Megszerezte, amit akart, most elkezdi „védeni” a Balatont a NER

Az építési minisztérium honlapján egymással néz farkasszemet két államtitkár, Lánszki Regő és Nagy Bálint. Vajon megbeszélték-e egymással, hogy amit Lánszki most szapul, hogy ugyanis eddig nem védték kellően a Balatont, abban Nagy Bálint tettestárs volt? Merthogy Nagy 2022-ig Keszthely fideszes polgármestere volt, és a lakosság hiába tiltakozott a beépítések miatt, a politikus nem állt ellen a beruházóknak. Így a korábbi Zala Kemping és Üdülőfalu zöldterületén idén tavaszra felépült a kormányfői vő, Tiborcz István üzlettársának, Paár Attilának a jókora, saját stéggel rendelkező lakóparkja, amelynek a lakásait már másfél éve kínálják eladásra.

Az üzlet azonban nem igazán pörög, eredetileg 288 lakást terveztek, de csak az első ütem készült el, és annak 120 lakásából még csak 16-ot tudtak eladni.

A kereslet tehát megfogyatkozott, így most

már a kormányhoz közel álló befektetőknek sem jön jól, ha továbbra is boldog-boldogtalan építkezhet a tóparton,

konkurenciát támasztva a már megépült ingatlanoknak.

Elérkezett a „védjük meg a Balatont” kormányzati kommunikációjának az időszaka, amit az építési államtitkár július közepén ki is posztolt a közösségi oldalára. Mint Lánszki Regő írta, „az elmúlt évek tapasztalatai azt mutatták, hogy a jelenlegi szabályozás nem minden esetben kielégítő. Ezért alaposan megszigorítjuk a Vízparti tervet, mellyel világos célokat tűztünk ki: megőrizni a balatoni zöldterületeket, megállítani a beépítéseket, átláthatóbbá és kiszámíthatóbbá téve az építési szabályokat.”