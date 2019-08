Tervei vannak: megszólalt lapunknak a Botka ellen induló szegedi szocialista

„Összefogósdi” - mondta kételkedve Lauer István, az a szegedi szocialista képviselő, aki miután kitolták a képviselőjelöltek közül, úgy döntött, hogy elindul függetlenként a körzetében a Botka Lászlót támogató Összefogás Szegedért Egyesület közös jelöltje ellen. Ezt a pénteki rendkívüli közgyűlésen, váratlanul jelentette be a képviselő, és azt is, hogy a polgármesteri posztért is elindul, szombaton már fel is vette az ajánló íveket.

Lauer, amikor beszélni tudtunk vele, még nem olvasta a döntésével kapcsolatos sajtóhíreket, így ezekre nem is kívánt reagálni. Azt azért elmondta, hogy 17 éve képviselő a körzetében, ahol vannak folyó projektek, amelyekben ő otthonosan mozog, de tervei is vannak a településrészen. Azt elismerte a szegedi politikus, hogy nem örök életre választanak meg egy helyi képviselőt, de álláspontja szerint az önkormányzati választásokon a helyi ügyekről, a helyieknek kell dönteniük. Azt is hozzátette, hogy a pártok a helyi közéletben is megkerülhetetlenek, de nem biztos, hogy a pártpolitikának kell ott dominálnia.

A szegedi közös ellenzéki képviselő jelölti lista első változatában még szerepelt Lauer István, de miután a Demokratikus Koalíció az összefogásban való részvételét több mandátumhoz kötötte, így végül kikerült az indulók közül.