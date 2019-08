Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b29448e9-868b-4fe0-a42a-fe9f69a68640","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A legutóbbi idény után ismét lesz magyar csapat a csoportkörben.","shortLead":"A legutóbbi idény után ismét lesz magyar csapat a csoportkörben.","id":"20190829_Tovabbjutott_a_Ferencvaros_az_Europaliga_fotablajan_folytatja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b29448e9-868b-4fe0-a42a-fe9f69a68640&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3575dd2b-5cda-4e4c-8dfb-af9159b43055","keywords":null,"link":"/sport/20190829_Tovabbjutott_a_Ferencvaros_az_Europaliga_fotablajan_folytatja","timestamp":"2019. augusztus. 29. 21:43","title":"Továbbjutott a Ferencváros, az Európa-liga főtábláján folytatja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d365e21-1155-4f40-ad44-701684d2775a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Csokot is igénybe vehetnek azok, akik egy összegben vásárolják vissza ingatlanjukat a bedőlt deviza-ingatlanhitelesek megmentésére létrehozott eszközkezelőtől. Az egyéb kedvezményekkel együtt sokan lehetnek, akik így ingyen kapják meg a lakást.","shortLead":"Csokot is igénybe vehetnek azok, akik egy összegben vásárolják vissza ingatlanjukat a bedőlt deviza-ingatlanhitelesek...","id":"20190828_Ujabb_kedvezmenyt_kaptak_a_megmentett_lakashitelesek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9d365e21-1155-4f40-ad44-701684d2775a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d72a35c9-ad22-4ee7-aab0-0e625615d2c4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190828_Ujabb_kedvezmenyt_kaptak_a_megmentett_lakashitelesek","timestamp":"2019. augusztus. 28. 16:21","title":"Újabb kedvezményt kaptak a megmentett lakáshitelesek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4085cccc-a81c-4f4c-8aad-fd20915e3989","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"De ez még nem az egész. A munkálatokban összesen ezren vettek részt.","shortLead":"De ez még nem az egész. A munkálatokban összesen ezren vettek részt.","id":"20190830_hableany_baleset_setahajo_belugyminiszterium_kiemeles","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4085cccc-a81c-4f4c-8aad-fd20915e3989&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cca333c7-fe3b-4846-870e-b9e2635dad72","keywords":null,"link":"/itthon/20190830_hableany_baleset_setahajo_belugyminiszterium_kiemeles","timestamp":"2019. augusztus. 30. 05:30","title":"Hableány-baleset: eddig 665 millió forintot költöttek mentésre, kutatásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b40b34f5-b87f-4744-8b04-90981846ba6f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Másfél évtizeddel ezelőtt jelent meg a legendás World of Warcraft játék. Új csúcstelefonjának kiadásával együtt erről is megemlékezik a Redmi.","shortLead":"Másfél évtizeddel ezelőtt jelent meg a legendás World of Warcraft játék. Új csúcstelefonjának kiadásával együtt erről...","id":"20190828_redmi_note8_pro_limitalt_szerias_wow_kiadasa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b40b34f5-b87f-4744-8b04-90981846ba6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45eba9cb-002f-4ac6-9b27-c1e2f30d4d9a","keywords":null,"link":"/tudomany/20190828_redmi_note8_pro_limitalt_szerias_wow_kiadasa","timestamp":"2019. augusztus. 28. 19:03","title":"Játékrajongóknak: lesz egy warcraftos kiadása is az új Redmi telefonnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5321e95e-622e-44b9-b610-6c060fa4d327","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A gyártó véletlenül kopaszodás elleni szert tett a gyomorsavcsökkentőt tartalmazó üvegekbe. ","shortLead":"A gyártó véletlenül kopaszodás elleni szert tett a gyomorsavcsökkentőt tartalmazó üvegekbe. ","id":"20190828_Osszekevert_gyogyszertol_szorosodtek_a_spanyol_csecsemok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5321e95e-622e-44b9-b610-6c060fa4d327&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c05c45e1-5c7c-4d03-8c43-5cd66f69fe5e","keywords":null,"link":"/elet/20190828_Osszekevert_gyogyszertol_szorosodtek_a_spanyol_csecsemok","timestamp":"2019. augusztus. 28. 17:59","title":"Összekevert gyógyszertől szőrösödtek a spanyol csecsemők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1edce9e5-e2b1-4bee-a71d-88efb0ee53ca","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy éjszakai bárban pusztító tűzben 23-an meghaltak szerdára virradóan a dél-mexikói Coatzacoalcos kikötővárosban - közölte Veracruz szövetségi állam ügyészi hivatala. Később az állam kormányzója hozzátette, hogy a tüzet szándékosan okozták, feltehetőleg gyújtópalackokkal, és utalt arra, hogy bűnbandák közötti leszámolás történt.","shortLead":"Egy éjszakai bárban pusztító tűzben 23-an meghaltak szerdára virradóan a dél-mexikói Coatzacoalcos kikötővárosban...","id":"20190828_23_halott_egy_mexikoi_barban_pusztito_tuzben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1edce9e5-e2b1-4bee-a71d-88efb0ee53ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7142e1c1-30ec-41c1-9eaa-6ec359cdd8cd","keywords":null,"link":"/vilag/20190828_23_halott_egy_mexikoi_barban_pusztito_tuzben","timestamp":"2019. augusztus. 28. 16:31","title":"23 halott egy mexikói bárban pusztító tűzben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a454946-8ac8-41d7-8d56-5299caf92390","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szokásos unokázós csalásnak indult, de hamar kiderült, hogy egy egész szervezet áll mögötte. ","shortLead":"A szokásos unokázós csalásnak indult, de hamar kiderült, hogy egy egész szervezet áll mögötte. ","id":"20190828_Otfos_banda_csalt_ki_hatmillio_forintot_egy_83_eves_nagymamatol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3a454946-8ac8-41d7-8d56-5299caf92390&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2eef6168-5df0-442f-843b-86ba0b7b3e56","keywords":null,"link":"/itthon/20190828_Otfos_banda_csalt_ki_hatmillio_forintot_egy_83_eves_nagymamatol","timestamp":"2019. augusztus. 28. 16:27","title":"Ötfős banda csalt ki hatmillió forintot egy 83 éves nagymamától","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9879b671-1985-4680-8c08-9306dcddfae7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egyszerűsített átadással kerül az osztrák hatóságok elé a férfi, akit egy májusi gyilkossággal vádolnak.","shortLead":"Egyszerűsített átadással kerül az osztrák hatóságok elé a férfi, akit egy májusi gyilkossággal vádolnak.","id":"20190828_Kiadjak_Ausztrianak_a_ferfit_aki_Budapesten_bujkalt_egy_gyilkossag_utan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9879b671-1985-4680-8c08-9306dcddfae7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63f8b990-a0ce-4a2d-b93a-cf5d90e676b0","keywords":null,"link":"/itthon/20190828_Kiadjak_Ausztrianak_a_ferfit_aki_Budapesten_bujkalt_egy_gyilkossag_utan","timestamp":"2019. augusztus. 28. 09:44","title":"Kiadják Ausztriának a férfit, aki Budapesten bujkált egy gyilkosság után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]