Mintha mi sem történt volna? Egy Netflix-sorozat miatt kerülhet új megvilágításba Rády Krisztina és Marie Trintignant halála

Bár nem példa nélküli, ritkán fordul elő, hogy dokumentumfilm hatására indítanak új nyomozást egy haláleset ügyében. A Netflix Rocksztárból gyilkos című dokumentumfilm-sorozatával ez történt: a bordeaux-i ügyészi hivatal július végén közölte, hogy a filmbeli tanúvallomások és orvosi dokumentumok miatt új nyomozást rendelnek el a Franciaországban 2010-ben elhunyt magyar nő, Rády Krisztina ügyében. A műfordító, kulturális menedzser Rády, aki a Párizsi Magyar Intézet művészeti vezetőjeként is dolgozott, a 2010-ben feloszlott francia Noir Désir rockzenekar énekesének, Bertrand Cantat-nak volt a felesége.

A zenész 2003-ban egy vilniusi szállodai szobában halálra verte akkori barátnőjét, Marie Trintignant francia színésznőt. Nyolc év börtönre ítélték, négy évvel később szabadult, ezután kezdte újra a kapcsolatát Rádyval. A magyar nő halála ügyében indított eddigi eljárások (négy is volt, 2010, 2013, 2014, 2018) azzal zárultak, hogy Rády öngyilkos lett, felakasztotta magát, miközben a férje a másik szobában aludt. Az ügyészség most azt állítja, hogy a sorozat olyan tényekkel szolgált, amelyek a korábbi perekben nem szerepeltek.