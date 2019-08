Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a6709f92-a532-4d58-a3d4-728f0884462a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Hír Tv műsorából kiderült, hogy a „balliberális környezetvédők” nem is a globális felmelegedés ellen küzdenek.","shortLead":"A Hír Tv műsorából kiderült, hogy a „balliberális környezetvédők” nem is a globális felmelegedés ellen küzdenek.","id":"20190814_Ferencz_Orsolya_A_gyerekvallalasnak_es_a_klimavedelemnek_semmi_koze_egymashoz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a6709f92-a532-4d58-a3d4-728f0884462a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fff791fc-6b3b-4bfb-ae32-909c24572b82","keywords":null,"link":"/elet/20190814_Ferencz_Orsolya_A_gyerekvallalasnak_es_a_klimavedelemnek_semmi_koze_egymashoz","timestamp":"2019. augusztus. 14. 08:44","title":"Ferencz Orsolya: A gyerekvállalásnak és a klímavédelemnek semmi köze egymáshoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74d8fe40-bccd-4501-bc51-9da8fec79ea3","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az orosz oktatási minisztérium szerint csak \"ajánlásról\" van szó. ","shortLead":"Az orosz oktatási minisztérium szerint csak \"ajánlásról\" van szó. ","id":"20190814_Korlatozni_es_ellenorizni_akarjak_az_orosz_tudosok_kulfoldi_kapcsolattartasat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=74d8fe40-bccd-4501-bc51-9da8fec79ea3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e42acda8-e2f5-44cc-b93e-ed62831d5d9f","keywords":null,"link":"/vilag/20190814_Korlatozni_es_ellenorizni_akarjak_az_orosz_tudosok_kulfoldi_kapcsolattartasat","timestamp":"2019. augusztus. 14. 21:36","title":"Korlátozni és ellenőrizni akarják az orosz tudósok külföldi kapcsolattartását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"712f143c-6e42-46d7-9055-93104446697e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Péterffy Attila rágalmazás miatt feljelentést tesz.","shortLead":"Péterffy Attila rágalmazás miatt feljelentést tesz.","id":"20190815_Kutatasnak_alcazott_lejarato_kerdesekkel_tamadjak_az_ellenzeki_jeloltet_Pecsen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=712f143c-6e42-46d7-9055-93104446697e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3de8d06a-5d28-476b-887a-765eb51ab25a","keywords":null,"link":"/itthon/20190815_Kutatasnak_alcazott_lejarato_kerdesekkel_tamadjak_az_ellenzeki_jeloltet_Pecsen","timestamp":"2019. augusztus. 15. 05:34","title":"Kutatásnak álcázott lejárató kérdésekkel támadják az ellenzéki jelöltet Pécsen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"959a72b6-28b6-44da-b918-27de66738be8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Amennyiben ebben a német divatterepjáróban foglalunk helyet, akkor a lehető legnagyobb biztonságban vagyunk.","shortLead":"Amennyiben ebben a német divatterepjáróban foglalunk helyet, akkor a lehető legnagyobb biztonságban vagyunk.","id":"20190816_ime_a_legbiztonsagosabb_villanyauto_audi_etron","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=959a72b6-28b6-44da-b918-27de66738be8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05b20c3a-9c9a-4af4-b0e6-1ccdea5f9ce0","keywords":null,"link":"/cegauto/20190816_ime_a_legbiztonsagosabb_villanyauto_audi_etron","timestamp":"2019. augusztus. 16. 08:21","title":"Íme a legbiztonságosabb villanyautó - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79dec512-8015-48b3-ae94-d1d28ef65c44","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A valószínűleg norvég férfi nagyon furcsán kezdett viselkedni a Wizz Air repülőjén.","shortLead":"A valószínűleg norvég férfi nagyon furcsán kezdett viselkedni a Wizz Air repülőjén.","id":"20190815_Idos_ferfi_probalt_bejutni_a_pilotafulkebe_a_BudapestReykjavikjaraton","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=79dec512-8015-48b3-ae94-d1d28ef65c44&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf8f575a-7d22-4af7-8dd3-2ecd672b9a51","keywords":null,"link":"/elet/20190815_Idos_ferfi_probalt_bejutni_a_pilotafulkebe_a_BudapestReykjavikjaraton","timestamp":"2019. augusztus. 15. 12:20","title":"Idős férfi próbált bejutni a pilótafülkébe a Budapest–Reykjavík-járaton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fae8bf7b-39f3-4b83-b152-ebfc199f4bf9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Arizonai Egyetem szuperszámítógépe három héten át folyamatosan dolgozott, hogy a kutatók tanulmányozni tudják a galaxisok fejlődését.","shortLead":"Az Arizonai Egyetem szuperszámítógépe három héten át folyamatosan dolgozott, hogy a kutatók tanulmányozni tudják...","id":"20190816_szuperszamitogep_vilagegyetem_csillagaszat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fae8bf7b-39f3-4b83-b152-ebfc199f4bf9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f67845be-1356-4ddd-b892-12dabe77ce9e","keywords":null,"link":"/tudomany/20190816_szuperszamitogep_vilagegyetem_csillagaszat","timestamp":"2019. augusztus. 16. 08:03","title":"Nem elírás: több mint 8 millió virtuális univerzumot hoztak létre amerikai tudósok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb2fbb17-fbf7-4305-9681-c154a6055a7d","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"kkv","description":"Visszaváltható palackban, közvetlenül a gyártótól házhoz szállított tisztított, szűrt szén-dioxiddal dúsított víz – ha komolyan vesszük a műanyagmentes életet, a csapvízen kívül talán ez a legjobb választás. A szódavíz ráadásul hungarikum, és azt minden magyar tudja, hogy a fröccs mással nem is jó. A szódások számára mégsem hozott sikert a hulladékcsökkentésre irányuló akció. A helyzetről Szabó István szikvízgyártóval, az ipartestület elnökével beszélgettünk.","shortLead":"Visszaváltható palackban, közvetlenül a gyártótól házhoz szállított tisztított, szűrt szén-dioxiddal dúsított víz – ha...","id":"20190815_szikviz_szoda_hungarikum","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=eb2fbb17-fbf7-4305-9681-c154a6055a7d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8bdc1ebf-bb1b-4e90-ba7b-077ff10561a8","keywords":null,"link":"/kkv/20190815_szikviz_szoda_hungarikum","timestamp":"2019. augusztus. 15. 20:00","title":"A szódások országa vagyunk, mégis hagynánk, hogy kihaljon a szakma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26a0037c-1a36-4a9d-a376-c34889739e7d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Biztos volt már ilyen korábban is, de a módszer nem túl gyakori.","shortLead":"Biztos volt már ilyen korábban is, de a módszer nem túl gyakori.","id":"20190815_A_rendorseg_hanggal_egyutt_rakta_ki_ahogy_elfogjak_a_mohacsi_emberoles_gyanusitottjat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=26a0037c-1a36-4a9d-a376-c34889739e7d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32fe8b45-1709-42ad-966c-5ed522096d2f","keywords":null,"link":"/itthon/20190815_A_rendorseg_hanggal_egyutt_rakta_ki_ahogy_elfogjak_a_mohacsi_emberoles_gyanusitottjat","timestamp":"2019. augusztus. 15. 08:54","title":"A rendőrség hanggal együtt rakta ki, ahogy elfogják a mohácsi emberölés gyanúsítottját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]