[{"available":true,"c_guid":"37133fdd-c0a4-4623-876f-7587b1cd4eab","c_author":"Hunyadi Réka","category":"velemeny","description":" A környezetpusztítások akkor fognak véget érni, ha elegen vagyunk, akik fellépnek ellenük – írja a hvg.hu-n a Greenpeace munkatársa.","shortLead":" A környezetpusztítások akkor fognak véget érni, ha elegen vagyunk, akik fellépnek ellenük – írja a hvg.hu-n...","id":"20190829_Langol_a_Fold__most_mi_legyen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=37133fdd-c0a4-4623-876f-7587b1cd4eab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da62cb56-3f00-4dd9-a894-a359317b303d","keywords":null,"link":"/velemeny/20190829_Langol_a_Fold__most_mi_legyen","timestamp":"2019. augusztus. 29. 12:30","title":"Lángol a Föld – most mi legyen?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ccbad09e-6380-4cb7-8158-33b7d45e10fa","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szülők is besegítenek majd, a gyerekeknek pedig külső programokat szerveznek az első hétre. ","shortLead":"A szülők is besegítenek majd, a gyerekeknek pedig külső programokat szerveznek az első hétre. ","id":"20190829_Nem_keszul_el_tanevkezdesre_a_szirmabesenyoi_iskola_felujitasa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ccbad09e-6380-4cb7-8158-33b7d45e10fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"715156f5-cdb5-43c6-8e05-2b4aeb74a887","keywords":null,"link":"/itthon/20190829_Nem_keszul_el_tanevkezdesre_a_szirmabesenyoi_iskola_felujitasa","timestamp":"2019. augusztus. 29. 20:48","title":"Nem készül el tanévkezdésre a szirmabesenyői iskola felújítása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60c3dc9f-a937-42da-8211-6e9f16ee2fd7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az Amazon Watch nem is a tűzoltásra gyűjt, pedig sokan adakoznak neki Magyarországról. ","shortLead":"Az Amazon Watch nem is a tűzoltásra gyűjt, pedig sokan adakoznak neki Magyarországról. ","id":"20190829_Egy_fillert_sem_kaptak_meg_a_Facebookon_gyujtott_penzbol_az_Amazoniaert_kiaullo_szervezetek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=60c3dc9f-a937-42da-8211-6e9f16ee2fd7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"197fab3f-10a1-4470-a257-35308fb3c715","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190829_Egy_fillert_sem_kaptak_meg_a_Facebookon_gyujtott_penzbol_az_Amazoniaert_kiaullo_szervezetek","timestamp":"2019. augusztus. 29. 15:34","title":"Egy fillért sem kaptak még a Facebookon gyűjtött pénzből az Amazóniáért kiálló szervezetek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ef1169d-b216-41a1-9f51-fc0e2d42f1b3","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A csoport a tiltott területen belül fog játékdrónokat reptetni, ezért szerintük a repülőtér irányítása kénytelen lesz a járatokat a földön tartani. ","shortLead":"A csoport a tiltott területen belül fog játékdrónokat reptetni, ezért szerintük a repülőtér irányítása kénytelen lesz...","id":"20190829_Dronokkal_benitanak_meg_klimaaktivistak_a_Heathrow_repteret","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5ef1169d-b216-41a1-9f51-fc0e2d42f1b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a973617-65c7-4b00-a623-9c05324633a7","keywords":null,"link":"/vilag/20190829_Dronokkal_benitanak_meg_klimaaktivistak_a_Heathrow_repteret","timestamp":"2019. augusztus. 29. 