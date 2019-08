Lezárnak egy vasúti átjárót a XVII. kerületben két napra

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a0b4c86f-70e5-4765-952f-2f3feba55aad","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"A \"Szikla\" iszonyat sok pénzt keresett filmjeivel, az eddig listavezető George Clooneyt is megelőzte.","shortLead":"A \"Szikla\" iszonyat sok pénzt keresett filmjeivel, az eddig listavezető George Clooneyt is megelőzte.","id":"20190822_Itt_vannak_a_legjobban_fizetett_szineszek_Dwayne_Johnson_megint_kilott","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a0b4c86f-70e5-4765-952f-2f3feba55aad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48900cdf-8155-4512-8e68-feee9b594cf9","keywords":null,"link":"/kkv/20190822_Itt_vannak_a_legjobban_fizetett_szineszek_Dwayne_Johnson_megint_kilott","timestamp":"2019. augusztus. 22. 05:31","title":"Itt vannak a legjobban fizetett színészek, Dwayne Johnson megint kilőtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6709811-044c-477a-ab3a-3e6e9e185954","c_author":"Ford","category":"brandchannel","description":"Bár elsőre nem gondolnánk, a pickup valójában ideális autótípus lehetne Magyarországon, mutatjuk is, hogy miért!","shortLead":"Bár elsőre nem gondolnánk, a pickup valójában ideális autótípus lehetne Magyarországon, mutatjuk is, hogy miért!","id":"fordmagyarorszag_20190821_A_pickup_sikerenek_titka","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e6709811-044c-477a-ab3a-3e6e9e185954&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2f3ffca-8503-44e5-afe5-1daef602ac35","keywords":null,"link":"/brandchannel/fordmagyarorszag_20190821_A_pickup_sikerenek_titka","timestamp":"2019. augusztus. 22. 07:30","title":"A pickup sikerének titka: 5+1 egy ok, amiért egyre népszerűbbek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Ford Magyarország","c_partnerlogo":"92eae78e-ef67-4e43-aca8-662916a03a22","c_partnertag":"fordmagyarorszag"},{"available":true,"c_guid":"9a62d327-5323-4317-979b-9e41de7da871","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Van, amikor a beteg makacsságára van szükség, hogy a mellrákot korai stádiumban felfedezzék. 