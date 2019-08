Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"397cdc33-6392-4690-8f27-9c21ed537e2e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Megújítják a Tabán növényzetét, megváltozik az utak nyomvonala, megújul a 80-as éveket idéző aszfaltos focipálya, és a fenti játszóterek is sokszínűbbek lesznek.\r

\r

","shortLead":"Megújítják a Tabán növényzetét, megváltozik az utak nyomvonala, megújul a 80-as éveket idéző aszfaltos focipálya, és...","id":"20190829_Megujul_a_Taban_lesz_arokaso_8_meteres_trambulin_is","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=397cdc33-6392-4690-8f27-9c21ed537e2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6823053c-910c-4846-8834-e9a690812a59","keywords":null,"link":"/itthon/20190829_Megujul_a_Taban_lesz_arokaso_8_meteres_trambulin_is","timestamp":"2019. augusztus. 29. 14:55","title":"Megújul a Tabán, lesz árokásó, 8 méteres trambulin is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3bd17772-9d15-4d1e-9524-1e782cefa19e","c_author":"Szlavkovits Rita","category":"itthon","description":"Kubatov Gábor pártigazgatót vetette be a Fidesz Szegeden, látszik, igazán komolyan veszik a város megszerzését. A várost 17 éve vezető Botka Lászlónak lehetnek még nehéz percei, fő ellenfele a fideszes támogatással induló független, Nemesi Pál vállalkozó. Kemény csata lesz, de most még vihar előtti csend van a városban. A hvg.hu a kampány kezdetére kiválasztott 10 csatateret, amelyet kiemelten figyel. Minden héten jelentkezünk egy riporttal. Cikksorozatunk első helyszíne tehát Szeged.","shortLead":"Kubatov Gábor pártigazgatót vetette be a Fidesz Szegeden, látszik, igazán komolyan veszik a város megszerzését...","id":"20190830_botka_szeged_onkormanyzati_valasztas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3bd17772-9d15-4d1e-9524-1e782cefa19e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e11454a4-3f9c-4090-93bb-d0b360c2772b","keywords":null,"link":"/itthon/20190830_botka_szeged_onkormanyzati_valasztas","timestamp":"2019. augusztus. 30. 14:30","title":"Teljes letámadásban Szegeden a Fidesz – most valóban megizzaszthatják Botkát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27bc8eb2-7217-427a-8093-0b6b914ac800","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ez a történelmi időutazásra hívó hatkerekű szárazföldön és vízen is jól érzi magát. ","shortLead":"Ez a történelmi időutazásra hívó hatkerekű szárazföldön és vízen is jól érzi magát. ","id":"20190830_elado_egy_masodik_vilaghaborus_partraszallo_jarmu","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=27bc8eb2-7217-427a-8093-0b6b914ac800&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d63d1c51-0e95-4105-861f-3d2e049f7983","keywords":null,"link":"/cegauto/20190830_elado_egy_masodik_vilaghaborus_partraszallo_jarmu","timestamp":"2019. augusztus. 30. 06:41","title":"Eladó egy második világháborús partraszálló jármű","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60c3dc9f-a937-42da-8211-6e9f16ee2fd7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az Amazon Watch nem is a tűzoltásra gyűjt, pedig sokan adakoznak neki Magyarországról. ","shortLead":"Az Amazon Watch nem is a tűzoltásra gyűjt, pedig sokan adakoznak neki Magyarországról. ","id":"20190829_Egy_fillert_sem_kaptak_meg_a_Facebookon_gyujtott_penzbol_az_Amazoniaert_kiaullo_szervezetek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=60c3dc9f-a937-42da-8211-6e9f16ee2fd7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"197fab3f-10a1-4470-a257-35308fb3c715","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190829_Egy_fillert_sem_kaptak_meg_a_Facebookon_gyujtott_penzbol_az_Amazoniaert_kiaullo_szervezetek","timestamp":"2019. augusztus. 29. 15:34","title":"Egy fillért sem kaptak még a Facebookon gyűjtött pénzből az Amazóniáért kiálló szervezetek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96fc0caa-29e3-4221-a8d9-e2d352ef7bea","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az előterjesztést sürgősséggel vitték be a képviselő-testület elé, és zárt ülésen tárgyalták. ","shortLead":"Az előterjesztést sürgősséggel vitték be a képviselő-testület elé, és zárt ülésen tárgyalták. ","id":"20190829_15_evre_odaadtak_a_csepeli_plakathelyeket_Meszaroseknak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=96fc0caa-29e3-4221-a8d9-e2d352ef7bea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dfcf4eb8-3fa9-4a90-8bce-7ddd5d747273","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190829_15_evre_odaadtak_a_csepeli_plakathelyeket_Meszaroseknak","timestamp":"2019. augusztus. 29. 17:04","title":"15 évre odaadták a csepeli plakáthelyeket Mészároséknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7d96fdf-4ba8-4ceb-8a50-e6c457fe4ed3","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Mindez Franciaországban történt, az identitárius fiatalok emellett pénzbüntetést is fizetnek. A nagy jelképes határzár akcióban magyarok is részt vettek, de csak három franciát ítéltek el.\r

