[{"available":true,"c_guid":"10794a73-5861-47c3-a366-1275d07f56b9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"\"Ne feledd, ők ott lesznek\" - írta az ellenzéki jelölteket támogató Szolnoki Többség a Facebookon egy olyan képhez, amelyen a jelenlegi polgármester több roma férfivel szerepel.

","shortLead":"\"Ne feledd, ők ott lesznek\" - írta az ellenzéki jelölteket támogató Szolnoki Többség a Facebookon egy olyan képhez...","id":"20190901_kis_grofo_szalay_ferenc_polgarmester_szolnok_onkormanyzati_kampany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=10794a73-5861-47c3-a366-1275d07f56b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56319399-8a15-4957-869f-2c59a3ce7f5f","keywords":null,"link":"/itthon/20190901_kis_grofo_szalay_ferenc_polgarmester_szolnok_onkormanyzati_kampany","timestamp":"2019. szeptember. 01. 21:08","title":"Kis Grófo fotóját használja elrettentésül a szolnoki ellenzék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46408f15-949b-42a7-b6d9-fdf3120ae4a4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A főpolgármester azért lépett, mert \"az utóbbi hónapokban megszaporodott a demagóg megnyilvánulások száma\". ","shortLead":"A főpolgármester azért lépett, mert \"az utóbbi hónapokban megszaporodott a demagóg megnyilvánulások száma\". ","id":"20190902_Tarlos_Istvan_kornyezetvedelemert_felelos_biztost_nevezett_ki","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=46408f15-949b-42a7-b6d9-fdf3120ae4a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d0e2288-3cb7-4ffd-8c32-a822c80b1ed2","keywords":null,"link":"/itthon/20190902_Tarlos_Istvan_kornyezetvedelemert_felelos_biztost_nevezett_ki","timestamp":"2019. szeptember. 02. 15:29","title":"Tarlós gondolt egyet, és zöldpolitikáért felelős biztost nevezett ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"958221c1-cb82-478e-acf4-0f6c0fc479ea","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A hétvégén az eddigieknél is erőszakosabb jelenetek zajlottak, de hétfőn sem álltak le a tiltakozások. ","shortLead":"A hétvégén az eddigieknél is erőszakosabb jelenetek zajlottak, de hétfőn sem álltak le a tiltakozások. ","id":"20190902_Hongkongi_tuntetesek_brutalis_jelenetek_zajlottak_a_metroban_a_tanevkezdest_is_bojkottaljak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=958221c1-cb82-478e-acf4-0f6c0fc479ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3120242-55e9-4de8-99be-5b39b2d9bbee","keywords":null,"link":"/vilag/20190902_Hongkongi_tuntetesek_brutalis_jelenetek_zajlottak_a_metroban_a_tanevkezdest_is_bojkottaljak","timestamp":"2019. szeptember. 02. 10:40","title":"Hongkongi tüntetések: brutális jelenetek zajlottak a metróban, a tanévkezdést is bojkottálják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e15b05f-4789-4858-9cb0-e57ec6072586","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Radikálisan lecsökkent a pénztárak nyitvatartási ideje. ","shortLead":"Radikálisan lecsökkent a pénztárak nyitvatartási ideje. ","id":"20190902_nyugati_palyaudvar_mav_jegypenztar_munkaerohiany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2e15b05f-4789-4858-9cb0-e57ec6072586&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"173d403d-972f-4258-98d2-cde140258df7","keywords":null,"link":"/itthon/20190902_nyugati_palyaudvar_mav_jegypenztar_munkaerohiany","timestamp":"2019. szeptember. 02. 06:25","title":"Elmondta a MÁV, miért kell bezárni estére a Nyugati pénztárait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a73e629-5670-4138-bfa2-376dc9129d19","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A BMW brit márkájának környezettudatos modellje az eddiginél nagyobb akkumulátort kapott. ","shortLead":"A BMW brit márkájának környezettudatos modellje az eddiginél nagyobb akkumulátort kapott. ","id":"20190902_nagyobb_elektromos_hatotavval_bir_mostantol_a_hibrid_mini","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1a73e629-5670-4138-bfa2-376dc9129d19&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11c41d57-0fdf-463e-921f-6c4cb7fc175a","keywords":null,"link":"/cegauto/20190902_nagyobb_elektromos_hatotavval_bir_mostantol_a_hibrid_mini","timestamp":"2019. szeptember. 02. 13:21","title":"Nagyobb elektromos hatótávval bír mostantól a hibrid Mini","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95d982f4-70c9-4844-8e67-67c25da52151","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kisfiát közlekedési balesetben elvesztő zenész közösségi oldalán erősítette meg a tragikus hírt.","shortLead":"A kisfiát közlekedési balesetben elvesztő zenész közösségi oldalán erősítette meg a tragikus hírt.","id":"20190901_ll_junior_kisfia_halalos_baleset_instagram","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=95d982f4-70c9-4844-8e67-67c25da52151&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6446e297-bab0-4a2b-9d20-f36f1e021c7e","keywords":null,"link":"/itthon/20190901_ll_junior_kisfia_halalos_baleset_instagram","timestamp":"2019. szeptember. 01. 17:30","title":"L.L. Junior: \"Felszállt a mennybe a kisangyalom\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d1745b3-8b3f-4690-bce5-55d1da4475a1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Song Simon szerint nem szabad Európába engedni az idegen kultúrákból származókat.","shortLead":"Song Simon szerint nem szabad Európába engedni az idegen kultúrákból származókat.","id":"20190903_song_simon_kispest_kepviselojelolt_migransok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2d1745b3-8b3f-4690-bce5-55d1da4475a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c74b52c9-e26c-4861-9f94-7715569e40fa","keywords":null,"link":"/itthon/20190903_song_simon_kispest_kepviselojelolt_migransok","timestamp":"2019. szeptember. 03. 06:08","title":"A félig japán fideszes jelölt kitiltaná a migránsokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8fd98151-799e-407b-a41d-ece28d7cc07f","c_author":"Czeglédi Fanni","category":"elet","description":"Vasárnap este debütált az RTL Klub új, saját gyártású sorozata, a Jófiúk. Bár a térdünket egyelőre nem csapkodtuk a nevetéstől, jól szórakoztunk, és szinte borítékolható, hogy a rendőrös vígjáték bejön majd a nézőknek.","shortLead":"Vasárnap este debütált az RTL Klub új, saját gyártású sorozata, a Jófiúk. Bár a térdünket egyelőre nem csapkodtuk...","id":"20190902_RTL_Klub_Jofiuk_rendorok_sorozat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8fd98151-799e-407b-a41d-ece28d7cc07f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2fe05ec4-6932-4049-957b-28e95f58bbf4","keywords":null,"link":"/elet/20190902_RTL_Klub_Jofiuk_rendorok_sorozat","timestamp":"2019. szeptember. 02. 10:40","title":" A pancser rendőr hatalmas klisé, mégis röhögünk rajta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]