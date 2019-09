Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5d59009f-de7f-4bb6-ad33-3df596ac2aad","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Szlovákia ellen még sosem győztek a magyarok, s most sem sikerült. Az itthoni vereséggel nagyon nehéz lesz a magyar válogatottnak elérnie a csoport második, továbbjutást jelentő helyét, még úgy is, hogy Horvátország meglepetésre csak döntetlenre volt képes Azerbajdzsánban.","shortLead":"Szlovákia ellen még sosem győztek a magyarok, s most sem sikerült. Az itthoni vereséggel nagyon nehéz lesz a magyar...","id":"20190909_magyarorszagszlovakia_ebselejtezo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5d59009f-de7f-4bb6-ad33-3df596ac2aad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74bf3543-b51e-4556-8eeb-a5355ca7ec3b","keywords":null,"link":"/sport/20190909_magyarorszagszlovakia_ebselejtezo","timestamp":"2019. szeptember. 09. 20:30","title":"Magyarország-Szlovákia 1-2 ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7af15bf1-9533-4a90-90a9-b4370bc3f6ec","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Miniszterelnökségnek kellett intézkednie, hogy az agyvérzésben megbénult kerekesszékes férfi megkapja végre törzskártyáját és nyugdíját.","shortLead":"A Miniszterelnökségnek kellett intézkednie, hogy az agyvérzésben megbénult kerekesszékes férfi megkapja végre...","id":"20190911_Orbannak_kellett_levelet_irnia_hogy_agyverzeses_kerekesszekes_ferje_megkapja_nyugdijat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7af15bf1-9533-4a90-90a9-b4370bc3f6ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c84c4b1d-ae8e-4d4e-906f-052dc1743b98","keywords":null,"link":"/itthon/20190911_Orbannak_kellett_levelet_irnia_hogy_agyverzeses_kerekesszekes_ferje_megkapja_nyugdijat","timestamp":"2019. szeptember. 11. 11:52","title":"Orbánnak kellett levelet írnia, hogy agyvérzéses, kerekesszékes férje megkapja nyugdíját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13528663-af41-495b-b4c2-52ab626583a0","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Két ukrajnai és egy brüsszeli járat indításának bejelentésére hívott össze sajtótájékoztatót a Wizz Air, de szóba került a Malév GH feljelentése és a nyári járattörlések is.","shortLead":"Két ukrajnai és egy brüsszeli járat indításának bejelentésére hívott össze sajtótájékoztatót a Wizz Air, de szóba...","id":"20190910_wizz_air_repules_malev_gh_stephen_jones_brusszel_ukrajna","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=13528663-af41-495b-b4c2-52ab626583a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee5e7dce-e3b1-4972-bc09-3b6a0deb686f","keywords":null,"link":"/kkv/20190910_wizz_air_repules_malev_gh_stephen_jones_brusszel_ukrajna","timestamp":"2019. szeptember. 10. 11:05","title":"\"Senki nem tökéletes\" – mondta a Wizz Air ügyvezetője az utasokat lehúzó partnercégről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1dd4b968-f6ce-4337-8fb2-5ff0b5640c94","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A külügyminiszter azonban nem érti a magyar és a lengyel kritikákat, szerinte a szabályok minden tagállamra egyaránt érvényesek. ","shortLead":"A külügyminiszter azonban nem érti a magyar és a lengyel kritikákat, szerinte a szabályok minden tagállamra egyaránt...","id":"20190909_A_finnek_mindenkeppen_a_jogallamisag_betartasahoz_kotnek_az_unios_kifizeteseket","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1dd4b968-f6ce-4337-8fb2-5ff0b5640c94&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3813e6f5-0318-4b2f-b45e-d21f127af8cc","keywords":null,"link":"/vilag/20190909_A_finnek_mindenkeppen_a_jogallamisag_betartasahoz_kotnek_az_unios_kifizeteseket","timestamp":"2019. szeptember. 