Konok Péter történész, publicista kiakadt. A tankönyvszerző Bánhegyi Ferenc, akinek már vonták vissza botrányos történelemkönyvét. A tankönyvszerző Bánhegyi Ferenc, akinek már vonták vissza botrányos... "Kérdezd meg szüleidet, miért nem vagy megkeresztelve" – adja feladatul az ötödikes tankönyv 2019. szeptember. 05. 13:07 Csak a bolgárok és a románok előznek meg minket a listán. Az EU-ban majdnem nálunk a legolcsóbb az alkohol 2019. szeptember. 06. 11:57 Több ezer új férőhely ellenére a magyar gyerekeknek még mindig csak a 17 százaléka jut bölcsődei ellátáshoz. A területi egyenlőtlenségek is önmagukért beszélnek: 3200 településből csak 600-ban van bölcsőde. A Budapesten élőknek kis túlzással már a várandósság alatt el kell kezdeni nézelődni, különben a következő három évben nem lesz esélyük visszatérni a munkahelyükre. „Megkérdeztem, van-e hely a bölcsődében a lányomnak. Visszakérdeztek, hogy mikor születik" 2019. szeptember. 05. 11:15 R.","category":"itthon","description":"Augusztus elején bűzlött egész Budapest, valószínűleg az olvasóink közül is sokan emlékeznek ezekre a percekre. Hatósági vizsgálat indult, mostanra kiderült, honnan jött az orrfacsaró trágyaszag. Bár az Orbán Balázs államtitkár által megnevezett cégnek nincs nyoma az adatbázisokban. Orbán Balázs elmondta, szerintük honnan jött a trágyaszag Budapestre 2019. szeptember. 04. 17:01 Hétezer ember miatt tartja fent a kormány a válsághelyzet meghosszabbítását. 2015-ben, amikor az elsőt elrendelték, ez a szám 456 ezer volt. A kormány napi pár tucat menekült miatt hosszabbítja meg a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzetet 2019. szeptember. 05. 18:40 Megkapták új, nagy teljesítményű motorkerékpárjaikat a rendőrök, amelyek mindegyike 136 lóerős. Kéttucatnyi új rendőr-BMW miatt szárnyalt a motoreladás 2019. szeptember. 05. 09:40 Vállalati kötvényeket bocsáthat ki és tőkét emelhet a 4iG Nyrt. a cég közgyűlésének döntése szerint. Azt már korábban bejelentették, hogy részt kívánnak venni a jegybank vállalatikötvény-programjában, ezekre a lépésekre minden bizonnyal a T-Systems felvásárlásához van szükség. Személyi változásokról döntöttek, Tiborcz Istvánnal is jó kapcsolatban álló ember került a felügyelőbizottságba. Azt már korábban... A 4iG Tiborcz-közeli üzletember felügyelete alá került, és rástartolt a jegybanki milliárdokra 2019. szeptember. 06. 13:02