A Wizz Air pilótája az aradi repülőgép-baleset egyik áldozata

Szombaton az aradi Astra Rail Industries vagongyár udvarára csapódott egy kisrepülőgép, a balesetben a negyvenes éveiben járó pilóta és 18 éves utasa is meghalt, a földön tartózkodók közül senki nem sérült meg – írta meg a HVG is.

Most kiderült, hogy a kisrepülőgépet a Wizz Air korábbi, húsz éves tapasztalattal bíró pilótája, a 48 éves Vlad Zgardau vezette, aki három légitársaságnál is megfordult, mielőtt oktatóként helyezkedett volna el. Kollégái nyugodt, derűs, mindig mosolygó szakemberként ismerték – írja a Blikk.

Az oktató és a tanuló 10 perccel a tragédia előtt készített magáról egy szelfit, amit a baleset után a fiatalember édesapja osztott meg:

A szerencsétlenség oka továbbra sem ismert, az Arad Megyei Rendőr-főkapitányság közleményében azt írta: „Létrehoztunk egy operatív csoportot az esemény helyszínének biztosítására. Értesítettük a Temesvári Ítélőtábla ügyészét, aki illetékes a nyomozás lefolytatásában”.