18:26","title":"Drónokkal bénítanák meg klímaaktivisták a Heathrow repteret","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8af792a9-8d02-4bf0-ad1a-ba9b534be0ba","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Csütörtökön 22 órától útdíjat sem lehet fizetni a Nemzeti Mobilfizetési Rendszeren keresztül.","shortLead":"Csütörtökön 22 órától útdíjat sem lehet fizetni a Nemzeti Mobilfizetési Rendszeren keresztül.","id":"20190829_Ne_probaljon_autopalyamatricat_venni_a_mobiljaval_ma_ejjel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8af792a9-8d02-4bf0-ad1a-ba9b534be0ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f81231d5-7006-478d-94e6-389a8e4ffc6a","keywords":null,"link":"/cegauto/20190829_Ne_probaljon_autopalyamatricat_venni_a_mobiljaval_ma_ejjel","timestamp":"2019. augusztus. 29. 15:46","title":"Ne próbáljon autópálya-matricát venni a mobiljával ma éjjel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee41ca9e-b9a4-49c9-8dbd-cae03ce56ff8","c_author":"Zelki Benjámin","category":"itthon","description":"Valószínűleg jóval kevesebb uniós forrást kap Magyarország 2021-től, mint a mostani ciklusban, ám várhatóan így is mintegy 1100 milliárd forintot költhetünk majd közlekedésre. A korábbiakkal ellentétben sokan szeretnék, hogy most Budapest legyen a fejlesztések fókusza – legalábbis ha megtartja a fővárost az októberi választásokon a kormány, az építőipar viszont a nyíltvonali vasútépítésben érdekelt. Összeszedtük, mit építenének uniós pénzből.","shortLead":"Valószínűleg jóval kevesebb uniós forrást kap Magyarország 2021-től, mint a mostani ciklusban, ám várhatóan így is...","id":"20190830_Metrot_HEVet_vasutat_is_kaphat_Budapest_hogyha_kormanykezen_marad","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ee41ca9e-b9a4-49c9-8dbd-cae03ce56ff8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f58781a-5c81-4de3-8132-ba7188d9de6c","keywords":null,"link":"/itthon/20190830_Metrot_HEVet_vasutat_is_kaphat_Budapest_hogyha_kormanykezen_marad","timestamp":"2019. augusztus. 30. 11:56","title":"Metrót, HÉV-et, vasutat is kaphat Budapest, feltéve, hogy kormánykézen marad","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47c78328-44af-4ee6-a4b6-0d0ae5b78fb1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy Brüsszelben élő ismerős házaspár 15 éves gyermeke pedig azt mondta, osztálytársai már nem is klímadepresszióban, hanem klímagyászban élnek. Ürge-Vorsatz kollégáinak jó része is depressziós, neki is volt egy periódusa, amikor nehezen tudott kijönni a klímaváltozás okozta letargiából.","shortLead":"Egy Brüsszelben élő ismerős házaspár 15 éves gyermeke pedig azt mondta, osztálytársai már nem is klímadepresszióban...","id":"20190829_UrgeVorsatz_Diana_A_9_eves_lanyomnak_klimafelelme_van","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=47c78328-44af-4ee6-a4b6-0d0ae5b78fb1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"771f8411-562e-4d1c-89aa-d22c3b6db1c8","keywords":null,"link":"/itthon/20190829_UrgeVorsatz_Diana_A_9_eves_lanyomnak_klimafelelme_van","timestamp":"2019. augusztus. 29. 14:08","title":"Ürge-Vorsatz Diána: A 9 éves lányomnak klímafélelme van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aafa1005-f6e6-4877-a662-97c149efb2e5","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A harmadik csapat a Ludogorec lesz a H jelű csoportban – derült ki a nyoni sorsoláson. ","shortLead":"A harmadik csapat a Ludogorec lesz a H jelű csoportban – derült ki a nyoni sorsoláson. ","id":"20190830_europa_liga_sorsolas_fradi_cszka_espanyol_ludogorec","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=aafa1005-f6e6-4877-a662-97c149efb2e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2d8f42d-b4f0-409b-b0df-3ccd585f7b4a","keywords":null,"link":"/sport/20190830_europa_liga_sorsolas_fradi_cszka_espanyol_ludogorec","timestamp":"2019. augusztus. 30. 13:47","title":"EL-sorsolás: a CSZKA Moszkvával és az Espanyollal is játszik a Fradi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]