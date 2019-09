Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"cd202427-f18f-4c15-953e-daf6dec8fca1","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"Sokak meglepetésére az Európai Bizottság elnöke bővítésért és szomszédságpolitikáért felelős biztosnak jelölte Trócsányi Lászlót. A magyar kormány nem véletlenül tekinti ezt sikernek: az EU nyugat-balkáni bővítésével teljesülnének gazdasági és stratégiai céljai, amihez nagy segítséget nyújthat a volt igazságügyi miniszter. Törökország, Észak-Macedónia vagy éppen Ukrajna kérdése azonban okozhat fejtörést. Feltéve, ha a magyar politikus egyáltalán eljut a biztosi székig: a hangsúlyos portfólió a sorsáról döntő EP-képviselők között is kiverte a biztosítékot. ","shortLead":"Sokak meglepetésére az Európai Bizottság elnöke bővítésért és szomszédságpolitikáért felelős biztosnak jelölte...","id":"20190910_Trocsanyi_Ursula_von_der_Leyen_Europai_Bizottsag_bovites","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cd202427-f18f-4c15-953e-daf6dec8fca1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39013d6b-1c1f-4f75-990e-6f300e3817ae","keywords":null,"link":"/itthon/20190910_Trocsanyi_Ursula_von_der_Leyen_Europai_Bizottsag_bovites","timestamp":"2019. szeptember. 10. 20:00","title":"Nagy kockázatot vállalt Trócsányi posztjával Ursula von der Leyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19b14df4-6c2d-4018-b1ec-7bebf77d13aa","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Harrach Tamás fideszes angyalföldi képviselő árulta el a Facebookon, hogy ő kereste meg az ajánlattal Tempflit.","shortLead":"Harrach Tamás fideszes angyalföldi képviselő árulta el a Facebookon, hogy ő kereste meg az ajánlattal Tempflit.","id":"20190911_A_Fidesz_keresere_allt_at_hozzajuk_az_exLMPs_kepviselo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=19b14df4-6c2d-4018-b1ec-7bebf77d13aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"002f6e9c-981a-4005-b687-ef569eec3344","keywords":null,"link":"/itthon/20190911_A_Fidesz_keresere_allt_at_hozzajuk_az_exLMPs_kepviselo","timestamp":"2019. szeptember. 11. 09:33","title":"Fideszes kérésére állt át az ex-LMP-s képviselő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10ef28c0-7fa4-478d-b731-34efe7d17e86","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az előadója nagy Putyin-rajongó.","shortLead":"Az előadója nagy Putyin-rajongó.","id":"20190911_Moszkvat_dicsoito_rapszam_lett_a_legjobban_utalt_orosz_video_a_YouTubeon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=10ef28c0-7fa4-478d-b731-34efe7d17e86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ea4a4aa-a048-421a-96c0-1a7a8cdd50ad","keywords":null,"link":"/elet/20190911_Moszkvat_dicsoito_rapszam_lett_a_legjobban_utalt_orosz_video_a_YouTubeon","timestamp":"2019. szeptember. 11. 10:24","title":"Moszkvát dicsőítő rapszám lett a legjobban utált orosz videó a YouTube-on","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05aa8866-0db3-4cd4-a23e-d2e183d00a97","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikai Spirit Airlines novembertől kezdi el felszerelni gépeit azokkal az üléssorokkal, amelyeknél középen már jóval nagyobb lesz a hely az utasok számára.","shortLead":"Az amerikai Spirit Airlines novembertől kezdi el felszerelni gépeit azokkal az üléssorokkal, amelyeknél középen már...","id":"20190911_spirit_airlines_acro_aircraft_seating_kenyelmesebb_kozepso_ules_nagyobb_labter","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=05aa8866-0db3-4cd4-a23e-d2e183d00a97&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f21be9e-b07d-49c5-abaf-8792e13d93fe","keywords":null,"link":"/tudomany/20190911_spirit_airlines_acro_aircraft_seating_kenyelmesebb_kozepso_ules_nagyobb_labter","timestamp":"2019. szeptember. 