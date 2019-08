Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"37133fdd-c0a4-4623-876f-7587b1cd4eab","c_author":"Hunyadi Réka","category":"velemeny","description":" A környezetpusztítások akkor fognak véget érni, ha elegen vagyunk, akik fellépnek ellenük – írja a hvg.hu-n a Greenpeace munkatársa.","shortLead":" A környezetpusztítások akkor fognak véget érni, ha elegen vagyunk, akik fellépnek ellenük – írja a hvg.hu-n...","id":"20190829_Langol_a_Fold__most_mi_legyen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=37133fdd-c0a4-4623-876f-7587b1cd4eab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da62cb56-3f00-4dd9-a894-a359317b303d","keywords":null,"link":"/velemeny/20190829_Langol_a_Fold__most_mi_legyen","timestamp":"2019. augusztus. 29. 12:30","title":"Lángol a Föld – most mi legyen?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9cc85e08-5065-400b-a429-44d808c0ad45","c_author":"Bauer Tamás ","category":"itthon","description":"Kár volt föltalálni a pénzt. A Fidesz tud jobbat! Vélemény. ","shortLead":"Kár volt föltalálni a pénzt. A Fidesz tud jobbat! Vélemény. ","id":"20190829_bauer_oseink_tevedese","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9cc85e08-5065-400b-a429-44d808c0ad45&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e34f8e00-b7fe-45d9-91b6-fcfef08da7f2","keywords":null,"link":"/itthon/20190829_bauer_oseink_tevedese","timestamp":"2019. augusztus. 29. 17:11","title":"Bauer: Őseink tévedése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b373f1a1-bdb9-4fcc-851f-6fc76051dc31","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Alvin Kennard 1983-ban életfogytiglani szabadságvesztést kapott, most vizsgálták felül az ügyét.","shortLead":"Alvin Kennard 1983-ban életfogytiglani szabadságvesztést kapott, most vizsgálták felül az ügyét.","id":"20190830_borton_alabama_eletfogytiglan_buntetes_vegrehajtas_betores_lopas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b373f1a1-bdb9-4fcc-851f-6fc76051dc31&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77acaff6-24b2-42d3-ac7a-f4b07dd29b5c","keywords":null,"link":"/vilag/20190830_borton_alabama_eletfogytiglan_buntetes_vegrehajtas_betores_lopas","timestamp":"2019. augusztus. 30. 17:42","title":"Ötven dollárt lopott, 35 év után szabadulhat a börtönből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42906438-2624-4e55-9397-63be6697ad2b","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Öt holland város pályázott, Rotterdam lett a befutó. ","shortLead":"Öt holland város pályázott, Rotterdam lett a befutó. ","id":"20190830_Megvan_hova_kell_utaznia_ha_latni_akarja_az_Eurovizios_Dalfesztivalt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=42906438-2624-4e55-9397-63be6697ad2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0dc2dd94-5a43-4bf3-9a3c-fd55dae0ffa8","keywords":null,"link":"/kultura/20190830_Megvan_hova_kell_utaznia_ha_latni_akarja_az_Eurovizios_Dalfesztivalt","timestamp":"2019. augusztus. 30. 17:50","title":"Megvan, hova kell utaznia, ha látni akarja az Eurovíziós Dalfesztivált","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8af792a9-8d02-4bf0-ad1a-ba9b534be0ba","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Csütörtökön 22 órától útdíjat sem lehet fizetni a Nemzeti Mobilfizetési Rendszeren keresztül.","shortLead":"Csütörtökön 22 órától útdíjat sem lehet fizetni a Nemzeti Mobilfizetési Rendszeren keresztül.","id":"20190829_Ne_probaljon_autopalyamatricat_venni_a_mobiljaval_ma_ejjel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8af792a9-8d02-4bf0-ad1a-ba9b534be0ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f81231d5-7006-478d-94e6-389a8e4ffc6a","keywords":null,"link":"/cegauto/20190829_Ne_probaljon_autopalyamatricat_venni_a_mobiljaval_ma_ejjel","timestamp":"2019. augusztus. 29. 15:46","title":"Ne próbáljon autópálya-matricát venni a mobiljával ma éjjel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b29448e9-868b-4fe0-a42a-fe9f69a68640","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A legutóbbi idény után ismét lesz magyar csapat a csoportkörben.","shortLead":"A legutóbbi idény után ismét lesz magyar csapat a csoportkörben.","id":"20190829_Tovabbjutott_a_Ferencvaros_az_Europaliga_fotablajan_folytatja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b29448e9-868b-4fe0-a42a-fe9f69a68640&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3575dd2b-5cda-4e4c-8dfb-af9159b43055","keywords":null,"link":"/sport/20190829_Tovabbjutott_a_Ferencvaros_az_Europaliga_fotablajan_folytatja","timestamp":"2019. augusztus. 29. 21:43","title":"Továbbjutott a Ferencváros, az Európa-liga főtábláján folytatja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e16d4bd-c5e4-45cc-aa27-03550e42d629","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"246 kistelepülésen lesznek majd mindennapos testmozgásra serkentő sportparkok.\r

\r

","shortLead":"246 kistelepülésen lesznek majd mindennapos testmozgásra serkentő sportparkok.\r

\r

","id":"20190829_2_milliardert_epulnek_sportparkok_falvakban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6e16d4bd-c5e4-45cc-aa27-03550e42d629&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"707598f0-eab6-4a04-ba56-5116629acce2","keywords":null,"link":"/itthon/20190829_2_milliardert_epulnek_sportparkok_falvakban","timestamp":"2019. augusztus. 29. 17:17","title":"2 milliárdért épülnek sportparkok falvakban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba5f9e2f-6230-40ec-bbf0-eaef01a68c49","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20190829_Marabu_FekNyuz_Hando_poraza","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ba5f9e2f-6230-40ec-bbf0-eaef01a68c49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"447253d6-0595-497e-9433-8f444dd5ed30","keywords":null,"link":"/itthon/20190829_Marabu_FekNyuz_Hando_poraza","timestamp":"2019. augusztus. 29. 12:50","title":"Marabu FékNyúz: Handó póráza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]