Vizsgálatot rendelt el és fegyelmi jogkörével élt az Országos Bírósági Hivatal Elnöke, miután kiderült, hogy a Budapest Környéki Törvényszék elnöke előbb listát csináltatott a Magyar Bírói Egyesület (MABIE) nevű bírói érdekvédelmi szervezet tagjairól, majd ezt a listát szét is osztotta az irányítása alá tartozó bírósági vezetőknek.

A 444.hu kérdésére az OBH ugyanakkor azt már nem árulta el, pontosan mit jelent, hogy Handó Tünde a fegyelmi jogkörével élt.

Egyes értelmezések szerint a bírótársait törvénytelenül listázó törvényszéki elnök, Gerber Tamás a legenyhébb szankciót, írásbeli figyelmeztetést kaphatott Handótól, mások arról beszéltek, hogy a kifejezés azt is jelentheti, hogy semmilyen büntetést nem kapott a főbíró, aki miatt milliókra bírságolta a Budapest Környéki Törvényszéket a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAHI).

A Budapest Környéki Törvényszéken februárban tartott rendkívüli vezetői értekezleten Gerber Tamás törvényszéki elnök annak az 51 bírának a nevét és adószámát osztotta szét, akik tagjai a Magyar Bírói Egyesült (MABIE) nevű érdekvédelmi szervezet Pest Megyei Alapszervezetének. A NAIH vizsgálati anyagában az szerepel, hogy Gerber azt közölte az értekezlet résztvevőivel: ő maga nemrég kilépett a MAIBE-ből, és azt kérte a megjelent vezetőktől, hogy beszéljenek a törvényszék és a járásbíróságok bíráival, hogy azok is fontolják meg a kilépést.

Gerber saját állítása szerint ő csak azért listázta ki a MABIE tagjait, mert több kollégája azzal kereste meg, hogy már nem is tudják tagjai-e az érdekvédelmi szervezeteknek, és nekik akart segíteni. Szerinte szó sem volt arról, hogy bárki nyomást akart volna gyakorolni a bírákra, hogy lépjenek ki a MABIE-ből.

Oltai Judit, a MABIE elnöke viszont azt mondta a lapnak: tudnak arról, hogy a történtek után többen kiléptek az Egyesületből. Egyes vezetők hirtelen úgy látták, hogy a MABIE tagság nem összeegyeztethető a beosztásukkal, miközben korábban, az OBH-val kialakult konfliktus előtt senkinek sem volt ilyen problémája.

Oltai arról is beszélt, hogy nem csak a Budapest Környéki Törvényszékről, hanem más bíróságokról is kaptak jelzést hasonló nyomásgyakorlásról, és máshol is történtek kilépések.