[{"available":true,"c_guid":"157527c1-17e0-45a9-8135-2affc480417e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A két fiatal állítólag csak kíváncsi volt, és nem az 51-es körzet lerohanására érkeztek Nevadába. Jelenleg őrizetben várják további sorsukat.","shortLead":"A két fiatal állítólag csak kíváncsi volt, és nem az 51-es körzet lerohanására érkeztek Nevadába. Jelenleg őrizetben...","id":"20190913_51es_korzet_lerohanasa_youtube_ties_granzie_govert_sweep","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=157527c1-17e0-45a9-8135-2affc480417e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4190da82-68f8-42a3-8079-d04f958b322a","keywords":null,"link":"/tudomany/20190913_51es_korzet_lerohanasa_youtube_ties_granzie_govert_sweep","timestamp":"2019. szeptember. 13. 11:03","title":"Bemászott a szupertitkos 51-es körzetbe két videós","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5366831-8eef-495f-95a7-506642880624","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Győrben vitt el egy pénztárcát a kórházi tolvaj.","shortLead":"Győrben vitt el egy pénztárcát a kórházi tolvaj.","id":"20190914_Orvosi_maszkkal_az_arcan_lopott_a_szuleszetrol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c5366831-8eef-495f-95a7-506642880624&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f6176af-8fc2-4a0a-889d-a67061c04bf0","keywords":null,"link":"/elet/20190914_Orvosi_maszkkal_az_arcan_lopott_a_szuleszetrol","timestamp":"2019. szeptember. 14. 13:27","title":"Orvosi maszkkal az arcán lopott a szülészetről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a562a016-6f97-4126-8c43-ec6f06e69b07","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Félúton fordítottak vissza egy Németországból Mexikóba tartó repülőt.","shortLead":"Félúton fordítottak vissza egy Németországból Mexikóba tartó repülőt.","id":"20190914_Kiontotte_a_pilota_a_kavejat_az_ocean_folott_kenyszerleszallas_lett_a_vege","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a562a016-6f97-4126-8c43-ec6f06e69b07&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a5177e1-d086-44cf-8364-5fdc8160d64d","keywords":null,"link":"/kkv/20190914_Kiontotte_a_pilota_a_kavejat_az_ocean_folott_kenyszerleszallas_lett_a_vege","timestamp":"2019. szeptember. 14. 10:42","title":"Kiöntötte a pilóta a kávéját az óceán fölött, kényszerleszállás lett a vége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89660b6b-cc57-423a-ad37-ce56e3ad049d","c_author":"Balla Györgyi","category":"kkv","description":"Hónapokon belül nyolcszáz ember veszíti el az állását Jászberényben. A város egyik legnagyobb foglalkoztatója, a svéd Electrolux a napokban jelentette be az átszervezést, és azt, hogy Nyíregyházán 100 millió eurót költ fejlesztésre. A városban találgatják, hogy Nyíregyházán miért éri meg beruházni, és Jászberényben miért nem. A dolgozókat sokkolta a bejelentés. ","shortLead":"Hónapokon belül nyolcszáz ember veszíti el az állását Jászberényben. A város egyik legnagyobb foglalkoztatója, a svéd...","id":"20190913_electrolux_jaszbereny_leepites","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=89660b6b-cc57-423a-ad37-ce56e3ad049d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78a9105f-7d0c-4bf8-b268-7cccc42cf28f","keywords":null,"link":"/kkv/20190913_electrolux_jaszbereny_leepites","timestamp":"2019. szeptember. 13. 11:30","title":"Néma csendben vették tudomásul, hogy kirúgják őket – így zajlott a leépítés az Electroluxnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6990f1da-1496-4f54-afdb-cedfb0ccaea1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth rádió reggeli műsorában méltatta Trócsányi Lászlót, bár szerinte még lesznek forró pillanatok a meghallgatásán. Kiállt az Európai Unió további bővítése mellett és kicsit kampányolt Tarlós István főpolgármesterért.","shortLead":"Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth rádió reggeli műsorában méltatta Trócsányi Lászlót, bár szerinte még lesznek...","id":"20190913_Orban_trocsanyi_kossuth_radio_interju","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6990f1da-1496-4f54-afdb-cedfb0ccaea1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c8b83a3-4be3-4516-915a-21c1b837e798","keywords":null,"link":"/itthon/20190913_Orban_trocsanyi_kossuth_radio_interju","timestamp":"2019. szeptember. 13. 07:34","title":"Orbán: A kormánnyal harcolni akaró polgármester alkalmatlan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bad85760-2cff-47fd-ac6d-5d0ceb5410e6","c_author":"Sándor Anna","category":"elet","description":"Egyre több olyan családdal találkozhatunk, ahol az egyik vagy akár mindkét szülő külföldi, a gyereknek viszont magyarul is el kell boldogulnia. A régi álláspont az volt, hogy a kétnyelvűség lassítja a nyelvi fejlődést, és ezek a gyerekek esetleg soha nem tanulnak meg rendesen egyik nyelven sem. Mára kiderült, hogy a kétnyelvűségnek számos pozitív hatása van a gyerekek kognitív képességeire és a személyiségükre is. De hogyan élik meg a kétnyelvűséget a családok? Mi az a socksni, és miért könnyebb egy hatévesnek angolul elmesélnie a nyári élményeit, mint magyarul?","shortLead":"Egyre több olyan családdal találkozhatunk, ahol az egyik vagy akár mindkét szülő külföldi, a gyereknek viszont magyarul...","id":"20190913_ketnyelvu_gyerek_magyarorszag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bad85760-2cff-47fd-ac6d-5d0ceb5410e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d4c6db2-9413-4d50-828a-4b1e1397c25c","keywords":null,"link":"/elet/20190913_ketnyelvu_gyerek_magyarorszag","timestamp":"2019. szeptember. 13. 06:30","title":"Ha egy kétnyelvű gyerek rocketshippel akar a Moonra szállni, attól még tud magyarul is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04d41623-61b3-474c-994c-99aef3900221","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Massachusettsi Műszaki Egyetem (MIT) tudósai olyan anyagot készítettek, ami szinte az összes ráeső fényt elnyeli.","shortLead":"A Massachusettsi Műszaki Egyetem (MIT) tudósai olyan anyagot készítettek, ami szinte az összes ráeső fényt elnyeli.","id":"20190913_massachusettsi_muszaki_egyetem_sotet_anyag_felfedezes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=04d41623-61b3-474c-994c-99aef3900221&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cccfe140-11ea-4c6f-8b2c-306c52dd422e","keywords":null,"link":"/tudomany/20190913_massachusettsi_muszaki_egyetem_sotet_anyag_felfedezes","timestamp":"2019. szeptember. 13. 19:03","title":"Elektromos vezetőkkel kísérleteztek a tudósok, véletlenül megcsinálták a világ legsötétebb anyagát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5ef1632-23b5-45bf-a78b-19a6d4db2d8b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bár már nem tulajdonosa az újkígyósi ingatlannak, még mindig ott lakik a feleségével.","shortLead":"Bár már nem tulajdonosa az újkígyósi ingatlannak, még mindig ott lakik a feleségével.","id":"20190913_simonka_gyorgy_ujkigyos_ingatlan_zar_ala_vetel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a5ef1632-23b5-45bf-a78b-19a6d4db2d8b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7623c42-78ea-411e-9061-80c83efb22b5","keywords":null,"link":"/itthon/20190913_simonka_gyorgy_ujkigyos_ingatlan_zar_ala_vetel","timestamp":"2019. szeptember. 13. 09:34","title":"Zár alá vették Simonka György otthonát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]