2025. április 13-án. Fotó: Takács Péter/Facebook