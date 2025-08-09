Elkészült az útszakasz, ősztől Budapestről egészen az Adriáig autópályán lehet utazni

Majdnem húsz év után elkészült az M6-os autópályát a horvát 5C sztrádával összekötő utolsó szakasz. A fejlesztéssel megnyílt a lehetőség, hogy Budapestről Pélmonostoron, Eszéken és Szarajevón át egészen az Adriai-tengerig, Ploce városáig végig autópályán lehessen utazni – írja a tőzsdefórum.hu. Az utazási idő így Budapest és Eszék között mindössze két óra lesz.

A magyarországi autópálya-szakaszt (M6) a horvát határig már tavaly befejezték. ám a horvát oldalon ekkor még folytak a munkálatok.

A projekt költsége 46 millió euró volt, teljes egészében az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank finanszírozásában. A rövid, de kulcsfontosságú szakaszon nyolc műtárgy épült: egy viadukt, két felüljáró és öt híd. A legnagyobb a 318 méteres Karasica-viadukt, amely folyót és vasútvonalat is átível.

A frissen elkészült szakasz az M6-os autópályát köti össze a horvátországi Pélmonostorral, onnan pedig Eszéken és Szarajevón át egészen a horvát tengerparti Ploce városáig vezet az út. Ősztől pedig a magyar fővárosból végig gyorsforgalmi úton lehet eljutni az Adriai-tengerig.

Bár az autópálya használatára várni kell, mivel a hatósági eljárások várhatóan csak szeptemberre zárulnak le.