11. 17:03","title":"Felszámolja a \"rettegett\" középső ülés kényelmetlenségét az egyik légitársaság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d7a3d08-fe09-4aec-bd3f-1805c16024c7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Felvázolta a miniszterelnök-helyettese azt is, hogy a kormány célja, hogy továbbra is értelmes célokra fordítson forrásokat. Elmondta, miért nem sürgeti a kormány az euró bevezetését.","shortLead":"Felvázolta a miniszterelnök-helyettese azt is, hogy a kormány célja, hogy továbbra is értelmes célokra fordítson...","id":"20190911_Semjen_Az_a_dolgunk_hogy_kipreseljuk_Brusszelbol_a_penzt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7d7a3d08-fe09-4aec-bd3f-1805c16024c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0b50364-109c-4d3b-b744-7f8804063b93","keywords":null,"link":"/itthon/20190911_Semjen_Az_a_dolgunk_hogy_kipreseljuk_Brusszelbol_a_penzt","timestamp":"2019. szeptember. 11. 15:13","title":"Semjén: Az a dolgunk, hogy kipréseljük Brüsszelből a pénzt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"972a4032-fc05-4248-a67c-480aa2ae0e06","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Három évet töltött jogi csatározásokkal, amelyekre elköltötte minden spórolt pénzét Richard Keedwell, akit 2016 novemberében kaptak gyorshajtáson Worcesterben. Nyolc kilométer/órával lépte át a megengedett sebesség határát.","shortLead":"Három évet töltött jogi csatározásokkal, amelyekre elköltötte minden spórolt pénzét Richard Keedwell, akit 2016...","id":"20190910_gyorshajtas_autos_sofor_worcester_birosag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=972a4032-fc05-4248-a67c-480aa2ae0e06&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8cdbd5a-65a1-489d-bf8e-b6fb98bc65e3","keywords":null,"link":"/cegauto/20190910_gyorshajtas_autos_sofor_worcester_birosag","timestamp":"2019. szeptember. 10. 15:45","title":"Vitatta a gyorshajtást, 37 ezer helyett 11 milliót fizetett ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"179e6eca-6947-42ed-9f64-e0e5247443b0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Első ránézésre azért átörökítettek sok mindent a Defender jellegzetes karakteréből, miközben látszik, hogy manapság inkább a luxus, mint a nyerseség a menő.","shortLead":"Első ránézésre azért átörökítettek sok mindent a Defender jellegzetes karakteréből, miközben látszik, hogy manapság...","id":"20190910_Megerkezett_az_uj_Land_Rover_Defender_es_eleg_latvanyos_lett","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=179e6eca-6947-42ed-9f64-e0e5247443b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"faa73f3e-fbf8-4a8d-a174-709593cf7dd4","keywords":null,"link":"/cegauto/20190910_Megerkezett_az_uj_Land_Rover_Defender_es_eleg_latvanyos_lett","timestamp":"2019. szeptember. 10. 16:23","title":"60 évig ugyanolyan volt, most eléggé más lett a Land Rover Defender","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0821cced-311c-49c9-8ec1-86091ad68ba1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A mentők kiérkezéséig négyen is segítették a rosszul lett férfi újraélesztését. ","shortLead":"A mentők kiérkezéséig négyen is segítették a rosszul lett férfi újraélesztését. ","id":"20190909_Jarokelok_mentettek_meg_egy_ferfi_eletet_egy_budapesti_parkoloban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0821cced-311c-49c9-8ec1-86091ad68ba1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7b68779-0770-4999-9962-c513b5368c60","keywords":null,"link":"/itthon/20190909_Jarokelok_mentettek_meg_egy_ferfi_eletet_egy_budapesti_parkoloban","timestamp":"2019. szeptember. 09. 17:56","title":"Járókelők mentették meg egy férfi életét egy budapesti parkolóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]