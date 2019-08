Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"23cff192-f5ba-4d41-b74c-21258c2aafe0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Interaktív infografikán ábrázoltuk, hogyan vették be a főváros egyik legexkluzívabb részének számító Budai Várnegyedet a NER-hez közeli személyek és cégek. Sétálja végig velünk virtuálisan az újraértelmezett helyi nevezetességeket, és nézze meg, hol bérel lakást saját önkormányzatától a fideszes polgármester, innen merre található az ügyes trükközéssel szintén itt ingatlant szerző Bayer Zsolt, és kik élnek még olyan közel az Orbán Viktor által ide költöztetett kormányközponthoz, hogy akár integethetnének is reggelente a munkába siető miniszterelnöknek.","shortLead":"Interaktív infografikán ábrázoltuk, hogyan vették be a főváros egyik legexkluzívabb részének számító Budai Várnegyedet...","id":"20190829_Terkepre_vittuk_hogyan_vette_be_a_NER_a_Budai_Varat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=23cff192-f5ba-4d41-b74c-21258c2aafe0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a0be12c-4878-4881-8ec5-14613643e515","keywords":null,"link":"/itthon/20190829_Terkepre_vittuk_hogyan_vette_be_a_NER_a_Budai_Varat","timestamp":"2019. augusztus. 29. 06:30","title":"Térképre vittük, hogyan vette be a NER a Budai Várat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e88813c2-b216-40a7-9378-ffb99d69240d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy forrásunk szerint komoly szakmai viták voltak Schmidt Mária és Lánczi Tamás között. ","shortLead":"Egy forrásunk szerint komoly szakmai viták voltak Schmidt Mária és Lánczi Tamás között. ","id":"20190828_xxi_szazad_intezet_lanczi_tamas_schmidt_maria","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e88813c2-b216-40a7-9378-ffb99d69240d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4e75409-d422-403b-8cae-09bca2bfe994","keywords":null,"link":"/itthon/20190828_xxi_szazad_intezet_lanczi_tamas_schmidt_maria","timestamp":"2019. augusztus. 28. 14:43","title":"Ez nem az új G-nap: személyes okokból hagyták ott Schmidt Máriát Láncziék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a895dc0-deda-42e4-bf32-f1e211e519f5","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy másik gyanú miatt folytatódik a nyomozás az Ibiza-videó ügyében.","shortLead":"Egy másik gyanú miatt folytatódik a nyomozás az Ibiza-videó ügyében.","id":"20190829_Stracheugy_Nem_nyomoz_tovabb_az_ugyeszseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0a895dc0-deda-42e4-bf32-f1e211e519f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"356c6fa7-2d70-4ee9-9ff3-d4ba25e26319","keywords":null,"link":"/vilag/20190829_Stracheugy_Nem_nyomoz_tovabb_az_ugyeszseg","timestamp":"2019. augusztus. 29. 19:15","title":"Strache-ügy: az ügyészség szerint nem jutott gazdasági előnyhöz a politikus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ccf5b15-5c50-4ec2-87cd-52866b7c46e8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rózsadombi családirtás szomorú tanulságait veszi végig a HVG cikke az Isztambuli egyezmény ratifikálásának ideológiai elutasításától a rendőrségi érzékenyítő tréningek elmaradásáig.\r

","shortLead":"A rózsadombi családirtás szomorú tanulságait veszi végig a HVG cikke az Isztambuli egyezmény ratifikálásának ideológiai...","id":"20190829_Tragediaba_torkollo_csaladon_beluli_eroszak_a_2000es_evek_ota_egyre_romlik_a_helyzet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7ccf5b15-5c50-4ec2-87cd-52866b7c46e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30e3e3ea-3a93-406f-b737-e85a43390cec","keywords":null,"link":"/itthon/20190829_Tragediaba_torkollo_csaladon_beluli_eroszak_a_2000es_evek_ota_egyre_romlik_a_helyzet","timestamp":"2019. augusztus. 29. 18:09","title":"Tragédiába torkolló családon belüli erőszak: a 2000-es évek óta egyre romlik a helyzet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd3c595e-5521-4aa8-82c1-d438c414be70","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Két egyszerű piktogram, ami az okostelefonokkal és fülhallgatókkal terhelt világunkban igen fontos szerepet játszhat.","shortLead":"Két egyszerű piktogram, ami az okostelefonokkal és fülhallgatókkal terhelt világunkban igen fontos szerepet játszhat.","id":"20190830_a_nap_fotoja_eletmento_is_lehet_az_otletesen_kiegeszitett_pecsi_zebra","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bd3c595e-5521-4aa8-82c1-d438c414be70&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ac41eb6-2f85-4e4d-b3a8-13a9131062a2","keywords":null,"link":"/cegauto/20190830_a_nap_fotoja_eletmento_is_lehet_az_otletesen_kiegeszitett_pecsi_zebra","timestamp":"2019. augusztus. 30. 10:21","title":"A nap fotója: életmentő is lehet az ötletes pécsi zebra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82accb94-4471-4099-a9c0-6770d3c630b8","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Élénkítette az agglomeráció lakáspiacát a fővárosi drágulás.","shortLead":"Élénkítette az agglomeráció lakáspiacát a fővárosi drágulás.","id":"20190830_Budapesttol_csak_4060_kilometerre_talalni_20_millio_alatti_hazakat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=82accb94-4471-4099-a9c0-6770d3c630b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3883b94-a625-4eee-9b93-95e25a4ef97e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190830_Budapesttol_csak_4060_kilometerre_talalni_20_millio_alatti_hazakat","timestamp":"2019. augusztus. 30. 05:40","title":"Budapesttől csak 40-60 kilométerre találni 20 millió alatti házakat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a87fd52-d7bb-4933-81ff-f187347c12f7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A magyarok egészségi állapota lesújtó, és az üvegházgázok kibocsátása is nőtt. ","shortLead":"A magyarok egészségi állapota lesújtó, és az üvegházgázok kibocsátása is nőtt. ","id":"20190829_Fenntarhato_Europa_tobb_szempontbol_is_lemaradoban_Magyarorszag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2a87fd52-d7bb-4933-81ff-f187347c12f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17d6216e-12c1-4afd-831c-e5726d80a905","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190829_Fenntarhato_Europa_tobb_szempontbol_is_lemaradoban_Magyarorszag","timestamp":"2019. augusztus. 29. 18:17","title":"Fenntarható Európa: több szempontból is lemaradóban Magyarország","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2108c5db-c345-4333-9268-6b0140400a27","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egészségügyi gondokat is okozhatnak a ma már a Föld lassan minden pontján fellelhető műanyagmaradványok, a mikroműanyagok, mondják az NKE Víztudományi Karának kutatói. A mikroműanyagok környezetbe jutását a szennyvíztisztító rendszer korszerűsítésével lehetne megakadályozni.\r

","shortLead":"Egészségügyi gondokat is okozhatnak a ma már a Föld lassan minden pontján fellelhető műanyagmaradványok...","id":"20190829_Magyarorszagon_is_egyre_nagyobb_gondot_jelentenek_a_mikromuanyagok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2108c5db-c345-4333-9268-6b0140400a27&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c8e5c0e-be26-4e6c-9e52-57f53bda0cf0","keywords":null,"link":"/elet/20190829_Magyarorszagon_is_egyre_nagyobb_gondot_jelentenek_a_mikromuanyagok","timestamp":"2019. augusztus. 29. 16:06","title":"Magyarországon is egyre nagyobb gondot jelentenek a mikroműanyagok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]