09. 18:00","title":"Visszavágtak a finnek: mindenképpen a jogállamiság betartásához kötnék az uniós kifizetéseket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4b309d2-3674-4e54-ad4f-9ad1729bb790","c_author":"Oroszi Babett - Windisch Judit","category":"itthon","description":"Hetek óta levelezünk a Miniszterelnöki Kabinetirodával, hogy mondják meg, 2018-ban és 2019-ben kikkel kötöttek szerződést és mire, illetve mennyiért. A tárca húzta az időt, majd válasz helyett feltette a kormány oldalára az adatokat.","shortLead":"Hetek óta levelezünk a Miniszterelnöki Kabinetirodával, hogy mondják meg, 2018-ban és 2019-ben kikkel kötöttek...","id":"20190910_miniszterelnoki_kabinetiroda_rogan_balasy_new_land_media","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a4b309d2-3674-4e54-ad4f-9ad1729bb790&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52d6bd6a-f637-41eb-bc4e-6dabc913c8ee","keywords":null,"link":"/itthon/20190910_miniszterelnoki_kabinetiroda_rogan_balasy_new_land_media","timestamp":"2019. szeptember. 10. 16:05","title":"Itt a lista: Két év alatt 40,5 milliárd forintra szerződött Rogán minisztériuma Balásy Gyula cégeivel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4dab253f-0ef7-4852-8582-5150bede68ba","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy eltűnt mobiltelefon miatt vesztek össze.","shortLead":"Egy eltűnt mobiltelefon miatt vesztek össze.","id":"20190911_Lelocsolta_gazolajjal_es_fel_akarta_gyujtani_ismeroset_egy_suttoi_ferfi","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4dab253f-0ef7-4852-8582-5150bede68ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e379db8-161c-4faa-aeaf-7ecb11930708","keywords":null,"link":"/itthon/20190911_Lelocsolta_gazolajjal_es_fel_akarta_gyujtani_ismeroset_egy_suttoi_ferfi","timestamp":"2019. szeptember. 11. 15:59","title":"Lelocsolta gázolajjal és fel akarta gyújtani ismerősét egy süttői férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d18e0e94-dce6-4321-be07-4db757567de2","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az afrikai sertéspestis gyanúja miatt egész sertéstelepeket kellett leölni, a sertéstartók tájékoztatása azonban hiányos.","shortLead":"Az afrikai sertéspestis gyanúja miatt egész sertéstelepeket kellett leölni, a sertéstartók tájékoztatása azonban...","id":"20190910_NEBIH_Otezer_sertest_kellett_az_afrikai_sertespestis_miatt_leolni","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d18e0e94-dce6-4321-be07-4db757567de2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60a204d3-5610-4a6e-85ba-9b030526f3d2","keywords":null,"link":"/kkv/20190910_NEBIH_Otezer_sertest_kellett_az_afrikai_sertespestis_miatt_leolni","timestamp":"2019. szeptember. 10. 05:40","title":"Nébih: Ötezer sertést kellett az afrikai sertéspestis miatt leölni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fe7b257-4ae4-497b-8e6f-e19e564be5ed","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bemutatta az új Európai Bizottság összetételét Ursula von der Leyen. A magyar biztos a bővítésért és a szomszédságpolitikáért felel majd. ","shortLead":"Bemutatta az új Európai Bizottság összetételét Ursula von der Leyen. A magyar biztos a bővítésért és...","id":"20190910_Europai_Bizottsag_Ursula_von_der_Leyen_Trocsanyi_Laszlo_EUbiztos","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1fe7b257-4ae4-497b-8e6f-e19e564be5ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d54ac4cc-07e8-4eae-a657-7bd45ad71983","keywords":null,"link":"/itthon/20190910_Europai_Bizottsag_Ursula_von_der_Leyen_Trocsanyi_Laszlo_EUbiztos","timestamp":"2019. szeptember. 10. 12:25","title":"Itt a lista: Trócsányi László a bővítési portfóliót kapta az Európai Bizottságban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]