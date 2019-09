Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"974257e4-ef50-44cc-ac40-307ec35d70d7","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"Két brit kormányfő is érintett lehet abban, hogy Szaúd-Arábia egy orosz oligarcha segítségével akarja felvásárolni a brit sajtó egy részét. ","shortLead":"Két brit kormányfő is érintett lehet abban, hogy Szaúd-Arábia egy orosz oligarcha segítségével akarja felvásárolni...","id":"20190905_szaudarabia_independent_evening_standard","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=974257e4-ef50-44cc-ac40-307ec35d70d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f92d17d-a31e-472d-95ed-2d2689652d9e","keywords":null,"link":"/kkv/20190905_szaudarabia_independent_evening_standard","timestamp":"2019. szeptember. 05. 06:45","title":"Szaúd-Arábia bevásárolná magát a brit sajtóba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54b85b8d-d58f-43d8-a657-689ef0379a99","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az államtitkár szerint Klebelsberg Kunó államtitkára pont hogy kiállt a zsidó emberek mellett.","shortLead":"Az államtitkár szerint Klebelsberg Kunó államtitkára pont hogy kiállt a zsidó emberek mellett.","id":"20190904_Retvari_az_egesz_balliberalis_oldalt_kiosztotta_a_Kornisszobor_miatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=54b85b8d-d58f-43d8-a657-689ef0379a99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"460daeee-3a06-485b-9eea-3f748fad0e74","keywords":null,"link":"/itthon/20190904_Retvari_az_egesz_balliberalis_oldalt_kiosztotta_a_Kornisszobor_miatt","timestamp":"2019. szeptember. 04. 20:51","title":"Rétvári az egész balliberális oldalt kiosztotta a Kornis-szobor miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd30c467-0d5d-40ab-8f70-6a0fbe910f1f","c_author":"hvg.hu","category":"nagyitas","description":"","shortLead":"","id":"20190904_Dorian_nagyitas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cd30c467-0d5d-40ab-8f70-6a0fbe910f1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e106503-2626-4c5a-bad4-5ff2fe85d433","keywords":null,"link":"/nagyitas/20190904_Dorian_nagyitas","timestamp":"2019. szeptember. 04. 15:25","title":"Így készültek a Dorian érkezésére a Bahamákon – Nagyítás-fotógaléria","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea0b632c-acd3-426a-9056-a3cc8cf25192","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A következő Oscar-gála 2020. február 9-én lesz. ","shortLead":"A következő Oscar-gála 2020. február 9-én lesz. ","id":"20190903_Akik_maradtak_Oscar_nevezes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ea0b632c-acd3-426a-9056-a3cc8cf25192&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e01ea0fa-da50-401a-9020-a546f8482f1f","keywords":null,"link":"/elet/20190903_Akik_maradtak_Oscar_nevezes","timestamp":"2019. szeptember. 03. 17:37","title":"Az Akik maradtak című filmet nevezi Magyarország az Oscarra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ebf0265-3647-4b50-a552-d588b2cb22c5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ráadásául a szakasz egyik legveszélyesebb helyén a hídról levezető nagy kanyarban jöttek vele szembe a szabályosan közlekedők.","shortLead":"Ráadásául a szakasz egyik legveszélyesebb helyén a hídról levezető nagy kanyarban jöttek vele szembe a szabályosan...","id":"20190905_Szembol_probalkozott_feljutni_az_Arpad_hidra_egy_autos__video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8ebf0265-3647-4b50-a552-d588b2cb22c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4a9aa00-ffaa-49c6-ae38-73bf68ebd026","keywords":null,"link":"/cegauto/20190905_Szembol_probalkozott_feljutni_az_Arpad_hidra_egy_autos__video","timestamp":"2019. szeptember. 05. 10:39","title":"Szemből próbálkozott feljutni az Árpád hídra egy autós – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d2da07a-598d-4f62-acdc-58684e64cf09","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A floridai repteret már korábban lezárták.","shortLead":"A floridai repteret már korábban lezárták.","id":"20190903_Dorian_eszak_fele_tart_Florida_Georgia_es_Karolina_veszelyben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8d2da07a-598d-4f62-acdc-58684e64cf09&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41420f20-16f9-4ab0-8cbc-f7f03204f978","keywords":null,"link":"/vilag/20190903_Dorian_eszak_fele_tart_Florida_Georgia_es_Karolina_veszelyben","timestamp":"2019. szeptember. 03. 17:52","title":"Dorian észak felé araszol, Florida, Georgia és Karolina veszélyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"695c39d7-7ec7-4695-b80f-5cf0ff749060","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy képviselő átült egy másik frakcióba. Szó szerint.","shortLead":"Egy képviselő átült egy másik frakcióba. Szó szerint.","id":"20190903_Brexit_elvesztette_tobbseget_Boris_Johnson_kormanya_a_parlamentben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=695c39d7-7ec7-4695-b80f-5cf0ff749060&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d53f8e6-da3e-4631-ab61-f674d1cad9b3","keywords":null,"link":"/vilag/20190903_Brexit_elvesztette_tobbseget_Boris_Johnson_kormanya_a_parlamentben","timestamp":"2019. szeptember. 03. 18:18","title":"Brexit: elvesztette többségét Boris Johnson kormánya a parlamentben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea7b2e5a-09e0-4e01-a324-32058ae69b9b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Samsung bejelentette az Exynos 980-at, az első olyan mobilokba szánt lapkakészletét, amelyen már az 5G modem is helyet kapott. Több jövő évi csúcstelefonba is bekerülhet ez az áramkör.","shortLead":"A Samsung bejelentette az Exynos 980-at, az első olyan mobilokba szánt lapkakészletét, amelyen már az 5G modem is...","id":"20190904_samsung_exynos_980_lapkakeszlet_integralt_5g_modemmel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ea7b2e5a-09e0-4e01-a324-32058ae69b9b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c1974f9-505e-4222-b496-bf2ac74f68c9","keywords":null,"link":"/tudomany/20190904_samsung_exynos_980_lapkakeszlet_integralt_5g_modemmel","timestamp":"2019. szeptember. 04. 12:03","title":"Ismerkedjen meg a lapkakészlettel, ami 2020 egyik 5G-s slágere lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]