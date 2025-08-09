Emma Thompson: Donald Trump randira hívott, megváltoztathattam volna Amerika történelmét

Csengett a telefon Emma Thompson lakókocsijában egy forgatáson évekkel ezelőtt, és Donald Trump volt az, mesélte az Oscar-díjas színésznő a locarnói filmfesztiválon. A Variety beszámolója szerint Thompson azt hitte viccről van szó, de Trumpnak komoly szándékai voltak, a telefonban azt mondta: „Szeretném, ha megszállna az egyik gyönyörű helyemen, és talán együtt vacsorázhatnánk”. Az eset még a 90-es években történt, amikor Thompson a Primary Colours című film forgatásán dolgozott.

Az időzítés sem lehetett véletlen, hiszen a telefonhívás napján véglegesítették Thompson válását. A színésznő szerint az, hogy a lakókocsiját hívta, már szinte zaklatásnak minősül. „Lefogadom, hogy Trump emberei égen-földön keresték számára a megfelelő randipartnert, a sok kedves, elvált nőt. Szóval igen, randizhattam volna Donald Trumppal. Megváltoztathattam volna az amerikai történelem menetét!”- idézi Thompsont az amerikai lap.