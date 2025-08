Fluor Tomi: Az idei fesztiválszezont meghatározó kormánykritikus hullámot nem az előadók keltették, egyszerűen ennyire elegük van már az embereknek

Egyszer csak elfogy a levegő körülötted, pedig, ha közben mindent felvásárolnak, akkor a végén neked lesz ciki, hogy hagyod, hogy támogassanak. Aztán azt mondják, nézd meg, milyen hálátlan vagy, oda szartál, ahol enni kaptál

– erről beszélt többek között Fluor Tomi a zeneipar átpolitizálódása kapcsán a Házon Kívül vasárnapi adásában. Szerinte ma már annyira gátlástalan a kormányzati politika, hogy egyenesen beleállnak egy-egy zenész letiltásába is, ami korábban még nem volt ennyire nyíltan tapasztalható.

Fluor Tomi a Petőfi Zenei Díjról: Szombat este kiosztották a köztévé erősen NER-szagú könnyűzenei díjait, Fluor pedig kiosztotta az azt kiosztókat. Tóth Gabi és az Ismerős Arcok is a kitüntetettek között volt.

Felidézte, hogy hét-nyolc éve a Wellhello volt nagyjából az egyetlen mainstream zenekar, aminek voltak kormánykritikus szövegei, és ennek meg is lett a következménye: a Petőfi rádió nem játszotta a dalaikat. Fluor azt mondta, hogy ez nagyon megviselte, és főleg azért is, mert a zenei közegből senki nem állt ki értük. A letiltás szerinte ma már teljesen nyíltan működik, és anyagi következményekkel is jár a zenészek számára. Hozzátette: már hozzászoktak, hogy vannak települések, ahova nem hívják őket fellépni, mert a helyi önkormányzatok nem engedik.

Az idei fesztiválszezont meghatározó kormánykritikus hullámról azt mondta: nem az előadók keltették, egyszerűen ennyire elegük van már az embereknek, az elveszített fiatalokat pedig nem is fogja tudni visszaszerezni a kormány.

Szokták mondani, hogy a zenész ne politizáljon, akkor a politika meg ne szóljon bele a zenébe, ez ennyire egyszerű

– zárta a gondolatmenetét.