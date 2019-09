Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"cf48b47b-3db6-416f-acd8-749ccd543be1","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Trump erősködött, hogy Alabamát és Georgiát is elérte volna a Dorian hurrikán, ezt egy térképre rajzolt körrel próbálta bizonyítani. ","shortLead":"Trump erősködött, hogy Alabamát és Georgiát is elérte volna a Dorian hurrikán, ezt egy térképre rajzolt körrel próbálta...","id":"20190905_trump_dorina_filctoll_dorina","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cf48b47b-3db6-416f-acd8-749ccd543be1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45d14f76-f17a-40a9-beb1-fcf927ab2867","keywords":null,"link":"/vilag/20190905_trump_dorina_filctoll_dorina","timestamp":"2019. szeptember. 05. 13:01","title":"Filctollal összefirkált térképen próbálta bizonyítani az igazát Trump","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0fb31369-ad24-41a7-a206-1ff9536ca9be","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Egy arab ruhadarabot és a homokdűnéket is megidézi a világbajnokság logója.","shortLead":"Egy arab ruhadarabot és a homokdűnéket is megidézi a világbajnokság logója.","id":"20190904_2022_focivb_logo_emblema_katar","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0fb31369-ad24-41a7-a206-1ff9536ca9be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f68f0bb5-34d3-44b9-8327-c17c741a876e","keywords":null,"link":"/sport/20190904_2022_focivb_logo_emblema_katar","timestamp":"2019. szeptember. 04. 10:11","title":"Bemutatták a 2022-es foci-vb emblémáját, és senki nem érti elsőre, mit jelent","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1500fb62-785c-4f67-bff8-f4b5127a6c93","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kutya nyakát fel is sértette vele.","shortLead":"A kutya nyakát fel is sértette vele.","id":"20190905_danszentmiklos_kutya_allatkinzas_drot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1500fb62-785c-4f67-bff8-f4b5127a6c93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"177701a9-cd7e-4f50-b457-e38748aface5","keywords":null,"link":"/itthon/20190905_danszentmiklos_kutya_allatkinzas_drot","timestamp":"2019. szeptember. 05. 10:27","title":"Drótot rakott nyakörv helyett a kutyájára egy dánszentmiklósi férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ebf0265-3647-4b50-a552-d588b2cb22c5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ráadásául a szakasz egyik legveszélyesebb helyén a hídról levezető nagy kanyarban jöttek vele szembe a szabályosan közlekedők.","shortLead":"Ráadásául a szakasz egyik legveszélyesebb helyén a hídról levezető nagy kanyarban jöttek vele szembe a szabályosan...","id":"20190905_Szembol_probalkozott_feljutni_az_Arpad_hidra_egy_autos__video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8ebf0265-3647-4b50-a552-d588b2cb22c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4a9aa00-ffaa-49c6-ae38-73bf68ebd026","keywords":null,"link":"/cegauto/20190905_Szembol_probalkozott_feljutni_az_Arpad_hidra_egy_autos__video","timestamp":"2019. szeptember. 05. 10:39","title":"Szemből próbálkozott feljutni az Árpád hídra egy autós – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e13f253-e545-4387-9c96-225f09f692dd","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A Google-nek súlyos pénzbírságot kell fizetnie. ","shortLead":"A Google-nek súlyos pénzbírságot kell fizetnie. ","id":"20190904_Illegalis_adatgyujtes_YouTube_Google_penzbirsag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7e13f253-e545-4387-9c96-225f09f692dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe1875f0-cd78-4a59-a8e0-c5318a2fbeac","keywords":null,"link":"/tudomany/20190904_Illegalis_adatgyujtes_YouTube_Google_penzbirsag","timestamp":"2019. szeptember. 04. 19:37","title":"Illegálisan gyűjtötte gyerekek adatait a YouTube","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8481666e-1961-43c7-84bf-7f178f2363d6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy online felületen regisztrálhatnak az iskolabojkottban részt vevő diákok, így lesz követhető, hányan és hol vesznek majd részt. \r

","shortLead":"Egy online felületen regisztrálhatnak az iskolabojkottban részt vevő diákok, így lesz követhető, hányan és hol vesznek...","id":"20190904_iskolabojkott_diaksztrajk_koznevelesi_torveny_szeptember_13","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8481666e-1961-43c7-84bf-7f178f2363d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70631b38-b77b-4bbd-8ce4-4ef137cdb357","keywords":null,"link":"/itthon/20190904_iskolabojkott_diaksztrajk_koznevelesi_torveny_szeptember_13","timestamp":"2019. szeptember. 04. 13:15","title":"Alternatív órák és online felület segíti majd az iskolabojkottot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e8706ba-dde7-46bf-b2f4-0611dd8d665a","c_author":"Dobszay János","category":"itthon","description":"Egy éven belül kiépítik az egyházi személyek által elkövetett bántalmazásokat vagy szexuális visszaéléseket kivizsgáló rendszert.","shortLead":"Egy éven belül kiépítik az egyházi személyek által elkövetett bántalmazásokat vagy szexuális visszaéléseket kivizsgáló...","id":"20190905_A_magyar_puspokok_bocsanatot_kernek_a_szexualis_buncselekmenyek_aldozataitol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8e8706ba-dde7-46bf-b2f4-0611dd8d665a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14ecc212-6189-4ed5-b3e8-a5319ab0249b","keywords":null,"link":"/itthon/20190905_A_magyar_puspokok_bocsanatot_kernek_a_szexualis_buncselekmenyek_aldozataitol","timestamp":"2019. szeptember. 05. 11:50","title":"A magyar püspökök bocsánatot kérnek a szexuális bűncselekmények áldozataitól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0491bd1a-8235-4b40-9ae0-d0d87b6a2deb","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20190904_Nagyon_fura_lenyt_fogtak_az_oceanban_video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0491bd1a-8235-4b40-9ae0-d0d87b6a2deb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0228d3b-b395-46cb-b0b1-5c451becd737","keywords":null,"link":"/elet/20190904_Nagyon_fura_lenyt_fogtak_az_oceanban_video","timestamp":"2019. szeptember. 04. 10:19","title":"Nagyon fura lényt fogtak az óceánban (videó)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]