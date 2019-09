Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b66540b5-48a6-4fd7-adaa-6998f16aabc8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A vietnami háború gerilláihoz hasonlította Kövér László az ellenzéket. ","shortLead":"A vietnami háború gerilláihoz hasonlította Kövér László az ellenzéket. ","id":"20190916_kover_laszlo_ellenzek_polgarhaboru_onkormanyzati_valasztas_bayer_show","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b66540b5-48a6-4fd7-adaa-6998f16aabc8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee085154-fbd3-44bf-ac7e-1393d6a05e7a","keywords":null,"link":"/itthon/20190916_kover_laszlo_ellenzek_polgarhaboru_onkormanyzati_valasztas_bayer_show","timestamp":"2019. szeptember. 16. 10:19","title":"Kövér szerint az ellenzék polgárháborút akar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"320a9807-27b7-470d-a9dd-821e7e4e4de1","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"David Cameron volt konzervatív párti brit miniszterelnök szerint Boris Johnson jelenlegi kormányfő nem hitt a Brexitben, és csak saját politikai karrierje érdekében támogatta az Egyesült Királyság kilépését az Európai Unióból.","shortLead":"David Cameron volt konzervatív párti brit miniszterelnök szerint Boris Johnson jelenlegi kormányfő nem hitt...","id":"20190915_Cameron_szerint_Johnson_nem_hitt_a_Brexitben_csak_karrierje_erdekeben_tamogatta","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=320a9807-27b7-470d-a9dd-821e7e4e4de1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fabe41ab-0fd1-4daa-9c41-1bc32c4319cd","keywords":null,"link":"/vilag/20190915_Cameron_szerint_Johnson_nem_hitt_a_Brexitben_csak_karrierje_erdekeben_tamogatta","timestamp":"2019. szeptember. 15. 14:00","title":"Cameron szerint Johnson nem hitt a Brexitben, csak karrierje érdekében támogatta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db4168fb-efd5-43d0-8758-d7f875e14426","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google egy jogi kiskaput használt ki, így sokkal kevesebb adót fizetett a tevékenységei után, mint kellett volna.","shortLead":"A Google egy jogi kiskaput használt ki, így sokkal kevesebb adót fizetett a tevékenységei után, mint kellett volna.","id":"20190913_google_adoelkerules_buntetes_franciaorszag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=db4168fb-efd5-43d0-8758-d7f875e14426&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d44983d5-731a-46f2-bfe7-e8c3bba54d32","keywords":null,"link":"/tudomany/20190913_google_adoelkerules_buntetes_franciaorszag","timestamp":"2019. szeptember. 15. 11:03","title":"1 milliárd eurót fizet a Google, mert nem akart adót fizetni Franciaországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05b5b741-d3a1-4af5-8a42-00ffb26f8834","c_author":"Hamvay Péter","category":"kkv","description":"Van, aki a pénzénél maradt, és van, aki egy fillért sem kapott a színházi tao-pénzek megszüntetése után. A minisztériumban meghozott döntések alapján a politika játékszerévé vált a támogatási rendszer: vannak nagy nyertesek, és emelt fővel távozni készülő vesztesek. ","shortLead":"Van, aki a pénzénél maradt, és van, aki egy fillért sem kapott a színházi tao-pénzek megszüntetése után...","id":"201937__evadkezdes_tao_nelkul__kezbol_etetes__egyperces__szinhaz_azegesz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=05b5b741-d3a1-4af5-8a42-00ffb26f8834&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba3262a4-0797-40b6-a027-0d0ddffae99c","keywords":null,"link":"/kkv/201937__evadkezdes_tao_nelkul__kezbol_etetes__egyperces__szinhaz_azegesz","timestamp":"2019. szeptember. 15. 11:00","title":"\"Örkény-egypercesben érezzük magunkat, csak már kényelmetlenül hosszú ideje tart\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"672197ce-2ecd-477d-b8e0-c681a550dcc8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A múlt héten elhunyt építészt szűk körben temetik, a nyilvánosságot egy csendes emlékezésre hívják csak a sírhoz édesapja újratemetésének évfordulóján.","shortLead":"A múlt héten elhunyt építészt szűk körben temetik, a nyilvánosságot egy csendes emlékezésre hívják csak a sírhoz...","id":"20190916_csendes_emlekezes_gyasz_rajk_laszlo_sirja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=672197ce-2ecd-477d-b8e0-c681a550dcc8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e89ea3af-2fd8-464b-9792-f3030c865723","keywords":null,"link":"/itthon/20190916_csendes_emlekezes_gyasz_rajk_laszlo_sirja","timestamp":"2019. szeptember. 16. 12:47","title":"Csendes emlékezésre hívják a gyászolókat Rajk László sírjához","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25d152c7-af6b-4db3-8f6b-678e4267379b","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Arról is beszélt, hogy a reformáció megújította a magyarságot. ","shortLead":"Arról is beszélt, hogy a reformáció megújította a magyarságot. ","id":"20190915_Kover_A_politikanak_tamogatnia_kell_az_egyhazi_oktatas_valasztasat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=25d152c7-af6b-4db3-8f6b-678e4267379b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cce4369a-67f4-40b5-841a-8e8e8d5562c7","keywords":null,"link":"/itthon/20190915_Kover_A_politikanak_tamogatnia_kell_az_egyhazi_oktatas_valasztasat","timestamp":"2019. szeptember. 15. 16:57","title":"Kövér: A politikának támogatnia kell az egyházi oktatás választását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d27437a7-3301-49e6-bbed-e976513cc476","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A vágányzári munkák miatt.","shortLead":"A vágányzári munkák miatt.","id":"20190916_Jelentos_kesesek_a_BudapestCegled_vasutvonalon_vonatkimaradassal_is_szamolni_kell","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d27437a7-3301-49e6-bbed-e976513cc476&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54c588e5-6a01-4d37-9742-2c6f1818bdae","keywords":null,"link":"/itthon/20190916_Jelentos_kesesek_a_BudapestCegled_vasutvonalon_vonatkimaradassal_is_szamolni_kell","timestamp":"2019. szeptember. 16. 08:00","title":"Jelentős késések a Budapest–Cegléd-vasútvonalon, vonatkimaradással is számolni kell","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8e0ec3c-a3fc-477a-bc8e-6bca5ba456ca","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Miután nyilvánosságra hozták Blue Eyed Soul című új stúdiólemezük november 8-i megjelenését, a Simply Red bejelentette európai arénaturnéjának állomásait is. A listán november 23-a mellett Budapest szerepel.","shortLead":"Miután nyilvánosságra hozták Blue Eyed Soul című új stúdiólemezük november 8-i megjelenését, a Simply Red bejelentette...","id":"20190916_Visszater_Budapestre_a_Simply_Red","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b8e0ec3c-a3fc-477a-bc8e-6bca5ba456ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5cea456-6ddd-469f-92f5-ac126e58e00a","keywords":null,"link":"/elet/20190916_Visszater_Budapestre_a_Simply_Red","timestamp":"2019. szeptember. 16. 11:17","title":"Visszatér Budapestre a Simply Red","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]