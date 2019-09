Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"561632b3-4e60-4a3c-bffa-cd1c1e01f01f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az elsőfokú ítélet megváltoztatását, minősítő körülmény megállapítását és a vádlott büntetésének súlyosítását indítványozza a Győri Fellebbviteli Főügyészség.","shortLead":"Az elsőfokú ítélet megváltoztatását, minősítő körülmény megállapítását és a vádlott büntetésének súlyosítását...","id":"20190909_bonyi_rendorgyilkossag_ugyeszseg_sulyositas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=561632b3-4e60-4a3c-bffa-cd1c1e01f01f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39c001e6-566a-4d9f-aba6-94dd81adc3ae","keywords":null,"link":"/itthon/20190909_bonyi_rendorgyilkossag_ugyeszseg_sulyositas","timestamp":"2019. szeptember. 09. 10:09","title":"Még szigorúbb büntetést kérnek a bőnyi rendőrgyilkosra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a54b6720-f175-45fa-860d-1347fbdc0867","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A WHO szerint többen végeznek magukkal, mint ahányan a háborúkban meghalnak.","shortLead":"A WHO szerint többen végeznek magukkal, mint ahányan a háborúkban meghalnak.","id":"20190909_Minden_negyvenedik_masodpercben_ongyilkos_lesz_valaki_a_vilagon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a54b6720-f175-45fa-860d-1347fbdc0867&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30994da9-f09e-4b2b-b5f6-5171d6eb5bb1","keywords":null,"link":"/vilag/20190909_Minden_negyvenedik_masodpercben_ongyilkos_lesz_valaki_a_vilagon","timestamp":"2019. szeptember. 09. 19:15","title":"Minden negyvenedik másodpercben öngyilkos lesz valaki a világon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d18091d-436b-4200-bb83-2e4ff71a768e","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Tarlós István az első, Karácsony Gergely az ötödik.","shortLead":"Tarlós István az első, Karácsony Gergely az ötödik.","id":"20190909_Kisorsoltak_a_fopolgarmesterjeloltek_szavazolapi_sorrendjet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2d18091d-436b-4200-bb83-2e4ff71a768e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"370ca957-d16e-4130-aa14-70de4d3c7a7c","keywords":null,"link":"/itthon/20190909_Kisorsoltak_a_fopolgarmesterjeloltek_szavazolapi_sorrendjet","timestamp":"2019. szeptember. 09. 19:17","title":"Kisorsolták a főpolgármester-jelöltek szavazólapi sorrendjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Több százan voltak a szombati váci baleset miatt feltorlódott kocsisorban, de csak hatan voltak hajlandóak segíteni a szakadó esőben.","shortLead":"Több százan voltak a szombati váci baleset miatt feltorlódott kocsisorban, de csak hatan voltak hajlandóak segíteni...","id":"20190908_Meghatodott_posztban_halalkodott_a_mentos_a_vaci_baleset_utan_segedkezo_civileknek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7973374-9901-4cab-9bd8-94f7f2428515","keywords":null,"link":"/itthon/20190908_Meghatodott_posztban_halalkodott_a_mentos_a_vaci_baleset_utan_segedkezo_civileknek","timestamp":"2019. szeptember. 08. 16:50","title":"Meghatódott posztban hálálkodott a mentős a váci baleset után segédkező civileknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"738e1255-0bc5-418d-95ae-fef032bd23f6","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Franciaországban jártunk utána annak, hogy mit tud a Skoda eddigi legkisebb és legolcsóbb divatterepjárója. 