\r

","shortLead":"Mindez Franciaországban történt, az identitárius fiatalok emellett pénzbüntetést is fizetnek. A nagy jelképes határzár...","id":"20190829_Eltorlaszoltak_a_hatart_hogy_ne_johessenek_migransok_fel_evre_bortonbe_mennek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c7d96fdf-4ba8-4ceb-8a50-e6c457fe4ed3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"172f34d9-a13c-4095-849e-11ae6bf43096","keywords":null,"link":"/vilag/20190829_Eltorlaszoltak_a_hatart_hogy_ne_johessenek_migransok_fel_evre_bortonbe_mennek","timestamp":"2019. augusztus. 29. 17:29","title":"Eltorlaszolták a határt, hogy ne jöhessenek migránsok, fél évre börtönbe mennek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce88f697-1b99-45cf-81e1-86ed47fea08b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A főpolgármesteri posztra hajtó zuglói polgármester ajánlásainak gyűjtése folytatódik.","shortLead":"A főpolgármesteri posztra hajtó zuglói polgármester ajánlásainak gyűjtése folytatódik.","id":"20190830_karacsony_gergely_fopolgarmester_jelolt_ellenzeki_partok_ajanloivek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ce88f697-1b99-45cf-81e1-86ed47fea08b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36c1f88a-3b6c-4485-b39b-e8a37d113ecd","keywords":null,"link":"/itthon/20190830_karacsony_gergely_fopolgarmester_jelolt_ellenzeki_partok_ajanloivek","timestamp":"2019. augusztus. 30. 17:15","title":"16 200 ajánlást adott le Karácsony Gergely","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8c91850-86b5-4981-b080-b0b6bd3a747b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy barátok közötti kedves gesztusként indult Boston külvárosából, mára pedig a Lego globális kísérleti projektje az új kezdeményezés, amely a mesterséges intelligencia segítségével igyekszik még elérhetőbbé tenni az építőkockás játékélményt a látássérült gyerekek számára.","shortLead":"Egy barátok közötti kedves gesztusként indult Boston külvárosából, mára pedig a Lego globális kísérleti projektje az új...","id":"20190828_lego_keszletek_hangos_utmutato_braille_iras_latasserultek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f8c91850-86b5-4981-b080-b0b6bd3a747b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00a4a39d-1e23-482b-a179-2116e9cdf92e","keywords":null,"link":"/tudomany/20190828_lego_keszletek_hangos_utmutato_braille_iras_latasserultek","timestamp":"2019. augusztus. 28. 20:18","title":"Kipróbál valamit a Lego: Braille-leírást és hangos építési útmutatót ad a készlet mellé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]